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好去處

韓式水療儀式感滿滿 花海下歎spa 穿韓服打卡

【明報專訊】韓流強勁，大家除了煲韓劇、聽K-pop、追韓星、吃韓燒，原來做spa也一樣可以充滿韓式感覺。北角一間新近開業的韓式主題水療館，集合按摩、蒸浴、美甲服務於一身，之後還可穿上一身韓服打卡，再來一杯韓式咖啡，儀式感滿滿！

上月剛在北角開業的Health+Club，佔地3000平方呎，是集團第4間以旅遊風為主題的一站式養生會所。室內設計以韓風花海為主題，放滿漂亮的仿真花。9間獨立房則以韓國不同月份盛開的花卉命名，如無窮花、櫻花、波斯菊、鬱金香等，房內佈置同樣以花為主，更備有韓服及頭飾以供穿戴。除了設有按摩浴缸的薔薇瀑布房，或者要做特定項目如身體磨砂的繡球花房，其餘所有預約做按摩的客人均以抽籤形式來分配房間，讓客人每次來到均有驚喜。

選心儀香水味道 灑滿芳療房間

甫進去，店員先給客人奉上每天新鮮製作的水果茶，然後拿出一塊顏色板，讓客人隨心選擇喜歡的顏色，每種顏色代表一款香水味道。這裏選用本地香水品牌Fragrance House的產品，以選擇顏色的方式，讓客人從數十款味道中挑選3款，讓她以鼻子先聞，確定是最心儀的味道後，店員便會在客人做芳療的房間噴上這款香水，非常有儀式感！至於選擇做身體療程的客人，同時亦可選擇喜歡的香薰油、浴鹽或泡泡浴芭。

新張優惠 $268享45分鐘按摩

這裏主要提供複合式按摩，按客人需要提供穴位、淋巴排水、經絡、香薰等按摩服務，技師經驗均超過15年；此外亦有水療、美容、美甲、負離子養生甕蒸身等服務。店舖以會所形式經營，客人需付年費成為會員，才可享用會所內的服務；但為慶祝北角新店開業，現時只需$268便可體驗原價$788的45分鐘複合式按摩，並以$988體驗薔薇瀑布水療及全身香薰油按摩共100分鐘。優惠期至8月31日止。

10套韓服選擇 專人設計髮型

至於韓服體驗則是會員獨享的福利。這裏有約10套不同顏色及設計的韓服，質料上乘，配上細緻刺繡，絕不兒戲，據知全是老闆於韓國精心挑選購入。客人做完按摩後，即可換上韓服，並由專人設計髮型及協助拍照，也可穿上韓服品嘗咖啡及茶點，充滿韓式驚喜。●

■Health+Club

韓式花海水療養生會所：北角道10號北角亞太廣場20樓

日本風呂設計養生會所：荔枝角大南西街1008號華匯廣場5樓

查詢：5167 5936（ＷhatsApp）

文：顏燕雯

模特兒：Becky、Emily

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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