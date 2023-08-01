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Happy PaMa 教得樂 第460期

Happy Pa Ma

家家有禮：挑戰「鯊」灘飛索巨型滑梯

【明報專訊】鯊出沒注意！今個夏天，馬鞍山MOSTown新港城中心化身為「最GREEN『鯊』灘玩樂營」，人氣台灣原創插畫「鯊魚先生MR.SHARK」將會以多個趣致造型現身，並向小朋友推廣保育海洋環境的重要。現場設有2大夏日玩樂區，包括7米高的巨型海洋滑梯及海洋波波池，小朋友可以從1.8米高的滑梯滑下來，投入夢幻海洋波波池；更可向高難度挑戰，體驗10米長飛索，飛越由海塑基金會以過千回收膠樽打造的環保珊瑚海及環保鯊魚。H．COINS會員憑電子貨幣即日單一消費滿450元或以上，即可換領電子入場證一張，盡情放電。

有得玩也有得打卡，同場有4大打卡區，分別是「鯊魚先生MR.SHARK至『營』趣拍站」、「梳乎『鯊』『攤』」、「巨型光影『鯊』桶」，以及「『鯊』排大激鬥」，與鯊魚先生及一眾呆萌朋友仔拍照留念。推廣期間，商場更與海塑基金會及珊瑚學院合作，於場內舉辦「『最』值得珍惜的海洋資源——香港珍貴珊瑚展」，小朋友可以欣賞及認識10件香港海域珍貴珊瑚標本。

■最GREEN「鯊」灘玩樂營

日期：即日至8月27日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

查詢：2643 9110

■新港城中心送戶外墊及速乾斗篷浴巾

MOSTown新港城中心送出多用途戶外墊及速乾斗篷浴巾予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於8月8日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：最GREEN「鯊」灘玩樂營內有多少米高的巨型海洋滑梯？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第460期]

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