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沙發薯：拯救精子

【明報專訊】近年有研究顯示，相比50年前男性的生育能力大幅下降，男士精子的濃度降低了五成，精子數量更跌逾六成。這讓不少人擔心人類的未來：我們會否在不久將來不能再有下一代？不過看一看英國Channel 4的最新娛樂紀錄節目Celebrity Save Our Sperm，似乎男性生育能力不是完全不能扭轉，我們尚有希望拯救我們的精子。

節目請來3名藝人參與，一名是已有小朋友的47歲喜劇演員Russell Kane，一名是未有伴侶或小孩的43歲電台DJ Melvin Odoom，最後一名是36歲因參與真人騷話劇而成名的藝人Ollie Locke，他與同性丈夫正在找代孕媽媽第三次用體外受精方法（IVF）嘗試生育。

節目一開始，3人到診所檢查，看看他們有幾多精子。測試結果發現47歲的Russell基本上已是不育，縱使他已有1個孩子，亦沒打算再生孩子，但仍然受很大打擊，感到失去了「男性存在價值」；電台DJ Melvin結果最好，不用怎擔心；Ollie則發現他的健康精子只有三成，低於平均數字，或許解釋他為何之前兩次IVF都失敗。

接收測試報告後，他們的任務就是要在10日內改善精子數量及質素。正所謂you are what you eat，要改善精子，當然先要改善他們的飲食習慣。DJ Melvin愛吃糖，要戒！Russell每日飲14杯espresso，戒！Ollie吸煙，當然一樣要戒！最難避免的相信是在食物中汲取的膠，我們會無意中在食物包裝中吃下大量的膠。

節目中專家亦建議，skinny jeans、貼身褲最好避免，盡量著鬆動的褲。還有，按摩陰囊亦有很好的作用。另外，Russell在47歲仍然頭髮滿滿，原來是因為每天過量地使用強勁生髮水，專家表示內裏的成分會影響荷爾蒙。經過10日積極改善飲食習慣後，3人再接受檢查，最後皆大歡喜，3人都改善了精子數量與質素。

偽紀錄片 靠吃人肉捱世界

當然，諷刺是想生孩子的未必生到，生到孩子的卻不想生。看看世界的生育數字，最新數據顯示亞洲不少地區的生育率都偏低，香港、韓國等都在榜尾。不難想像，亞洲生活節奏急促，充滿壓迫，不是人人都想讓子女在這樣高壓環境中成長。

至於英國人，則由於脫歐、歐洲戰禍與通脹，生活消費危機愈來愈嚴重，對低收入人士來說，生育是奢侈之舉，難以負擔。同樣在Channel 4播放的政治諷刺節目Gregg Wallace: The British Miracle Meat，便看到英國低下階層如何生活在水深火熱之中。這部是英國電視界的大驚喜，因為完全沒有事先張揚，表面上是一般飲食節目，觀眾在電視上卻看到實際上是偽紀錄片，幻想英國人要靠吃人肉、賣自己的人肉來捱過這次的生活消費危機，好黑暗但亦好現實，萬二分到肉。●

文：陳Damon（chandamon.com

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