家家有禮：與米奇玩轉百周年盛會

【明報專訊】小小Disney迷知道嗎？迪士尼於今年踏入100周年！一眾迪士尼及彼思人氣角色紛紛來到鑽石山荷里活廣場，參與「Disney100: Travel Together with Plaza Hollywood」的慶祝活動。米奇、小飛俠、熊貓美美、史迪仔等齊齊以音樂家造型現身，為大家帶來夏日音樂盛會。其中打卡位包括Disney 100大門及快「樂」大舞台，前者可與1.6米高巨型《熊抱青春記》熊貓美美拍照，小朋友亦可大玩互動音樂遊戲；後者則可在米奇的指揮下與史迪仔、小飛俠、睡公主等角色來個歡樂大合奏。