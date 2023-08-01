親子筆陣．A苗園圃：小五生談戀愛事件（下）

為兒子分析女孩心理

直覺認為，我首要任務是讓小強多了解更多女孩行為表現背後可能的原因和想法，繼而引導他探討適切的對應方法，這樣做應該有助小伙子成長。他訴說收到被分手字條後，在智能手機通訊程式上的溝通過程——「我留言解釋自己跟另一女同學傾偈實屬閒聊，反問她認識我多年，難道還不了解我與任何人都可以傾偈的個性嗎？她竟然把我『block』機，於是我又立刻將她從手機上刪除……」小強氣冲冲地描述，說到在校內被女孩視作透明人，表達了另一種說不出的失落。「媽媽相信女孩一連串的反應，分別是由呷醋和不知所措引致。」我嘗試用最溫柔又肯定的聲音說話，讓他冷靜下來。「任何女孩看見男朋友與異性相處愉快，都會自不然呷起醋來，何况你們傾得那麼暢快，相信她看在眼裏一定很不是味兒了。至於為何她早前突然冷待你，有可能因為呈分試臨近，或受到家人壓力，要她先專注於學習？你說過她媽媽也知道你們的事，不是嗎？又或者因為同學們經常找你倆拍拖一事來開玩笑，她最終抵受不住同儕壓力？」就是這樣，我們一起代入女孩角色，我漸見小強的同理心增加，多了的那份體諒，有助他把負能量釋放出來。

學習男孩應有風度

失落的心情要處理，被當作透明人的事實，小強也需要學習面對。報復式的電話刪除行動，我解釋是無風度的表現，雖然莫名其妙地被傷害，但在未摸清事情之先，要提點自己不被情緒牽着走。「媽媽鼓勵你，稍後不妨找個適當時機，向她說聲對不起，當日你在電話留言語氣比較重，只因心急想她不要誤解……這不但表現你作為男孩的風度，你也要學會『凡事留有一線，日後才好相見』的道理。」他表示想挽回大家感情，只是未有勇氣。「不要緊，找到機會才說，勇氣都需要時間累積，媽媽支持你！」

「媽媽，我昨晚發了個噩夢……」說時小強滲透雙眼的淚水差點就擠了出來。被分手後日子，他不時表達傷感，在手機通訊程式「關於自己」一欄他寫上「我在世界的邊緣等着你，直到死……」的句子；他不時聽到同學說女孩對他不曾認真過，也有多嘴的說：「她只是玩弄你感情！」我心知不妙，謠言滿天飛，小強的小小心靈一再受到磨練。「你與她一起的日子，你感受到的是真心真意的相處，大家都很愉快，這點是事實吧？」他點點頭應是。「有這份肯定就夠了，相處的是你倆，別人怎知得那麼多？不用理會謠言。」

「小天使」助解心結

幾個月又過去了，女孩繼續刻意迴避小強，每當從遠處看見他，她不是繞路走就是行得快。小強好希望跟她說聲：大家不如做回朋友吧！但因着她的逃避，也因她總有幾個閨密在旁的緣故，他一直沒有機會說出心底話。而他那個噩夢，就是一幕幕傷心片段的重演……好感激一個剛巧坐在他旁邊的小天使，就在五年級結業禮那天，活動綵排中他倆談起這件事來。對方看見他落寞眼神忍不住說：「女孩初時是認真，後來卻『玩玩吓』，是她變了心。你要振作起來，不需再為她傷心！」這個小天使，就是女孩身邊的閨密。小強豁達開朗了！我也學會接受孩子的「求戀期」，繼續謙卑學習，做好陪伴和支援角色。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第460期]