滿口菌 食物「落錯格」招肺炎

引致吸入性肺炎3個主要原因，分別是外來物誤入氣管、下呼吸道防禦機制受損，以及外來物含菌量高。除了適當的口肌和吞嚥復康訓練，保持良好口腔衛生，亦有助降低吸入性肺炎的風險。

要解構吸入性肺炎，首先要了解口腔至咽喉這個區域負責的3項工作：呼吸、咀嚼和吞嚥。三者之間，呼吸和咀嚼能同時進行，但吞嚥時必須閉氣，待吞嚥後才能繼續呼吸，兩者之間需要精準協調（breathing-swallowing coordination）。如果過程中發生任何不協調或遲緩，都有可能導致吞嚥困難（dysphagia）。

當食物進入咽喉，喉部聲帶會閉合，會厭軟骨也會向下將氣管入口蓋住，防止食物掉進氣管。一般人偶有「落錯格」，即食物意外掉進氣管中；正常情况下，有外來物誤入氣管會引發咳嗽反射（cough reflex），用作清除外來物以保護肺部。因此，單純「落錯格」未必會導致吸入性肺炎，還需要考慮另外兩個因素。

1.咳嗽反射變差

咳嗽反射是下呼吸道防禦機制的第一道屏障，部分長者因疾病如中風，令咳嗽反射的靈敏度減退，或因長期臥牀導致咳嗽反射功能變差，以致未能清除下呼吸道殘留的外來物，再加上長者普遍抵抗力相對較弱，都會增加吸入性肺炎的風險。

2.細菌隨唾液食物入肺

患有中風、認知障礙症等疾病的長者，口腔靈敏度及口肌活動能力減退，導致口腔進食後積聚食物殘渣；另外，使用鼻胃管（nasogastric tube）餵食的長者因長時間缺乏口部刺激，口腔可能積聚痰涎。無論用口進食或用鼻胃管餵食的長者，假如口腔護理不足，會滋生大量細菌，形成牙菌膜，引致蛀牙及牙周病等。當長者不幸「落錯格」，口腔大量細菌便會跟隨唾液及食物一同進入肺部，令吸入性肺炎的風險顯著上升。總括而言，引致吸入性肺炎3個主要原因（見圖）：

1. 外來物經常誤入氣管

2. 下呼吸道防禦機制受損

3. 誤入氣管的外來物含菌量高

針對外來物經常誤入氣管，透過適當的口肌和吞嚥復康訓練改善吞嚥能力，能減少「落錯格」頻率。針對下呼吸道防禦機制受損，適量運動保持肺功能，以及確保攝取足夠和均衡的營養，均有助改善下呼吸道防禦機制及增強抵抗力。針對誤入氣管的外來物含菌量高，保持良好口腔衛生是降低口腔含菌量最直接和有效的方法。

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文：馮承駿（仁濟醫院社會服務部仁濟護養院言語治療師）

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