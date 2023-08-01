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副刊

飲食

四手聯乘 融會港京好滋味

【明報專訊】都說內地高端餐飲水準，愈來愈讓人刮目相看。吃着北京唐人館（王府中環）兼澳門京花軒行政總廚張志成的一道脆葱鮑魚，質感軟糯；可是還不及那山東章丘大葱，侍應一端上來，葱香四溢，以低溫油炸至金黃的大葱，清甜脆嫩，立時想來一碗白麵條，葱油鮑魚伴麵，那不是人間美味，還是什麼。

還有一道大紅袍乳鴿，簡直顛覆了我對炸乳鴿的認知。乳鴿藏身花椒之中，花椒香飄來已經先讓人胃口打開，接着動起手來咬一口，不得了，鴿皮的香脆該如何形容？說它為薯片之脆，好像有點褻瀆，但它着實是又薄又脆，鴿肉嫩滑帶花椒辛香，一定要趁熱食吧！

同是燒味，香港唐人館（置地廣場）出品的乳豬一樣有驚喜，人稱「廚長」的行政總廚張嘉裕，鑽研各個地方菜系多年，他​​的原鍋酸菜焗原隻乳豬伴松茸五常大米，一開始那陣勢也是絕對有看頭。侍應們捧來大鍋，我還以為是西班牙大鑊飯paella，怎知打開來看，鍋底鋪滿酸菜濃湯，上面放有整隻乳豬，由侍應們切開乳豬的「咔嚓」聲開始，未入口已能想像乳豬有多脆了。皮脆肉嫩，自是不用多說，而此菜精華其實在於酸菜之中，肉汁都滲進裏頭；加上乳豬油膩，以酸菜墊底亦是聰明的做法。

以上菜式，皆來自「港味．京筵」四手主題晚宴（8道菜），兩位名廚將於8月10、11日於香港唐人館攜手合作，將港京兩地的好滋味融會席上，讓本地老饕一次過品嘗。

■唐人館「港味．京筵」四手主題晚宴

收費：$5280（另加一）

地點：中環皇后大道中15號置地廣場4樓411至413號

查詢：2522 2148

網上訂座：sevn.ly/x711ZMqR

文：陳詠詩

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