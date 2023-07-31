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健康

醫賢心事：「如果我消失了就好」

【明報專訊】當一個人開始有「如果我消失了就好」或「我不想再活了」的想法時，意味着他們正在經歷情緒困境，可能會產生自殺念頭或行為。

這些想法很可能是情緒病（例如抑鬱症）的一部分，背後是強烈的無助和絕望感，進而出現生活沒有意思、不想活下去的想法。這些消極、無力和絕望感覺使患者在生活的各方面都感到沮喪：

1.無法達成目標：抑鬱症患者可能會感到自己無法完成任何事情，即使是簡單日常任務也可能變得十分困難，讓患者感到自己沒有價值和無助。

2.自我批評：抑鬱症患者可能會對自己產生負面的自我評價，覺得自己毫無用處，沒有能力做好任何事情，進而產生無助感。

3.無法享受生活：抑鬱症患者可能會失去對生活的興趣，無法從平常的活動中感受到任何樂趣。這會讓患者感到自己的生命毫無價值和意義。

4.無法控制情緒：抑鬱症患者可能感到無法控制情緒，像是低落和絕望等負面情緒總是不斷湧上心頭，產生無助感。

5.無法得到幫助：抑鬱症患者可能會感到自己無法得到幫助，即使是尋求專業治療也可能無法緩解問題，讓患者感到無法擺脫困境，進而變得絕望，甚至拒絕求醫。

抑鬱症患者的負面思想，往往不是單靠自己就能改變。這些思維模式使患者用一個悲觀角度去面對這個世界，從而產生更多的無助感和負面感覺，直至有一刻，患者被這些感覺壓垮，便會產生不想再生存的念頭。

持續受壓欠支持 康復路難行

為何有些抑鬱症患者經過治療後，情况還是不理想？抑鬱症治療的成功與否，受多種因素的影響。持續壓力、個人背景和經歷等也可能對治療效果產生影響。

1.持續壓力：抑鬱症的治療需要時間和耐心，但如果患者在治療期間仍面對持續的壓力，可能會對治療產生負面影響。

2.個人背景和經歷：世界觀、價值觀、對人的信任和自我價值等都受到個人背景和經歷影響。這些因素可能使患者產生持續的壓力，例如某些患者很難信任別人，在日常生活的人際互動中便容易產生壓力，繼而影響情緒。

3.患者對治療的信念和期望也影響治療效果：如果患者對治療持懷疑態度或沒有足夠的信心，可能會對治療產生負面影響；相反，如果患者對治療充滿信心，並期望治療能夠帶來積極的效果，就有可能更快地康復。

4.社會支持：這是指來自家庭、朋友、同事等方面的支持和關懷。缺乏社會支持可能會對治療產生負面影響。獨居、婚姻狀况不理想等情况，可以使患者感到孤立無援，繼而使抑鬱持續。

抑鬱症十分普遍，雖然每個人患病原因不同，但在情緒起伏過程中都是不容易面對。精神科醫生在這個時候可以陪伴病人渡過難關，並在藥物協助下盡快紓緩症狀，使病人重新享受生活。因此，如果發覺自己覺得生存沒有意思，千萬別忽視，應該盡早尋求協助以避免情况進一步惡化。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：何浩賢（精神科專科醫生）

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