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退變‧越齡：咖啡香調劑退休生活

【明報專訊】Francis是一名退休公務員，在2019年退休。之前因工作繁忙，並沒有詳細規劃退休生活，一心只想利用空閒時間休息，然後才嘗試不同活動。在朋友介紹下，Francis認識了東華三院「越齡」的「咖啡走動」計劃，對以咖啡作為媒介的義工服務感到很新鮮，因此參與了咖啡義工訓練成為「友幫手」。

咖啡作媒介 長者嗅覺訓練

參與計劃前，Francis對咖啡認識不多，只會偶爾冲一杯三合一咖啡，對品嘗咖啡和冲泡咖啡的技巧幾乎一竅不通。藉着「越齡」計劃的網上咖啡主題學習和實體訓練，他學會了冲泡不同種類咖啡，例如意式咖啡、手冲咖啡，也學了拉花技巧。持續學習讓離開校園多年的Francis重新燃起了學習興趣，除了透過「咖啡走動」計劃訓練考取了專業咖啡證書外，他還修習了天然染布和清酒唎酒師的課程，發展多方面的興趣，成為越齡友幫手中的「百曉生」。

透過「咖啡走動」計劃，Francis參與了各式各樣義工服務。他利用自己的專業知識和技能，以咖啡作為媒介，與年輕人交流咖啡文化，為長者帶來嗅覺訓練，為照顧者提供輕鬆愉悅的服務，還教授院舍長者學習染布等技能。Francis不僅能夠發揮所長為社區服務，還與職業治療師和社工一起設計和帶領各種不同義工活動。其中，讓他印象最深刻的體驗是，能夠利用自己的手藝為因疫情而「被困」在院舍的長者提供咖啡服務，為他們單調乏味的生活注入一絲新鮮的味道及香氣。

「咖啡走動」計劃以咖啡為主題，讓年輕長者推着咖啡流動車走入社區，服務不同年齡和背景的人士。參與計劃的年輕長者可以根據興趣參與咖啡、音樂、手工藝等培訓，發展自己的興趣和專長，並將其運用到各種的義工服務中，為年輕長者帶來不一樣的退休生活，展現出「越齡」生活態度！

如你希望和Francis一樣過着充實、富意義的退休生活，可瀏覽engage.tungwahcsd.org或致電2967 0170向東華三院「越齡」查詢。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：東華三院越齡

相關字詞﹕義工服務 咖啡 退休 「退」變‧越齡

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