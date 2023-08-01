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文青手作 骨董古著 東京周末市集 隨時執到寶

【明報專訊】說起東京購物，很多人想起伊勢丹、LUMINE等百貨商場，其實東京好買的絕不止於此。如果喜歡文青手作或古董古著，不妨看準日子，找個周末游走各區市集：隔半年舉行一次的蚤の市，歡樂繽紛；差不多每周都舉行的大井競馬場市集及八幡宮骨董市，隨時以低價買到絕版古董舊物；有樂町的大江戶骨董市則售賣很多小眾飾物……你準備好購物袋沒有？

半年一次繽紛市集 尋寶睇表演

要數東京最精彩市集，一定是每半年一次、為期3天的東京蚤の市。選址在國營昭和記念公園的廣闊草地上，坐JR中央線列車到立川站後，跟着人群走10多分鐘就到。雖然要付接近100港元的入場費，但絕對值得。

場內劃分成8大區，合共250多個檔口，規模之大可媲美維園花市，但貨品種類就廣泛得多，古老家具、北歐風雜貨、紙品布藝、舊書玩具、露營用具、瓷器木器……林林總總，看得人眼花撩亂。偌大的草坪，架起一個個白色帳篷，每個檔主都精心佈置，貨品陳設錯落有致。記者不時發現新奇寶物，比如1970年代美國快餐店的餐盤紙，又或者以禾草紮成的古董熊寶寶……主辦單位還請來不同的表演者演唱、吹泡泡、扭氣球，氣氛熱鬧，如同參加大型的露天嘉年華。預定下次舉行日期為今年11月3至5日。

神社市集尋骨董 馬場「夜冷」包羅萬有

東京蚤の市半年才一次，旅程遇不上，也不打緊，東京每個周末還有不同市集，各有特色。如果東京蚤の市像嘉年華，那麼富岡八幡宮骨董市就有點似摩羅街。市集開在神社內，原意是方便區內居民放售家中舊物，利己利人，漸漸演變成今日的古董市集：古玩、古和服、老照片、舊地圖……總之都是阿爺年代的舊物，眼光好的話隨時執到寶。

如真心想挖寶，不妨到大井競馬場一遊。每到周六日，很多檔主會開貨車來擺賣。商販過百檔，貨品款式多：從全新手提電腦，至古董monchhichi、家具日用品，甚至藝妓用過的假髮、放在藥房門口的佐藤象公仔都找到，感覺有點似深水埗夜冷雜貨攤。日本人多數不肯講價，但這裏的檔主相對豪邁，投緣的話可能會主動減點價，甚至買一送一，且看機緣。

下午逛有樂町 飾品小擺設吸睛

上述兩個市集都是早上9時、10時最熱鬧，過午就陸續收攤。如不小心睡過頭，不如直接來到銀座附近的有樂町，下午3時前到達的話，還可趕上大江戶骨董市。這個位於黃金商業地段的市集，佔地較少，但亦有近百檔商販擺賣，且多以手作飾品、自家品牌的小擺設為主，所以吸引很多少女前來逛街購物。喜歡小眾品牌的，切勿錯過。

■日本旅遊錦囊

簽證：持有效特區護照可免簽證入境

機票：香港航空8月尾來回東京各機場票價約3426港元起（已連稅），查詢：www.hongkongairlines.com

●東京蚤の市

網址：tokyonominoichi.com

●富岡八幡宮骨董市

前往方法：地鐵大江戶線／東西線到門前仲町站，步行約5分鐘

網址：shorturl.at/rwAM7

●大井競馬場市集

前往方法：單軌電車到大井競馬場前站，步行約2分鐘

網址：tcfm.jp

●大江戶骨董市

前往方法：JR有樂町站步行2分鐘

網址：www.antique-market.jp

文：胡慧敏

協力：Booking.com

編輯：梁小玲

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電郵：feature@mingpao.com

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