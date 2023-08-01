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Happy PaMa 教得樂 第460期

Happy Pa Ma

善養救未來：了解「無理」要求背後原因

【明報專訊】我家有兩個孩子。因為女兒一次看似「無理」的要求，讓我對自己慣有的思維模式有了新的覺察，也叫我更深刻體會善養的珍貴，正正是要讓孩子由衷地相信，自己的需要，值得被聆聽、被滿足。以下是我家的一段小插曲：家姐小一時因為要上網課，我們便給她買了一部tablet。後來細佬也要上網課，也給他買了一部。怎料家姐看見細佬有新tablet，嚷着要一部新的。

我問：「為什麼你想要買呢？你已經有了啊！」

家姐：「我要一部新的。」

我問：「舊的有什麼做不到嗎？」

家姐：「沒有，我就是要新的。」

我問：「那買新的後，舊的這部還要嗎？」

家姐：「要的。」

我問：「但你不能同時用兩部啊，一部不夠嗎？」

家姐：「我要買！我用自己利市錢買！」

我內心出現很多反對聲音：「未識掙錢就這麼揮霍！」「人要你又要！細佬有什麼你都一定要！」「無緣無故多買一部幹嗎？反正你也不能同時用兩部！」「掙錢好辛苦！」「你的利市錢不也是我給的？你平時吃我的住我的都未跟你計！」「把錢儲起來，將來有用的。」

要求買新平板 原來想要直立保護套

我十分不認同家姐要多買一部tablet，但又不想強硬拒絕，深怕女兒覺得必須盲目服從權威。既然利市錢是她的，她那麼想要，我又想不到合理地拒絕的理由，便妥協說道：「好吧，雖然我覺得不值得，你就用你的利市錢買吧。」家姐興奮得躍動起來說：「好嘢！新的那部要跟細佬的一樣，有一個可以直立的保護套！」我馬上抓着重點問：「如果我給你買一個可直立的保護套，可以不買一部新tablet嗎？」家姐爽快說：「可以！」什麼？ 原來女兒只是想要一個保護套！早說嘛！害我糾結這麼久！於是，我們便一起網購選保護套，收到保護套那天，家姐樂得心花怒放，抱着我說謝謝！

我反思事件，發現自己一開始不想家姐買多一部tablet，是因為在我的主觀角度，早就覺得沒有需要；但那不過是因為我並沒有了解她真正需要，以及不相信她有真正需要，我認為她只是妒忌，貪新鮮。而我否定她時的很多內在聲音，其實都跟我兒時被灌輸的思維模式有關——只要花錢就是不對的，沒有人會在乎我背後的想法與動機。

其實，在家姐的角度，她真正的需要是：

1.能夠安心地表達自己的需要，而不必被怪責浪費或奢侈

2.當表達需要後，媽媽願意聆聽並提供協助

3.體會自己的需要，是值得被尊重、被滿足的

4.有自主權去決定如何運用自己的利市錢

如果我一開始只是不斷說服她，甚至強硬拒絕她，那麼家姐真正的需要便無法被看見，她也只會感到不被理解和不被支持。如果孩子經常被拒絕，久而久之，他們再有需要也可能不會對父母說，只會自己想辦法，甚至會瞞着大人用不理想的方法去嘗試滿足自己，這都不是我們希望見到的。

另外，我也注意到，孩子有時候未能好好表達自己的需要。例如家姐其實只是想要一個保護套，但表達出來卻是堅持要買一部新平板。這確實需要成人很多的耐心和信任，才能引導孩子一步步去表達真正的需要。

下次孩子再提出「無理」要求時，我們都可以試着去相信他們背後是有一個很重要的需要，試着去溝通了解。孩子感到被信任，也會更信任我們，長大後有難處就會更願意找我們商量了。

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽芷欣，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的的童年創傷，深受感動，最後憑借佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第460期]

相關字詞﹕周芷欣 親子筆陣 善養救未來

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