米蘭家俬展 幽默媚俗回歸家品設計

與簡約設計取得平衡

近年在時裝界,有多個以二元為本的潮流討論,如街著鬥高級,浮誇與低調。但當中最有趣的,是kitsch的回歸,如Daniel Roseberry的Schiaparelli,Jonathan Anderson的自家品牌或為Loewe所作的設計,又或是將camp元素注入西裝的Thom Browne,都可看得到。但與以前的kitsch不同,着重浮誇、完成度與簡約設計之間恰到好處的平衡,亦大多具幽默感。熟知家品潮流的,都會明白到時尚潮流比家品潮流快約3至5年,基本上,過氣的時裝潮流會於數年後成為家品潮流。

於今屆米蘭家俬展及米蘭設計周,都看到不少以kitsch為本的設計及現象。當然,不少品牌一向以此為本,如Seletti、Fornasetti等意大利品牌,一直毋懼潮流變化,以幽默媚俗為本。時裝界家品則有Dolce&Gabbana Casa推出以金色為主的Oro系列,Versace Home的Zensational梳化系列則以古希臘石柱為靈感。簡約設計已流行多年,亦可能因為看多了,kitsch系作品比簡約設計更像一股清流,至少能為清心寡慾為主的市場帶來適量的調味。

今屆米蘭設計周,最能代表媚俗回歸的該是Gaetano Pesce。這名現年83歲的意大利建築師及設計師,最出名的作品是為B&B Italia設計的Up安樂椅。今年他除了為Bottega Veneta設計兩個特別版手袋,並將Via Montenapoleone店化為有如岩洞空間的Vieni a Vedere(Come and See)展覽外,亦於米蘭三年展舉行Everything is Gonna Be Alright展覽,展示他為Meritalia創作的趣味設計,如以意大利空心包為靈感的La Michetta,都能呈現他的幽默媚俗。

新生代設計師 較愛出位設計

媚俗回歸除了因為潮流循環外,亦有多個因素。如在社交媒體上,幽默媚俗的設計的確比低調奢華在滑動的界面上更搶眼。但更重要的原因是,尚在成長期的新生代設計師因為街頭及社交媒體文化潮流影響下,無論創作或鑑賞層面均喜歡較出位的設計,符合一個先爆發後才去蕪存菁的設計師成長周期。如在米蘭家俬展中、以35歲以下設計師為主的附屬展SaloneSatellite內,便能看到不少這類型的作品。另一旁證則是Dolce&Gabbana找來10名新生代設計師合作的GenD展覽,不少作品均以媚俗風格為主調。

當然,這個潮流變向對所謂媚俗的定義相對地廣義,跟學術定義有別。當中涵蓋了色彩分明的作品,又或是形態特殊的作品。媚俗在學術上,其實也是難以界定的類別,大多按經驗來判斷。活在這個潮流交接期,可能是擁抱新潮流的最佳時機:既可以保留一兩件已有的簡約家品來調節家居氣氛,而要一次過為家居全盤換上媚俗風格其實也是件十分考工夫的事,倒不如慢慢加添,看看這個轉向是否適合自己之餘,亦能慢慢建立個人的媚俗風格。●

文:Dawn Hung

美術:謝偉豪

編輯:陳淑安

