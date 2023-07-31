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健康

姿治通鑑：2招測試 尋找頸痛根源

【明報專訊】相信很多人都試過頸梗膊痛、「瞓捩頸」，甚至是椎間盤突出、頸椎前移等嚴重情况。

頸椎過度彎曲或變直

頸椎是脊椎的一部分，總共有7節，位於胸椎之上。頸椎中間有椎孔，讓脊髓在其中穿過，同時保護着脊髓。頸椎之間也有空隙，讓連接着脊髓的神經線經過。另外，大部分頸椎之間都有椎間盤，在活動時用作吸收頸椎受到的震盪。為了更好地接收視覺、聽覺和嗅覺資訊，人類需要靈活地活動頭部，所以頸椎的活動範圍比胸椎和腰椎都要大。

脊椎有一定的生理彎曲弧度，正常頸椎弧度應為向前突起，但有些人的頸椎弧度會變得過度彎曲或變直，影響到頸部穩定，產生疼痛或不適。頸痛可分為急性或慢性兩種，急性主要來自受傷，慢性則與長時間的錯誤姿勢有關。有慢性頸痛的人往往都會有胸廓或盆骨歪斜的問題。若身體歪斜，就需要其他位置代償，例如頸椎的曲度。頸椎的曲度改變，會令某幾節頸椎間的空間收窄，有可能壓迫到神經線，也會令椎間盤突出。

胸廓或盆骨歪斜

要知道自己的頸痛是否源自胸廓或是盆骨，可以試試以下兩個動作：坐在旋轉椅上，先嘗試在保持下身不動的情况下轉動上身，再抬頭向上望；然後嘗試雙腳放在地上不離地，以及維持上身不動的情况下，轉下身，再抬頭向上望。完成兩個動作後，比較一下抬頭與坐正時的幅度和痛感有否不同，而且轉左或右時，痛感會否加劇。如果轉上身時有不同的痛感，代表頸痛與胸廓的歪斜相關；而轉下身時有不同的痛感則是與盆骨歪斜相關。

要改善頸痛就必須尋根究柢，對症下藥。香港中華基督教青年會專職醫療護理部在8月為頸痛人士提供物理治療評估及運動建議。詳情可瀏覽rb.gy/0j8pw，或致電2743 1702查詢。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：林曉彬（香港中華基督教青年會物理治療師）

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