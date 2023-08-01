家家有禮：麵包超人帶你認識新朋友

【明報專訊】深受小朋友喜愛的《麵包超人》迎來電影與電視動畫誕生35周年，以及原作繪本誕生50周年，因而推出了紀念作品《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》，並將於暑假與大家在大銀幕上見面。今次是麵包超人系列第34部電影作品，故事講述居住在「機械彗星」的機械少女露寶莉，在出外尋找「重要的東西」時，與同伴機械小鳥小琴遇上麵包超人及一眾新朋友，度過了快樂的時光。不過細菌人突然出現，為了將機械彗星變成「細菌機械彗星」而大肆破壞。至於結局如何，就留待小朋友入場揭曉。