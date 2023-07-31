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人生下半場

健康

知多啲：筷子毛巾助長者清潔口腔

【明報專訊】建立良好的口腔衛生習慣，包括每天清潔牙齒及假牙，配合每年定期由牙醫檢查牙齒，是保持牙齦及牙齒健康的最好方法。根據衛生署建議，每天起牀及晚上睡前使用含氟化物（fluoride）牙膏刷牙，以及使用牙縫刷或牙線清除牙齒表面和鄰面的牙菌膜，有助預防蛀牙。如有使用假牙托，每晚睡前必須除下清洗。如果長期佩戴的假牙托不潔淨，可能會導致牙托性口炎，即口腔黏膜與假牙托接觸處出現疼痛、紅腫、潰爛等情况。

對於患有腦退化症、中風、柏金遜症等手部肌肉不靈活的長者，如仍能自己刷牙，應鼓勵他們盡力自行完成或按需要提供協助，如將毛巾綑上牙刷手柄加粗，使他們更易握住牙刷改善操控，或可考慮轉用電動牙刷，減少對刷牙技巧的要求。

對於未能自行清潔口腔的長者，按照需要協助的程度，分為3個組別。

1. 清醒，能合作，有牙齒

照顧者每天早晚應替他們清潔牙齒，使用含氟化物的牙膏能有效防止蛀牙，而牙膏劑量（標準為一顆青豆大小）可按牙齒數目適當調整。然而，照顧者可能擔心長者刷牙時不慎吞下牙膏，其實吞下一顆青豆大小牙膏對身體不會造成傷害

2. 清醒，能合作，但沒有牙齒

照顧者每天晚上都要替他們抹口腔一次，可用能鎖緊物件的鉗子把一片紗布夾好，用開水沾濕紗布，擠出多餘水分，放入他們口中並按以下順序（見上圖）：面頰內側→上頜牙齦→下頜牙齦→上顎→舌面→舌底→嘴唇，清潔每個位置兩次，以及每次替換乾淨的紗布

3. 不清醒，不能合作，有吞嚥困難

‧如果他們有牙齒，照顧者需替他們刷牙及使用牙縫刷或牙線清潔牙齒表面和鄰面，惟不能使用牙膏，以免牙膏誤入氣管；如果他們沒有牙齒，則每天晚上用濕紗布替他們抹口腔一次

‧協助長者護理口腔及清潔牙齒時，他們可能咬住潔具，照顧者可使用有一定厚度並且不易破碎的輔助工具，例如把幾支筷子用毛巾捲起，讓他們用其中一邊的牙齒咬着，這便能將口固定張開，照顧者有足夠空間清潔另一邊牙齒

‧由於他們不能漱口，完成所有口腔護理程序後要把口腔抹乾淨，如有需要可用棉花棒為唇部乾燥的長者以甘油（glycerine）塗抹

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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