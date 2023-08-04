黃念欣︰最好文學館 應訴說藏品背後故事

收藏不應受外在標準影響

然而當下在細節不詳的情况，黃念欣未敢隨意期望即將開幕的文學館，或許先要定義清楚香港文學館的主題。「博物館最怕主題含糊，如果有一個博物館叫做世界歷史博物館，你應該不太想看。究竟是什麼歷史呢？同樣說到香港文學館的時候，大家當然想問，裏面究竟是做什麼的呢？或者是哪一類型的文學館呢？從這個角度去看，如果一個文學館能夠讓大家認識那個主題的文學，就是一個好的文學館了。」

中大圖書館的香港文學資料庫自2000年啟用，香港文學特藏則由盧瑋鑾教授（小思老師）在2002年捐贈藏品繼而成立。黃念欣整理文學檔案多年，認為大學裏的檔案庫最大特色，是由使用者定義用途，整理者並不會加入自己的觀點。她舉例只要在文學資料庫輸入「博物館」一詞，就會發現前人的討論，有一種文學的回應，「其實文學就是人的紀錄，所以它隨時準備回答我們那些問題」。因此選書或收藏都不應該受到外在標準影響和限制，館藏才可以盡可能豐富。

檔案齊整固然代表着機構具備學術權威，然而她心目中最好的文學館，應該訴說到藏品背後有血有肉的作家、詩人和小說家。「我們收藏的時候，起碼有人在機構裏面記得他、見過他，甚至知道這件物件背後的故事，這也是我們希望一個文學館有這種溫度。」

「沒有香港就不會有的文學作品」

討論到香港文學收藏，或許先要定義什麼是香港文學，她笑言有一個粗疏的定義：「如果沒有香港就不會有的文學作品」。在香港出生、成長，受香港環境影響的作家之外，她舉例張愛玲若沒有來過香港，其實就不會有《傾城之戀》，因此也應歸類為香港文學。尤其上世紀中葉內地政局不穩，不少文人南下，都成為香港文學重要的一部分，在香港留下不少作品。「譬如莎士比亞的文學作品，就算沒有香港都會有莎士比亞，並不會有影響；但是也很明顯有一些文學作品，沒有香港就沒有它們。」香港既是一個地方，又是一個社群，如果沒有香港地景，她指出就不會誕生像舒巷城《鯉魚門的霧》的文學作品。「譬如說現在有香港人去了另一個地方生活，他們再寫的東西和我們的關係是怎樣？其實我也期待。」

無可否認，香港文學研究相較其他地方遲起步，若要知道香港文學館在世界的位置，黃念欣認為先要認識自己的文學故事。「我們有自己的故事，我覺得是慢慢來，要認識自己的故事。」然而香港一直以來的故事是否只有喜慶？誠然還包括了許多共同面對苦難，而文學將之一一記錄下來。換句話說，文學館若要跟世界分享香港的好故事，「其實可以說百分之九十最上乘的文學，裏面都充滿着人的苦難和困惑，而這些苦難和困惑未必就看不到美好」。●

[文化力場]