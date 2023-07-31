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健康

逾35℃環境吹風扇 愈吹愈熱

【明報專訊】天氣持續酷熱，便攜風扇成為不少人的隨身法寶。惟有專家警告，在高於35℃環境下使用風扇，不會更涼快之餘，反而愈吹愈熱，甚至令人中暑！

炎夏身處戶外想加速涼快，不能單靠一把風扇，需要不同條件配合使用。

吹風扇為何可令人中暑？

首先要了解風扇令人涼快的原理。香港浸會大學國際學院學術統籌主任（生命科學）蔡笑華解釋：「這涉及兩個物理原理。一是空氣對流，風扇令空氣不停循環，透過熱空氣上升、冷空氣下降的原理，溫度隨之調節，達到降溫效果；另一原理是蒸發汗液：天氣熱時，體溫升高並出汗，汗水吸收了皮膚的『潛熱』，電風扇加速汗液蒸發時帶走體內的潛熱，達到散熱效果。」

家庭醫生莫昆洋同樣指出，風扇本身無法降溫，其作用是增加氣流，透過不斷產生空氣流動，帶走皮膚表面的汗水；當汗水蒸發後，體感溫度會比實際低，藉此散熱。

風扇循環熱空氣 熱能帶入身體

便攜風扇會否令人涼快，關鍵在於環境溫度。蔡笑華表示，人體正常體溫約37℃，皮膚溫度則約35℃，比體溫略低。因為皮膚有3個分層（即表皮層、真皮層、皮下組織），當中長有毛髮、毛囊、微絲血管等，所產生的油脂、汗液等均有助調節體溫，有降溫作用，令皮膚溫度維持在約35℃。

如果環境溫度低於皮膚溫度，基於空氣對流的原理，風扇有助加快空氣流動，令熱空氣上升及冷空氣下降，身體機能亦因而自動調節來降溫，所以令人涼快。一旦環境溫度太高，周圍充滿着熱空氣，風扇只會不停循環着熱空氣。蔡笑華說：「如果戶外溫度高達37℃、38℃，風扇只會令空間熱上加熱，情况就好似置身在裝滿冷氣槽的後巷，只會感受到源源不絕的熱氣。」莫昆洋說：「逾35℃便不適合使用風扇，只會將熱能帶入身體，生理機能更難調節降溫；如果加上飲水不足等不利因素，可引致熱衰竭甚至中暑。所以35℃是使用便攜電風扇的分界點。」

送風角度宜在頸部以下

便攜風扇使用不當，體溫不降反升，增加中暑風險，那應該如何使用來提升降溫效果？綜合兩名受訪者意見，歸納以下幾個建議。

1.樹蔭攔截陽光輻射

烈日當空下若真的需要戶外活動，要戴帽、撐傘等阻隔陽光。否則可尋找陰涼地方，避免長時間暴曬。樹蔭是不錯的陰涼地方，龐大的樹冠恍如太陽傘，可以攔截陽光輻射到達地面，有助減低地面的溫度。根據美國國家科學院院刊（PNAS）文獻指出，一般在路面四分之三區域有樹蔭遮擋時，降溫可以超過2.5℃。

在陰涼處使用便攜風扇，降溫效果相對理想。莫昆洋說：「假設戶外環境逾35℃，開風扇也是徒然，只會愈吹愈熱，但陰涼處溫度低於35℃，風扇帶動空氣便可起降溫效果。」

2.冰敷助散熱

莫昆洋指出，頸部、腋下、鼠蹊等部位是接近大動脈通過的地方，血流量較高，散熱也較快，施以適量冰敷有助散熱。使用便攜風扇時，如果再在這些散熱快的部位擺放冰凍東西，如罐裝飲料、退熱貼、濕毛巾、冰墊等，可以令風寒效應（wind chill effect）更顯著。風扇令空氣不停流動，帶走皮膚表面的汗水熱量，加快降溫效果。如果皮膚直接接觸冰凍物會感到不舒服，可先用一塊薄布隔着冰凍物。至於擺放多久，視乎個人感受。

3.噴霧風扇較佳

不同類型的便攜風扇，降溫效果有少許分別。莫昆洋建議選擇有噴霧裝置的便攜風扇，通過風寒效應，風把霧氣四散周圍，當接觸皮膚後帶走潛熱，達到降溫效果。正如在室內開風扇，風扇前面擺放一杯水或冰塊，風經冷卻變成「冷風」，猶如自製冷氣，可吹走皮膚上的熱能，加速蒸發汗水，這也是風寒效應。

蔡笑華表示，便攜風扇的送風角度亦會影響降溫效果。基於熱空氣上升、冷空氣下降的原理，風扇送風角度不宜過高，最好在頸部以下的位置，以便把積聚在較低處的冷空氣重新吹上來，令冷空氣不斷循環，達到降溫效果。至於有人把可攜式電風扇放入衣服內吹，蔡笑華指，「如果衣服內空間已經好熱，只會把熱空氣不停循環，發揮不到降溫效果。但如果不是太熱的話，則可能有少許效果」。

4.勤抹汗

當汗水已經佈滿皮膚表面，使用可攜式電風扇也無法降溫，甚至可增加中暑風險，此時勤抹汗比起純粹開電風扇更有效降溫。蔡笑華解釋，當環境太熱時，身體熱能將皮膚上的汗水蒸發，達到調節體溫的效果。汗水蒸發時會增加空間的濕度，若不抹汗，汗水無法繼續蒸發散熱。所以勤抹汗再配合風扇吹走相對濕度高的空氣，汗水蒸發得愈快，涼快感覺就愈顯著。

5.多補水

兩名受訪者異口同聲提醒，夏天一定要多補水，為身體補充足夠水分，有助汗水蒸發散熱，為身體降溫的效果比起單靠可攜式電風扇更有效。

莫昆洋表示，正常人1日飲水2公升，小便、呼吸等流失水分約1800毫升，若水分流失多過補充，便出現缺水，增加中暑風險，一個粗略但貼地的估算是否補水充足，「小便偏向透明顏色便代表水分充足」。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

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