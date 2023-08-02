迷倒天神的釀酒國度 三重縣清酒代表「作」

跟《高達》渣古撞名

清水清三郎商店有兩個銘柄，一是「鈴鹿川」，走傳統路線；另一追求創新的，就是「作」了。取名「作」，取其「未完成」的意味，有謙虛之意，豈料「作」的讀音「ざく」（Zaku），跟日本著名長青動漫《機動戰士高達》中的人型兵器「渣古」（或稱扎古、薩克）同音，意外地聲名鵲起，這是社長清水慎一郎於1999年為新酒款「作」起名時始料不及的，因為他根本不看《高達》。

1999年是清水清三郎商店創立130周年的大日子，是的，這家酒造在1869年於三重縣鈴鹿市創立，那時江戶改名為東京僅1年，清水清三郎就是酒造的始創人。說起三重縣，可能香港人較為陌生，但其實這地方有3件事物很出名，其一是伊勢神宮，這是神道教的本宗；其二，忍者的故鄉伊賀，便是在這縣（另一流派甲賀則在滋賀縣）；其三就是鈴鹿酒。

取自鈴鹿山脈伏流水

在《倭姫命世記》有這樣的記載，相當於中國玉皇大帝或希臘宙斯的天照大神（就是伊勢神宮供奉的那一位），周遊日本，喝到鈴鹿的酒，忍不住大說好喝，於是這裏就有「味酒鈴鹿國」的稱謂。「鈴鹿國」是三重縣的古稱，「味酒」的意思，就是美味的酒。

事實上，這裏的水源取自鈴鹿山脈的伏流水，伊勢平原產米亦十分優質，加上鄰近港口可以輕鬆船運清酒，難怪原本從事漁業的清水清三郎會選擇在鈴鹿釀酒。不過，清水清三郎商店經過百多年才成為遠近馳名的酒造，要多得大約20多年前聘用了內山智廣作為杜氏（釀酒師）。內山本身學習生物技術科學，畢業後到了四日市一間酒窖工作，做了4年後辭職，那時社長清水慎一郎正在招聘員工，面對猶豫的內山，他還開出「只做1年也可，先來看看吧」的條件，結果「來看看」的內山翌年便升任杜氏，並由20多歲一直做到現時40多歲。

2017年大賽純米酒包辦金銀

內山很有自己的一套，例如他說自己「只能很小量地釀酒，因為這樣才能製造到最好的品質」，他又一直追求要做到「沒有缺點的美味清酒」，為此他不僅一年幾乎每天都上班，而且會直接跟米農溝通，產出最好的酒米；甚至走訪不同酒造與其他杜氏交流，而他詢問意見的對象還包括國家技術中心的釀酒指導者或國稅廳的鑑定官等。

這樣一絲不苟的工作態度，讓清水清三郎商店在2000年首次在全國新酒評鑑會上獲得金獎，在2006年起亦連續5年獲得金獎；另外於著名清酒大賽Sake Competition亦屢獲殊榮，2017年那一屆，更於純米酒類別上，憑着「作」系列的2款作品「穂乃智」及「玄乃智」包辦金、銀獎。「作」系列終於不靠渣古出名，而是靠自身的實力而揚威，甚至日本足球名宿中田英壽也是其粉絲（之前也說過，「清酒控」中田喜歡的還有「十四代」）。

由內山主導開發的系列，基本酒款是「玄乃智」及「穂乃智」，都是純米酒，前者有青蘋果香氣，後者則有荔枝氣息。「恵乃智」與「雅乃智」則是純米吟釀，前者能感受梨子的甜美，後者有華麗的花果香，最貼切的水果可能是哈密瓜。

最高級別作品是「陽山一滴水」及「槐山一滴水」，皆以「一滴水蘊含天地無限生機」的佛理來命名，兩者精米步合都是40%，同為大吟釀級數，一樣用上低溫發酵，因此香氣更濃郁。不同的是，「陽山」加了釀造酒精，「槐山」則是純米系統，酒精度有點差異，而口感上亦有少許分別。

直汲系列更新鮮

我自己最喜歡的則是「作Impression」系列。取名M、G、H和N，其實是「恵乃智」、「玄乃智」、「穂乃智」、「中取り（雅乃智）」羅馬拼音的第一個字母，這系列的酒底都是「作」本身的酒款，但不同之處在於採用了「直汲」處理。清酒釀造過程中，由上槽到裝瓶出貨，中間有不少工序，例如過濾、兩次火入（高溫殺菌）、儲藏、兌水等，「直汲」就是完全省卻這堆工序，上槽後直接裝瓶，這做法令清酒更新鮮，更有風味，因此「作Impression」系列往往有宜人的微碳酸及清爽的風格，適合不同料理，配搭燒鵝、打冷等中菜，絕對有意想不到的效果，不信可以一試。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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