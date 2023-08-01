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副刊
Happy PaMa 教得樂 第460期

Happy Pa Ma

寶貴一課：暑假家無寧日？ 趁機學相處 爸媽同心 掃走「爭拗地雷」

【明報專訊】暑假放了一段日子，不知各位爸媽在經歷美夢還是噩夢呢？在暑假，一家人相處時間多了，小兄弟姊妹發生摩擦亦大增，像是家無寧日；全職媽媽也可能抵受不住全天候照顧孩子的壓力而導致情緒爆煲，甚至牽連夫妻關係。如何拆解暑假衍生的一個個「地雷」，或許是不少家庭正在面對的難題。

文︰沈雅詩

做父母的，當然希望見到子女相親相愛、和睦共處，但現實往往是他們經常吵架，令人不勝其煩。註冊社工陳顯庭（Rio）指出，孩子吵架、爭執，是很正常的事，「每個小朋友都渴望被疼惜、受關注，而在認知發展階段，更喜歡獨佔所有東西，基於這些特性和需要，促使他們容易和兄弟姊妹發生衝突」。加上手足的關係比同學、朋輩更密切，所產生的化學作用自然更大，「就正如情侶、夫妻，他們出現爭拗，肯定比跟外人相處為多」。因此，家長不需要過度解讀，也不應該一刀切把「爭執」標籤為負面行為。

把爭執變得有建設性

Rio解釋，很多時小朋友是想通過爭執去解決問題，在過程中，假如兄弟姊妹間能夠產生溝通、磋商、協調等，其實是可以幫助他們發展得更好，「所以有爭執不打緊，重要是把爭執變得有建設性」。父母若能從這個角度出發，置身其中，就能保持冷靜，並處之泰然。

至於父母在事件中應該扮演什麼角色呢？Rio說，要視乎子女的年紀。「若牽涉的是2歲以下小朋友，由於他們的自我意識很強，會比較自我中心，也容易作出具破壞的爭執，例如動手打人，那父母便要馬上制止。但因為他們年幼，未必能立即消化爸爸、媽媽所說的大道理，因此當爭執出現時，最簡單的做法，是先分散他們的注意力，待孩子冷靜後，才慢慢解說。」

若小朋友已經進入幼稚園或小學，隨着群性發展，會漸漸懂得守規矩，亦有禮貌、禮讓、分享等觀念，當手足之間發生衝突時，家長比較合宜的做法，是從旁引導他們去解決問題。Rio以自己4歲半的女兒和2歲大的兒子為例，遇上姊姊搶弟弟玩具時，他不會出言責備，但就會引導女兒代入對方的感受，再讓她思考該怎樣處理，「姊姊往往最終都會跟弟弟這樣說：『好啦，我讓你玩10分鐘，之後就輪到我。』在這個過程，其實她在建立同理心、學習怎樣處理自己的憤怒情緒，也學習跟弟弟討論、協商，這種爭執便具建設性」。

Rio又提醒，不論父母用任何形式介入，都不應該做「判官」，「哥哥和弟弟起爭執，也許大家都沒有錯，只是他們站在不同的角度去看事件，以致有不同的意見。但假如家長硬要做『判官』，一錘定音去判定誰對誰錯的話，恐怕會惹來反效果，甚至影響手足感情」。他說，一般兄弟姊妹間的吵吵鬧鬧，很容易雨過天晴，也無損他們的關係；然而，他也見過有些成年個案，是視兄弟姊妹如仇人的，雖然箇中原因複雜，但其中一個因素，可歸咎於父母處事不公。「華人社會經常有迷思，覺得一定是『大讓細』、『男讓女』，當永遠都是單方面禮讓，或者每每因為對方而令自己遭受父母責備甚至體罰時，孩子的價值觀有可能被扭曲，即使長大成人，糾結仍不能解開。」

把握機會讚賞好行為

既然暑假悠悠長，孩子們朝夕相對，Rio認為，家長大可以把握機會，讓他們學習如何好好相處。例如當他們和諧融洽時，可多作即時讚賞，「我留意到女兒和兒子間有分享時，我會讚他們：『你們很好呀！懂得分享。』他們互相照顧時，我又會肯定他們的舉動：『我見到姊姊你很疼惜弟弟呀！』或『弟弟你很乖，會叫姊姊！』以強化他們的好行為」。同時，也可製造多些他們互相關心、彼此了解的機會。Rio笑指女兒很喜歡吃麵，假如兒子有麵吃，便會告訴他：「姊姊很喜歡吃麵的，你可否請她吃一兩口呀？」藉此讓兩姊弟更清楚大家的個性、喜惡。此外，父母也可趁暑假，讓子女多一起參與活動，例如一起去公園玩、一起露營、一起做運動等，幫助他們製造更多一起成長的美好回憶。

[Happy PaMa 教得樂 第460期]

相關字詞﹕兄弟姊妹 爭執 爭拗 親子 暑假

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