原田治可愛插畫空降尖沙嘴

品牌首個海外展覽「原田治のOSAMU GOODS展」最近於海港城美術館舉行，展示超過50件原田治由1970年代尾至1990年代親自設計及創作的珍貴商品、標誌及字體設計，例如有筆記本、記事本、鉛筆、袖珍書、紙袋、煙灰缸及小冊子等。當中尤其以學校手提袋最受歡迎，袋背還印有Mother Goose詩句，讓大家得知角色背景故事。

富北美懷舊風格

當年的原田治，深受北美1950及60年代的懷舊風格吸引，美國雜誌Seventeen上的模特兒女孩，或是荷李活青春電影中女演員所穿的服飾，都深深啟發了他，所以不難在OSAMU GOODS中發現這些設計元素。

同場設有迷你期間限定店，有各式各樣的可愛OSAMU復刻商品配件，如T恤、梳、鑰匙扣及餐具等，粉絲不容錯過。

■原田治のOSAMU GOODS展覽

日期：即日至8月13日

時間：上午11:00至晚上10:00

地址：海港城海洋中心2階207號舖海港城美術館

網址：www.harbourcity.com.hk

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