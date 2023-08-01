責任重大：爸爸3重要角色：陪伴者、照顧者、師父

多做家務 出手排難解紛

維護家庭基金父職事工發展經理黃格平（Kobe）表示，這其實不難想像，在暑假期間全職媽媽與子女「困獸鬥」的辛酸，因此鼓勵爸爸們，在這段特別的日子，不論是平日放工或放假，都多參與家庭事務，尤其加強作為爸爸其中3個很重要的角色，包括陪伴者、照顧者和師父，讓太太有喘息空間。

全職媽媽可說是年幼子女的「三陪」，陪玩、陪食、陪瞓。Kobe提議，爸爸可多請纓做陪伴者的角色，「每當孩子想找人陪時，爸爸不妨自動舉手回應，睡前亦可化身做『講古佬』，負責講故事給小朋友聽」。此外，遇上子女有情緒，不論是個人問題，或牽涉兄弟姊妹間的爭執，爸爸都可以伸出援手，協助排難解紛，避免他們滋擾媽媽。

另外，在暑假期間，不少孩子都會參加很多興趣班，Kobe說，丈夫可想想，是否有空間幫忙，減輕太太的操勞，「能否由媽媽送小朋友去中心，爸爸放工時接回呢？如果做到這種分工就最理想了」。他又特別提醒各位男士，每天下班後，要有意識從員工或老闆的身分，切換成爸爸的角色，全心全意去照顧家中每一員。

放假為太太製造me time

不少研究均指出，爸爸其中一個重要的角色，就是擔當子女的師父，傳授生活技能，Kobe認為，爸爸可利用暑假，多發揮自己的專長，「利用親子時間，教小朋友砌圖、砌模型，甚至一起做些簡單的家居維修，這些都是不錯的活動」。

除了做好父職，作一個體貼的丈夫，都有助掃走地雷。Kobe稱，為夫的，不妨主動為太太製造鬆一鬆的時間，例如偶爾提出一家人出外用膳，省卻太太準備飯餐的工夫；自己放假時，則多些負起照顧孩子的責任，讓太太有機會外出走走，享受me time。

抽空關心支持 聆聽大小事

當然，也不要吝嗇言語上的關心和支持，「即使平日上班，趁空檔時間，都可以透過電話、WhatsApp、emoji和太太保持聯繫，但切記重點並非要查詢子女的情况，而是單純向太太表達關心，讓她知悉你明白她的辛勞，並且一直在背後撐着她」。而放工歸家後，也要積極分擔家務，並抱「多道謝、少批評」的態度，「或許太太真的無精力弄豐富的晚餐，也未必做到窗明几淨，但為夫的，都不要口出怨言，因為這都是在貶損她的付出」。

他續謂，做好丈夫，還有一件事不可缺，「張開耳朵，專心聆聽太太經歷一天後，想跟你分享的每一件大小事」。不過，Kobe同時作出溫馨提示：「很多時，男士們只管聽就可以，毋須給予對方太多意見或急於提供解決方案。反之，更易踩地雷！」

[Happy PaMa 教得樂 第460期]