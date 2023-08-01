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Happy PaMa 教得樂 第460期

Happy Pa Ma

論盡教育：教師叫學生花名

【明報專訊】教育局推出《教師專業價值觀和操守》學校培訓資源套，詳列4宗案例，供教師討論及反思。有教師跟學生以花名「鵪鶉」稱呼某同學，局方反對，認為教師作出不良示範。未寫下去之前，先為「花名」定義。花名可稱之為綽號，如《水滸傳》梁山泊108個好漢，人人都有一個花名，如黑旋風李逵、豹子頭林冲、浪裏白條張順……慢慢地演變，花名跟該人外貌、性格有關，帶嘲笑或挖苦味道：如肥胖的女士叫肥妹/婆、矮小的男士叫三寸丁、滿面麻子的如果姓陳就叫他豆皮陳。學校培訓資源套的舉例「鵪鶉」，給人印象是寡言、怕事。總而言之，今時今日，花名含義負面多過正面。

課室禮儀 不可輕越

言歸正傳，教師可唔可以叫學生花名？王師奶老派，教師有教師的尊嚴，怎可叫學生的花名！今日的花名多有嘲笑含義，難道教師可叫學生做「大食懶」或「逢人愛」乎？同樣道理，學生亦唔應該改教師花名如什麼「四眼龜」、「馬屁王」之類。學生只在同學間笑談，禁不了，但教師決不能上課時叫學生花名，輕則失身分，重則失師德，教育局禁得對。英國一些學校教師上課時更稱呼學生Master or Miss。

據報有一不具名校長認為要視乎花名有否侮辱而定，若學生同意，叫乳名無傷大雅，可拉近關係，增加親切感。王師奶想問呢位校長，點解你要不具名，係唔係你自己都覺得不太站得住腳才如此遮遮掩掩？教師和學生的親切感和拉近關係靠叫無傷大雅的乳名？不妨想像一下，上課時教師親切地叫「B仔你朗誦第一段」、「蝦女妳讀第二段」，一大堆乳名如狗仔、豬仔、蘇蝦、大頭仔、哨牙妹湧現，夠親切未？夠卡通未？世界講平等，是否容許學生可在課堂叫教師花名？課室有課室禮儀，不可輕越。

粗口留言 誤人子弟

培訓資源套另一案例是教師在網上以粗口留言，呼籲抵制立場不同的食肆，局方認為不雅用語，誹謗侮辱他人言論，削弱社會對教師的期望和信心。平心而論，一般人士的措詞用語，近年確在趨向通俗。一些知名人士，包括學者將粗鄙視為豪邁，甚至以不文言語為榮，傷風敗俗，將社會風氣推向下流。教師應以潔淨語言為己任，以身作則，帶領學子談吐斯文，不單不口出粗言，連市井之語亦不應用。若像案例所言以粗口留言於網上，根本是失德，誤人子弟。至於應否革除教師行列，小婦人不敢置喙。

最後一提，立法會議員（教育界）朱國強批評教育資源套只採用反面例子，列舉教師不當行為，他認為應分享正面例子，教導教師怎樣加強與學生溝通，增加親和力。這是打官腔的廢話，唔講好過講。與學生溝通及親和力是技巧，是教育大學的責任，教師們從教育少林寺滿師下山，理論上十八般武藝俱全，教育局無教導責任。教育局憑什麼教他們？話可以講得堂而皇之，但要有邏輯，更不要自己打自己的臉。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第460期]

相關字詞﹕親子筆陣 王師奶 論盡教育

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