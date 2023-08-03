2023 FW Couture Special：2023秋冬高訂時裝周 重新定義時尚奢華

不過時移世易，來到2023秋冬高訂時裝周，有設計師堅持保育高訂傳統，不斷注入源源創意去製作如夢似幻的服飾，有的卻試圖打破框框，將高訂重新定義成一種更為平等自由的時尚概念。

Valentino 走在瑰麗城堡的休閒造型

Valentino的2023秋冬高級訂製服時裝騷，選址於法國歷史悠久的尚蒂伊城堡（Château de Chantilly），系列命名為Un Château，是法文「一座城堡」的意思。品牌在騷前發布尚蒂伊城堡的照片，其瑰麗的建築群及廣闊的法式園景氣勢磅礴，心想來季高訂系列定必華麗得無可比擬。

不過品牌創意總監Pierpaolo Piccioli卻認為，城堡原本是見證輝煌歷史，曾是貴族身分與地位的象徵，但其符號的階級含義在現代社會中已被洗刷掉。城堡成為了可以接納任何人的空間，可以成為一個平等和頌揚美、個性與自由的公共舞台。「城堡」同時也可以隱喻社會對高訂時裝的成見，Pierpaolo Piccioli賦予城堡一段全新的歷史，以求打破人們對其先入為主的刻板印象。城堡的建築構造極其繁複，就如高訂時裝一樣不可捉摸，系列就是要在繁複之中，窺探純粹的所在。

Pierpaolo Piccioli本着羅馬尼亞雕塑家Constantin Brancusi的名言「刪繁就簡，即是本真」為基礎，將服飾變得簡約，以追隨身體的律動。極致的裁剪貼合身體曲線，同時減少接縫，聚焦時裝本身的美感；以當代設計語言演繹高訂時裝的初心，減輕織物的重量，裝飾亦以抽象方式作簡化。色調分明的阿拉伯花紋亦讓人聯想到富麗堂皇的巴洛克風格，並形成一種極致簡化的極繁主義。系列另有破格的嘗試，由名模Kaia Gerber身穿的白恤衫牛仔褲休閒造型開始，還有T恤搖身一變成為球衣，復古的Levi's 501 XX Big E牛仔面料則變成鍍金刺繡的底布，或由錯視效果（trompe l'oeil）珠飾製作而成的牛仔褲。大量造型襯以大蝴蝶結平底鞋讓模特兒步履輕盈，走在瑰麗的城堡間散發柔然的風尚。●

Balenciaga 華麗中強烈叛逆

Balenciaga的2023秋冬高訂系列乃品牌第52季，不過卻只是執掌多年的Demna的第3個高訂系列。然而Demna對品牌的貢獻，絕對能與創辦人Cristóbal Balenciaga分庭抗禮，皆因兩人同樣重新定義了身處年代的時尚奢華。

來季重點是極具雕塑感的剪裁方式，筆挺有力的肩部設計、弧形的V領線條、訂製外套的下襬和收腰廓形等，這些元素的靈感均源自創辦人Cristóbal Balenciaga時期的設計。華麗中帶有強烈叛逆感乃Demna的簽名式設計，令人震撼的造型有全無褶痕且僵硬的蕾絲沙漏形晚裝，以及帶有金屬反光面的3D打印盔甲晚裝。另外系列亦在傳統質料上賦予錯視效果 （trompe l'oeil），例如以油畫筆觸繪製出如皮草般豐富層次感的襯墊大衣、將丹寧牛仔布繪成如皮革或格紋羊毛絨料的質感、以及繪製出如洗水牛仔衫褲的套裝，在高訂系列出現如此別致casual wear，實在令人出其不意。●

Armani Privé 浪漫紅玫瑰盛開

Armani Privé的高級訂製系列向來以其高貴格調和細膩細節而聞名。2023秋冬高訂季度則以誘人、神秘的盛開紅玫瑰為主題。設計以玫瑰為靈感，在各種服飾面料上呈現出光澤面、漆面的玫瑰圖案，並以黑色和鮮明的金色點綴作為亮點。

