家家有禮：挑戰「鯊」灘飛索巨型滑梯

有得玩也有得打卡，同場有4大打卡區，分別是「鯊魚先生MR.SHARK至『營』趣拍站」、「梳乎『鯊』『攤』」、「巨型光影『鯊』桶」，以及「『鯊』排大激鬥」，與鯊魚先生及一眾呆萌朋友仔拍照留念。推廣期間，商場更與海塑基金會及珊瑚學院合作，於場內舉辦「『最』值得珍惜的海洋資源——香港珍貴珊瑚展」，小朋友可以欣賞及認識10件香港海域珍貴珊瑚標本。

■最GREEN「鯊」灘玩樂營

日期：即日至8月27日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

查詢：2643 9110

■新港城中心送戶外墊及速乾斗篷浴巾

MOSTown新港城中心送出多用途戶外墊及速乾斗篷浴巾予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於8月8日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：最GREEN「鯊」灘玩樂營內有多少米高的巨型海洋滑梯？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第460期]