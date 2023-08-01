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藝術展賀40歲 揭前世之謎 西九沉浸麥樂雞「趣」味

【明報專訊】要數麥當勞最受歡迎的美食，相信麥樂雞定必榜上有名。不知不覺，原來它已經推出40年了。最近，香港麥當勞將這款經典美食化身成藝術品，帶入西九文化區藝術展亭（Arts Pavilion），由多界別創作總監Kevin Poon伙拍5個國際知名當代藝術家，舉辦首個以麥樂雞為主題的大型藝術展覽，以Please Share為主題，讓大家藉着玩味十足的沉浸式藝術展品，多角度體驗麥樂雞的滋味。

4款特定形狀 你認得幾款？

未走入Coach McNugget Art World展覽前，不如先了解一下麥樂雞的「前世今生」。雖說它在1983年才正式推出，但原來早於1970年代，美國麥當勞的行政總廚Rene Arend已經研發出這款小食。最初版本的主要食材是洋葱，後來主席Fred Turner建議改用雞塊，麥樂雞終於在1983年於全球推出。當時品牌更為麥樂雞創作出不同角色，包括主角Coach McNugget及一班buddies，以搞笑可愛形象在電視廣告中登場，深得民心。時至今日麥樂雞每年在全球售出超過250億件，成為膾炙人口的食物。

為慶祝麥樂雞誕生40周年，香港麥當勞特意邀請Kevin Poon策展，聯同5名當代藝術家，包括VANDYTHEPINK、Jon Burgerman、UFO907、Gyuhan Lee和FrankNitty3000，為麥樂雞創作首個主題藝術展。展覽帶領觀眾走進新奇有趣的麥樂雞藝術世界，並以沉浸式體驗及新角度，細味這集體回憶。

觀眾踏入展覽場地時，首先會走進一條「時光隧道」，兩旁有色彩繽紛的展板回顧麥樂雞誕生的小故事，更會揭開其鮮為人知的小秘密：原來雞件共有4款特定形狀，包括ball、bell、boot及bone，下次點餐時可特別留意。

與飄浮麥樂雞、醬汁互動

穿過時光隧道後乘電梯上1樓，便來到主展覽廳，展出5名藝術家合共20件的「麥樂雞」作品，包括立體藝術品、畫作及沉浸式互動空間等，玩味十足。首先是互動沉浸式藝術體驗McNugget Room，由荷蘭數碼藝術家FrankNitty3000設計。他畢業於著名荷蘭設計學校Design Academy Eindhoven，曾與Burberry、Gucci、Dior等國際時裝名牌合作，擅長透過探索圖像呈現出超現實主義，如不同的肖像、日常用品及時尚單品等。在McNugget Room內，四周牆壁都滿佈麥樂雞、醬汁及品牌其他食物，參觀者可透過各種肢體動作與它們互動，感受數碼藝術的樂趣。

緊接就有5幅來自美國街頭藝術家UFO907的塗鴉作品。這名駐紐約的藝術家以創作外星人聞名，擅長運用非傳統的繪畫技巧及極具表現力的線條，例如UFO圖像、噴漆及marker繪畫塗鴉方式，呈現他內心的藝術世界。這次他以獨特塗鴉風格打造出5個麥樂雞角色，每幅畫特別配以一款醬汁，將雞塊化身成不平凡的街頭塗鴉藝術家，展現調皮一面。

如果喜歡七彩繽紛的畫作，必定會被Jon Burgerman的作品吸引。這名居於紐約的英國童趣風格藝術家，作品向來走鮮艷吸睛風格，喜歡透過色彩引發豐富想像力，令人會心微笑。這次他創作5幅色彩絢麗的畫作，分別以「顏色」及「麥當勞角色」兩種手法表達麥樂雞呈現的歡樂氣氛，讓大家在欣賞畫作時，重拾那些年品嘗第一件麥樂雞時的開心滋味。

各地外賣紙袋化身燈飾

展覽中央位置，有8個由品牌外賣紙袋製成的燈飾，出自韓國燈飾雕塑藝術家Gyuhan Lee之手。他除擅長用傳統「韓紙」創作，亦愛使用日常生活中的回收物品來製作雕塑。這次的紙袋燈飾，就是利用他周遊列國時從各地蒐集得來的麥當勞紙袋製成，且保養得非常好，為即用即棄的廢物賦予第二生命，成為耳目一新的藝術品，引起消費者反思。

買限定精品 助重病兒童家庭

在展覽中除了可以欣賞麥樂雞另一面外，參觀者還可將它們的玩味新形象帶回家。美籍韓裔藝術家VANDYTHEPINK設計了Team McNuggets角色，包括換上新look的Coach McNugget、新成員Assistant Coach McNugget，以及代表4款形狀的麥樂雞成員Ball、Bell、Boot及Bone。VANDYTHEPINK創作了一系列限定發售的Team McNuggets精品，當中最吸睛的必定是Team McNuggets造型公仔，其餘還有T 恤、cap帽、襪、tote bag和文件夾等，收益扣除成本後全數撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金，關懷有需要的重病兒童家庭。

■Coach McNugget Art World展覽

日期：即日至8月20日

時間：上午10:00至晚上10:00（分12節，每節1小時）

地址：西九文化區Arts Pavilion

門票：$20

網址：t.ly/GZ00F

文：黃依情

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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