系列將東方文化與西方美學結合，透過修長的輪廓、不同的設計手法來呈現玫瑰的美態，Mr. Armani憑藉對時尚的敏銳度，運用想像力把玫瑰和時尚的關係緊密聯繫起來，重新詮釋傳統浪漫主義。衣服的線條有銳利亦有柔美，在短身外套、長裙、飄逸長褲和連身裙的造型上勾畫出輪廓，配搭精緻的高跟鞋呼應整體設計，同時把造型線條拉長。除了立體的玫瑰花造型細節，花瓣和喱士元素亦顯得栩栩如生，融合幾何圖案、光線線條，營造出一種神秘而迷人的格調，呈現出Mr. Armani想像中的女主角形象。●

Dior 優雅古希臘羅馬女神

Dior 2023秋冬高訂從古希臘羅馬女神汲取靈感。為呈現季度主題，創意總監Maria Grazia Chiuri與意大利藝術家Marta Roberti及360名來自印度Chanakya國際刺繡工坊的工匠合作，再次將騷場轉化成藝術裝置。為配合系列主題，Marta Roberti在騷場背景繪製了密集的圖像，當中結合了古代和現代文化中的女神形象，伴隨着豹子、公牛、蛇和其他動物，洋溢着民俗氣息。Chanakya工匠把Marta Roberti畫作中的顏料，以手工刺繡化為騷場巨型壁畫，整個工序由多名工匠合力花48萬個小時才完工。

系列服飾設計大量用上純白、米色、銀色和淡金色等淡雅色調，Maria Grazia Chiuri透過利落優雅的剪裁，並以及地的修長直線輪廓貫穿整個系列，塑造古典雕塑般的感覺。外套和大褸的前胸下綴以褶縐，不禁讓人聯想起經典雕塑和柱身的凹槽。除了古希臘羅馬裝束，來季部分設計亦加入宗教與傳統服飾的元素，例如採用羊毛面料的短斗篷套裝、裝飾着金色刺繡的長斗篷等，雖然輪廓簡潔，卻予人一種神聖且充滿力量的氣勢。●

Fendi 突破浮華新境界

希臘女神裝是Fendi 2023秋冬高訂系列的關鍵詞。系列聚焦於晚禮服，尤其是散發着希臘女神氣息的褶縐長裙。從天橋上可見貼身的高領上衣連接包裹身體的連身裙，眾模特兒背後拖曳着不對稱裙襬。品牌女裝成衣及高訂藝術總監Kim Jones運用高級訂製技術呈現衣服的流麗剪裁、垂墜感及造型，將這些古典元素糅合當今的設計潮流。高訂時裝通常都注重細節，然而Kim Jones卻摒棄「華服」思維，在針織連身裙上覆蓋小水晶；在皮草上則呈現人字斜紋，透過錯視設計手法，在簡約設計中加入繁複細節。他認為高訂時裝除了要看起來驚艷，亦要講求實穿度。他從品牌的高級珠寶取材，色調源自黑鑽、紅寶石、藍寶石等，令簡約的晚禮服更耀眼動人，當中壓軸登場、鑲滿大量裝飾的粉色套裝，更耗時1200小時手工才製成，配上歷時40年蒐羅的粉紅色尖晶石頸鏈，成為焦點所在。模特兒拿着看起來像珠寶盒的clutch bag，以衣服同色系的珠片與寶石層層堆疊出絢麗的效果，折射出耀眼的光芒。高級訂製服雖奢華，但在鑽石與寶石的襯托下，進一步突破浮華新境界。●

