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副刊
Happy PaMa 教得樂 第460期

Happy Pa Ma

家庭有教：學好英語的有效認知辦法（四）

【明報專訊】上次我們分享了一些語音意識（phonological awareness）的教學方向和活動，當孩子建立了一定程度的語音意識，我們將焦點放在組詞知識（orthographic knowledge）上。不同英文字母的形狀略有不同，例如"b"字上半部突出，而"y"字則向下發展，因此"boy" 一詞語的3個字母，就有3種不同的形狀。此外，英文生字的組成，有一些常見的規則，例如眾數要"s"、詞語可按元音（vowel）去將之切割成音節（syllable），方便讀出。良好的組詞知識，有助孩子正確串字，例如"school"不會被串成"skool"。以下介紹一些有助提升孩子組詞知識的語文小遊戲：

視聽齊Bingo

按孩子的能力水平，家長預備一張「3×3」、「4×4」或「5×5」的正方形卡，作為Bingo的遊戲卡，以及在白色小卡片寫上孩子英文課本上常見的詞語。家長與孩子各有一塊Bingo底板，板上的各方格內寫上一系列串法相近的英文詞語（如right、bright、eight、sight），當中包括在小卡片上的詞語。之後翻轉小卡片，將之平放在枱面上，家長與孩子輪流抽出卡片，按音節讀出詞語的讀音，對方用心聽。如果被抽出的詞語出現在Bingo板上，家長或孩子就圈起該詞語，首先能夠涵蓋一列或一行中所有單詞的一個說出Bingo，就能勝出遊戲。

字音快快拍

按一些常見的英文組詞規則（conventional orthographic rule），家長在小白卡紙上寫上不同的英文詞語，例如cat、clip、cup和cent、city、cycle，留意前者一組中的"c"字會被讀成/k/音，而在"e"、"i"或"y"前，"c"會被讀成/s/音，再將這些字卡翻轉放在枱上。有關的組詞與讀音規則，可在網絡上找到。家長首先選定希望讀出的音，例如今次想大家留心/s/音，輪流抽字卡，當卡上的字，應當被當成/s/音而不是/k/音時，雙方鬥快拍下字卡，讀出讀音，並取下該字卡。當完成所有字卡，數算自己擁有的字卡數量，較多者勝出。

詞語找不同

每次孩子收到一組單詞，家長與孩子一同讀出這些單詞，觀察它們並選擇其中最「不同」的一個。他們劃掉不屬於該組的單詞，將其寫下來並指出所有其他單詞包含的拼寫模式，例如：

．right、nice、fright、bright（nice與別不同，而其他的都是以-ight的串法組成）

．white、time、try、crime（try與別不同，而其他的都是以i_e的串法組成）

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：

www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第460期]

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