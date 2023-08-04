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影車達人推薦港島好去處 帶愛車打卡 新手必學構圖

【明報專訊】愛車之人除了享受駕駛的樂趣，還喜歡為愛車影靚相，所以今次〈自駕遊〉就特別邀請影車達人帶路，開心分享港島區幾個影車好位，並傳授影相心得，好讓各車主在多個美景前，用手機都能拍出富有香港特色的靚車相。

今次帶我們發掘港島區影車靚位的汽車攝影師Maru Chow，擅長拍攝各式各樣的汽車，「我由細到大都鍾意車，擁有自己的車後，同朋友車聚時，發現識影相都幾重要，因為拍照效果有很大分別，所以去學影相；加上自己特別鍾意鑽研影車技巧，才會成為汽車攝影師」。他經營的fb專頁（www.facebook.com/marutography）內，便上載了各式各樣的車相。細看下不少作品都在本地拍攝，雖然背景似曾相識，但記者又說不出確實位置來。Maru笑說因為影車需要，放假時他會揸車四圍搵景，亦不時上網瀏覽一些分享香港風景的社交平台群組，如發現該地點有影車潛質，便會用電子地圖虛擬睇景，之後再揸車實地視察及記錄在案。因此當記者邀請他設計一條專為愛車打卡的自駕遊路線時，他想也不想便答應，成就這次記者可以專心做乘客的自駕遊。●

1.中環→白加道 摩天輪纜車當最佳配角

今次自駕遊定於中環民光街出發，Maru計劃借用摩天輪構圖，透過巨大的摩天輪將座駕變成一架「玩具車」，可惜現場剛好沒有空位。他說這情况在影車時經常發生，「雖然有人會夾硬停在路中心影相，但始終較危險，為安全計，還是應該耐心等候」。為遷就採訪行程，我們只好先離開，請Maru擇日補拍此位置的打卡相。

長焦距鏡頭「拉近」城景

離開摩天輪後，我們駛往下一景點——白加道。我們向金鐘方向走，轉上紅棉路天橋，經花園道，再從山頂道駛入白加道並一直駛到尾，來到山頂纜車白加道站旁邊。這裏特別之處是可拍到纜車與座駕擦身而過的畫面，但由於相遇的時間很短，所以拍攝多數未能一take過，還好這個位置車流疏落，不用擔心等待期間要經常讓車。將車輛停靠在白色矮牆旁後，Maru說理想的拍攝位置是走上旁邊種植道的斜路，便可拍出車輛與纜車上下交錯而過的感覺（主圖B）。

影完纜車，我們原路折返，駛至白加道23號。Maru說這裏是拍攝港島市區及維港海岸其中一個理想位置（主圖A），無論用哪種鏡頭都可拍出特別之處。廣角鏡可拍出開闊海景（廣角鏡使用心得，見「小貼士」）；長焦距鏡頭則可利用它壓縮空間的特性，拍出被攝主體與背景之間的距離比實際上短的視覺效果，感覺猶如將市區建築物拉近車身，營造出誇張的城景效果。Maru說現時不少智能手機也配備長焦距鏡頭，例如他所使用的Sony Xperia 5III便有105mm焦距，構圖時可以多嘗試。Maru原本計劃拍出陽光普照下的維港景色，下午卻突然大雨連場，幸反而讓我們遇上了低矮的雲層，此情此景，相信比晴天更難求。●

2.聖士提反灣no.1靚位

離開白加道後轉戰海邊，到赤柱聖士提反灣。從山頂道，經司徒拔道、黃泥涌峽道、淺水灣道直駛到赤柱，最後在黃麻角徑駛到聖士提反灣，將車停在路的盡頭處，便是最貼近沙灘及後方碼頭的位置。Maru說在香港要找一處可停靠在沙灘旁影車的地方非常困難，而聖士提反灣便屬於罕有位置。由於可停泊的位置只得一個，他說要更用心構圖，可善用碼頭的行人道作引導線，將焦點引導至座駕。同時為突出造型特別的輪圈，他亦細心地將方向盤扭左，讓相中出現更多可觀元素（主圖C）。●

3.大潭 海水「大包圍」

原路駛回赤柱，經大潭道轉入大潭水塘道，便可來到大潭童軍中心外的海邊位置。Maru說這裏特點是路邊沒有圍欄或石壆，因而可拍出整架車身都被海面包圍的效果。他說如在天晴時拍攝，海面會反射刺眼陽光，有可能干擾相機的測光導致車身曝光不足，又或海面會因反射光而出現過曝，建議最好加上偏光濾鏡（見「小貼士」），減輕反射光的影響，令海水更藍，車身顏色更實在。●

4.寶馬山 美景有限期

最後一站，去拍攝維港日落美景。原路折返駛上斜路，右轉大潭道後再經東區走廊駛上寶馬山道，右轉入慧翠道並駛到盡頭，便會發現一個頗為闊落的平台。Maru將車停在右邊的角落靜待良機。雖然日光始終未能穿破厚厚的雲層，無緣影「鹹蛋黃」，但看着眼前廣闊的景觀，已可想像到日落時的震撼畫面。留意該地點在平日上午7點至晚上7點為禁區，因此要拍攝日落美景，只能選在公眾假期，或趁夏季日落較晚才有機會拍攝。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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