Thom Browne 戲劇式手法 紙牌成「觀眾」

Thom Browne正式加入巴黎高訂時裝周，選址巴黎歌劇院Opéra Garnier舉行2023秋冬高訂時裝騷，以其擅長的戲劇式手法，展示品牌簽名式灰調服飾。品牌把觀眾席安排在歌劇院舞台的兩旁，時裝騷亦在舞台上舉行，至於台下的「觀眾」，則是3000個身穿Thom Browne經典灰色制服的人形紙牌，它們擠滿了整個劇院，看起來甚至與Thom Browne本人甚為相似，讓現場增添一股陰森詭秘的氣氛。

時裝騷以英倫new romantic樂隊Visage的歌曲Fade to Grey為背景音樂，1980年代的「未來派」電子曲風及跳舞節奏，為整個系列奠定了基調。名模Alek Welk在兩名bellboy的護送下登上舞台，她身穿品牌的經典灰色外套及蘇格蘭裙，坐在置於舞台中央的灰色行李堆上，化身成為觀眾代表，看着模特兒從後台進出。Thom Browne把品牌最初的美式運動服概念進化，再結合高級訂製工藝，系列尤其着重於線條輪廓，並以品牌的代表灰調貫穿整個系列，變幻為素色羊毛、斜紋軟呢、條紋、烏干紗、喱士等多種面料，再加上設計師過往作品曾出現的立體輪廓、海洋生物、愛犬Hector等元素，創作出充滿「Thom Browne式」美學的系列。●

Viktor & Rolf 誇張玩味泳裝「喊口號」

不知不覺Viktor & Rolf已經走過30個年頭，然而兩名設計師Viktor Horsting和Rolf Snoeren對時尚的幽默和諷刺，卻絲毫未有減弱。2023秋冬高訂季度再次帶來充滿視覺震撼的系列，不過他們卻沒有為這個周年系列創作出「Viktor & Rolf 式」的巨型膨脹裙子，而是走了相反的路線。「我們想讓慶祝活動圍繞着最小的服裝——泳裝。」兩人在時裝騷後台說。

設計師通常都專注於同一類型、風格的創作，而這對「荷蘭孖寶」亦不例外。Viktor & Rolf的作品經常圍繞着同一主題變化和重複。來季，他們將連身泳衣與比堅尼解構與重組，展示出無窮的創意。天橋上可見鏤空剪裁的泳衣，當中配上一排排高至耳朵位置的蝴蝶結，或是由堅挺荷葉邊組成的Deep V連身泳衣。還有從心口延伸出來的DREAM或I WISH YOU WELL等口號的3D立體裝飾，成為袖子設計的一部分，既誇張又充滿玩味。●

Chanel 歌頌巴黎女性衣著品味

Chanel創意總監Virginie Viard在高訂系列中，沒有帶來誇張華麗的晚禮服。她在時裝騷舉行前夕解釋：「既然我們在戶外行騷，我希望系列感覺簡單但優雅。」時裝騷沿着塞納河畔舉行，系列旨在歌頌巴黎女性的日常衣著品味，由品牌大使Caroline de Maigret開場，她身穿一件寬大的海軍藍色粗花呢外套，看來型格且神態自若。在Virginie Viard的眼中，巴黎女性的衣著品味、閱讀興趣、價值觀，都是全世界時尚養分的典範。她運用奢華的Chanel斜紋軟呢、真絲雪紡、烏干紗和喱士面料，描繪出巴黎女性的優雅美態，漫遊於日常情景與非日常著裝之間。模特兒走在河邊的鵝卵石路上，展示鑲有薄紗或秋色花卉圖案的粗花呢套裝。為強調巴黎女子那種漫不經心的神態，一名模特兒身穿紅色男裝剪裁長身斜紋軟呢外套，配搭直紋九分褲出現，手中還牽着一頭黑色拉布拉多犬出場，猶如巴黎街頭遛狗的時髦女子。其他模特兒則挽着手提竹編花籃，呼應絲質襯衫上的花卉刺繡，看似隨性地為自己買了一束鮮花，演繹滿載匠心的高級訂製服。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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