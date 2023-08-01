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副刊
Happy PaMa 教得樂 第460期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：做子女的好榜樣

【明報專訊】年紀大機器壞，雖然我一直掛在嘴邊當做口頭禪，但其實並不當是一回事。我一直認為自己身體好、好打得，坦白講亦十分之捱得，直到最近我以為是小事的傷風，斷斷續續兩個月都未曾復元。我想逞強都沒有體力，精神亦無法集中，痛定思痛決定全面休息兩個禮拜，我每天堅持更新的facebook專頁都要暫停。《明報》副刊編輯知道我身體情况，主動提出不如暫停一期，等我好好休息。我堅決說不！無論如何我都要保持我從不脫稿的紀錄！

踢好逆境波 要贏先學輸

暫停一期有什麼大不了？對我來說絕對是大事，因為涉及我做人做事的原則之餘，更重要的是作為一個母親要為子女做的榜樣。

實不相瞞，過去這幾年我撐得極其辛苦，在公在私都有很多難關問題要面對要解決，面對人情冷暖冷嘲熱諷，我自問飽歷風霜見慣世面，都覺極其難堪、難過，都有意興闌珊心灰意冷的時候。但一想到大小T，一想到我有責任未了，我不知道剩下的日子還有幾多，我還有很多事情未曾做，還有很多說話未曾講，用盡了軟弱，只剩下堅強，馬上擦乾眼淚換個笑面繼續拼。

講到教育子女之道，我是言教不及身教（action speak louder than words）的忠實信徒。道理個個父母識講，但能否令子女信服就另作別論。作為母親，我當然希望一對子女一生順遂平安，願望可以很美好，現實卻是很殘酷，每個人的一生總有高低起伏，總要經歷大小風浪，禍兮福之所倚，福兮禍之所伏，驕兵必敗，否極泰來，講出來的確是大道理，但如何能夠令子女明白當中的真諦？我相信在沒有比我親自示範如何面對自己的過失失敗，更有啟發。我的處事作風處世之道，是大小T的正反面教材。如何踢好逆境波，跌倒怎樣爬起來，想要贏先學輸，寵辱不驚的心理質素，是苦練出來的。道理，是要經歷過之後才明白的。

生命無常 要笑着過日子

我們總以為來日方長，但其實世事無常，生命更加無常，病得最辛苦的時候我問自己，如果真的一病不起，大小T日後可以靠誰？我有信心，他們兩個靠自己都可以好好活下去！

我的成功不需要子女成就，我的失敗不需要子女承受。作為母親我只望不管成功或失敗，都能伴他們兩個的左右，哭笑都要過日子，一起笑着過日子！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第460期]

相關字詞﹕親子筆陣 張慧敏 辣媽CEO

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