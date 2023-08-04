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副刊

文化

CCDC×大中小學生 伍宇烈帶屎撈人上舞台

【明報專訊】「為什麼惡心就不可以說呢？」城市當代舞蹈團（CCDC）藝術總監伍宇烈問，糞便在我們眼中既惡心又無用，卻有學者埋手研究糞便，以了解人類腸道健康；香港兒童故事《屎撈人》則憑「屎」寄意，述說生命道理。伍宇烈將之搬到舞台上，身兼編舞和導演，邊食飯邊跟記者談《屎撈人》。

《屎撈人》此作品，是《麥兜》作者謝立文和麥家碧受英國童話故事《雪人》（The Snowman）啓發而創作。伍宇烈在過往演出曾聲演屎撈人，對這個角色感觸良多，因為屎撈人最終被水冲散、分解，跟世界道別；但留下了一朵紙巾花，說只要聞到花香就會想起他。萬般帶不走，而人又可以留下什麼？

叻與可愛 能否並存？

「屎不是『屎無前例』，是有前例的。」伍宇烈說。無論我們吃了什麼食物，最終也會成為糞便，「好像到頭來，你住大屋也好、小屋也好，最後大家都住在泥土底下」，道理簡單卻很難踐行。對他來說，就是要欣賞現在所擁有，並學懂和接受終要走完這一生。

《屎撈人——愛便便愛》由CCDC學員計劃下的大、中、小學生，以及舞團內的舞蹈藝術家，合共40人演出。過往不乏不同階段的舞者合演，但伍宇烈希望今次讓所有舞者既展示到可愛的一面，又展示到技術的一面。「如果這些小朋友和大人都一樣那麼可愛，都一樣那麼叻，叻和可愛是不是可以並存呢？」某些場口甚至刻意沒有音樂，舞者不能隨音樂起舞，反而要與他人互相照顧，注意好時機，「那我就用方法連繫他們在一起，他們一定要留意大家的動作，包括呼吸、聽和看」。

屎世界遇上大危機

所有舞者一開始扮成食物，被吃掉後掉進一個大洞，然後變成屎。舞台背景掛着巨大的廁紙，然後廁紙在舞台上滾出來，在廁紙投影着《屎撈人》的黑白動畫。在未知的屎世界，音樂選用了俄羅斯的古典音樂，因為伍宇烈認為它同時受東西文化影響，音樂風格與別不同。人從未看過屎世界，只能單靠想像，他就覺得俄羅斯音樂有着這種異國風情。

屎世界也有階級觀念，新屎往往要聽從老屎。屎在屎世界百無聊賴，就會用膠袋收集屁來玩樂。屎撈人作為新屎，卻選擇用紙巾摺玫瑰花，送給屎姐姐，其他屎覺得他很無謂。伍宇烈笑言從屎撈人身上看到自己的影子，「我常做一些我認為『有謂』、但在別人眼中無謂的東西。其實我覺得我很像他，我做一些事，別人說別這樣、別浪費時間，經常都是這樣」。

因為那朵紙巾玫瑰花，屎撈人在屎世界受到欺凌，被其他屎作弄，拆爛了他的花。屎姐姐看到後反倒安慰他，說沒所謂，讓屎撈人感覺一絲溫暖。有趣的是，正常人都認為糞便是臭的，花是香的，在寓意上形成一層對比。與此同時，其他屎玩的收屁遊戲，因為氣體過量引發爆炸，將所有屎都冲到街上。街上的清潔隊伍就手持他們的「武器」——清潔劑，將所有屎一一消滅。許多屎都躲避不及，命喪黃泉。屎撈人也差點被清潔隊伍逮到，屎姐姐擋在屎撈人的面前而壯烈犧牲。

屎姐姐香消玉殞後，屎撈人便覺得自己不再屬於屎世界，決心遠走他方。屎世界的老大哥經歷完此役後，也感屎世界沒什麼將來，於是將象徵權力的飲筒交予屎撈人。屎撈人用紙巾筒、紙巾和飲筒砌成一架船，揚帆出海。這一幕的音樂平靜，舞蹈節奏卻急促，配合屎撈人的心境，即將踏上未知的航海旅程。

屎撈人知道，這是自己生命旅途的最後一程。他在海上遇到泥鯭、海鳥，旅途中被海浪分解，最終獻身自然，「同時他知道自己會成為肥料，開花才是目的」。伍宇烈覺得就像我們留下來的東西，「現在是我們的東西，將來就是我們對得住（自己）的東西，那就不用怕」。

流出大海 化作盛放玫瑰

在最後一幕，所有相遇過的屎都變回白色，所有舞者聚在一起，變成一個大圓圈，像一朵玫瑰花慢慢盛開。「這個就是我做這個show的心願之一，就是做到一個這樣的moment出來，動作也有少少難度，但大家都可以做到。」

成年人都未必懂的道理，小朋友又如何理解？伍宇烈覺得就算不明白也沒所謂，他舉例以前看《史諾比》覺得很有趣和好笑，「其實Snoopy說了很多智慧，如果什麼（智慧）都看不到，但你覺得那個show很開心都可以」。深奧的事，長大了就會明白。●

屎撈人——愛便便愛

日期及時間︰8月11至12日（晚上7:30）；8月12至13日（下午2:30）

地點︰沙田大會堂演奏廳

票價︰$180至$320

網址︰bit.ly/44HQN4A

文：嚴嘉栢

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

相關字詞﹕舞蹈 伍宇烈 屎撈人 舞台劇 當代舞 城市當代舞蹈團

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