涉龐大資源 民間難營運 潘耀明：文學館需官方支持

潘耀明在訪問中表示，他很早就留意到其他大城市都有現代文學館，為文學服務，不止是文人的聚腳點。作聯在2004年向政府撰寫倡議書，爭取成立香港文學館；其後潘耀明先後在2018年和2022年再向港府反映意見，成立香港文學館一事終在2022年獲接納（詳見「香港文學館時序表」）。

建香港作家和文學資料檔案

他認為香港文學館的職能「就是建立香港作家和香港文學的資料檔案，這個很重要。將資料檔案分門別類，然後整理，人家一看就知道香港文學從過去到現在的發展史」，資料檔案就包括作家的照片、手稿和相關的作家研究等。另一方面，他寄望文學館在本地和海外推廣香港作家和香港文學，「本地推廣就要去社區，將香港作家的作品推廣到社會大眾」。

文學館標誌在書展活動同場發布，原來是設計師簡化新館會址的建築而成，因為香港文學館計劃進駐灣仔「M7茂蘿街7號」的3樓。參考其他地方的文學館，例如澳門、台灣和北京，均為一整棟建築物；香港文學館則佔地約2000多平方呎，「事實上那個地方就不大，只能夠拿來收藏和展覽，辦公室都不能放在裏面」。馬會提供的贊助僅為開館費，現階段不方便透露金額，馬會容後公布；其後文學館活動也需要逐項申請資助，日後也會向商界籌募經費。

作聯成員不參與董事會

潘耀明多番出外考察後，得出一個結論：文學館需要由官方主導和支持。「因為私人根本沒有那麼多資源。還有一些文學館是由政府牽頭找商界贊助，當然亦有由商界企業家注資興建，但很少見，在正常情况下，我見不到通過民間就可以建立一間文學館，因為本身需要很多資源，要政府配合才行得通。」所以香港文學館從馬會獲得開館的第一筆資助後，發展方向會多從商界尋求資助，用作添購館藏和舉辦文學活動。

潘稱現階段正在籌組董事會和準備裝修，日後再由董事會決定文學館架構和聘請人手。潘耀明預計董事由學術界、文化界、文學界、文學研究界、商界代表和公職人士等組成，商界代表針對之後活動需要商界資助支持。他再三强調作聯成員不會參與董事會，「這個文學館是大家的事，我們要找一些專業的來支持」。館內人事架構雖由董事會決定，但他估計除了館長和副館長外，還需要學術主管，目標是有圖書館或博物館工作經驗的專才。由於M7茂蘿街7號為古蹟，基本上不能改動間隔，所以聘請人手前就會預先裝修和添購設備，例如從日本訂購專門書櫃以保護館藏。

文學館應撇開地域政治

那麼藏品從何而來？潘耀明指文學館裝修過後，就會公開徵集藏品，一些較難取得的藏品則會向拍賣行入手。「希望大家自願拿出來，我們也可以向私人收藏家那裏買，但通過拍賣行那裏蒐集，都要有一定的資金。」藏品會由尚未成立的學術委員會審批是否納入文學館的館藏。

他定義的香港文學「是屬於中國文學的一個組成，每個地方的文學，包括每個城市的文學，都有地方特色。香港文學的特色是吸收中西文化，那個就是它本身的優點，就是融會貫通」。即使香港文學套用不少外來語，甚至以粵語入文，「並不代表它脫離了中國文化、中國文學的傳統，只是融合了西方文化」。故此在文化互相流通之下，他認為不應該為香港文學劃下界線，更不應該刻意設立一個派別。

近來圖書館下架部分香港作家的書籍，潘耀明卻認為：「我們作為文學館就應該撇開地域和政治，因為文學本身是超越政治、超越時空。」他舉例冷戰時期，台灣和內地互設左右翼作家的禁書，但雙方都從香港偷帶書籍到境內。「所以香港就起了一個文化交流的作用，這個文學都是其中，剛才說了資料蒐集、設立檔案，事實都是文學交流和推廣。」●

香港文學館時序表

2004年：

1月，香港作家聯會（作聯）在旗下刊物《香港作家》發表30多人聯署，包括潘耀明、饒宗頤、也斯、劉以鬯等，倡議在西九文化區建立香港文學館，惟未獲港府重視。其後多年，潘耀明曾組織作家和學者代表團到日本考察文學館，他亦多次到外地考察文學館。

2018年：

1月，潘耀明代表作聯，致函西九文化區管理局董事局主席唐英年，倡議在西九興建文學館。然而時任西九文化區行政總裁栢志高回覆，指香港已有發展成熟的文學設施，認為沒需要再在西九發展。

同年11月，中國作家協會主席鐵凝訪港，鐵凝和潘耀明均向時任特首林鄭月娥指出香港需要文學館，時任民政事務局長劉江華隨後跟進。潘耀明憶述對方建議選址元朗祖屋，同時活化古蹟，「事實上都是應酬，之後不了了之」。

2022年：

4月行政長官選舉期間，潘耀明在多份報章發表文學館的倡議書。李家超當選後，文化體育及旅遊局和立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛在暑假接觸作聯和潘耀明，建議他們撰寫計劃書申請馬會資助。

2023年：

與政府反覆討論將近1年，7月接獲通過資助成立香港文學館，同月在書展活動向公衆宣布。

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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