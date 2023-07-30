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去埋呢度先：細味屋邨情懷遊古蹟 漫步粉嶺歎日落

【明報專訊】今次「去埋呢度先」的參加者是一對戀人Nat與Chris，分別是規劃師及古著店店主，一聽這個組合已令人期待與他們相見。這天他們從兩場歡送飯局之間抽出時間，由黃宇軒（Sampson）度身設計在粉嶺的半天行程，從屋邨到古蹟，再訪懷舊餐廳，邊走邊聊，日落時來到梧桐河，心滿意足地完成這日道別之旅。

簡介：《香港散步學》、《城市散步學》作者黃宇軒每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

行程：粉嶺站→祥華邨→馬會道迴旋處隧道→前粉嶺裁判法院→聯和墟及雅士餐廳→梧桐河

「撞中」北區 離港前的緣分／文˙ 黃宇軒

來到第七回，旅程之外，教我印象最深的，是兩個多月前收到查詢時，對方問，快將與伴侶一同移民，希望送一份禮物給對方，想知道「去埋呢度先」可否成為那份禮物。這想法非常甜蜜，但我一時情急，提出了這欄目的框架本來是由即將遠離香港的人親自報名。現在回想，那時實在有點不通氣，幸好後來我還是大膽提出，不若他倆同來，我設計一次旅程送給二人，而他們也一口答應了。

規劃師古著迷微妙互動

那時聯絡我的就是Nat，想送一份禮物給Chris，他們快將離港赴曼徹斯特定居。有趣是，平常我只需要摸索一個參與者的喜好、知道對方有什麼香港角落沒去過，但這次我變成了要嘗試回應兩個人的想法。電話接通，當我首次跟Nat和Chris聊起來，比想像中更有趣和具挑戰的是，他們經常半打趣地強調二人的差異。Nat的專業是規劃師，因工作關係去遍香港各處；Chris情迷vintage，在深水埗經營小店，尚有不少香港地方都未曾去過。他們表面上對許多事情的取態南轅北轍，但聽着他們的對話、看着他們的互動，感受到這種相互影響的交流很真摯。

Chris提到對新界相對陌生，我忽然想起，粉嶺是我一直想再多認識的地帶，於是提出了這目的地，他們一口答應，原來Nat也恰巧不熟粉嶺。到了旅程當天我才知道，Chris手上有張清單，列出離港前想做的事，上面就寫着粉嶺和上水，我「撞中」了。以往到粉嶺，都是急着趕車前往其他目的地如坪輋和馬屎埔，匆匆路過，從沒好好在粉嶺行走。於是這次我計劃的行程是從車站走到聯和墟，再走到梧桐河，這是一段我一直想行，但從沒完整行過的路。

因為從前在曼城留學幾年，對這城市算熟悉，早前寫過一份指南送給到訪當地的朋友，這次正好再整理，作為禮物，送給即將移居該地的Nat與Chris。

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與老牌港式西餐廳浪漫約會／文˙曾曉玲

夏日炎炎，Nat說早帶定一套衣服，預計即使大汗淋漓，也可確保當晚結束行程後往歡送晚宴時，仍可保儀容不會失禮，沒料到Sampson甫會合就派定心丸，「連下午茶都想好了」，打算來一場舒服的冒險。

從粉嶺站出發行路到聯和墟，沿途到底是否一條悶蛋的路？走到天橋盡頭通往祥華邨，Nat笑說屋邨的透明弧形蓋頂根本擋不住烈陽，誰知拐個彎入平台，放眼看去，遊樂場旁的兩排座椅坐滿人，這裏能遮蔭兼涼爽通風，街坊果然最「知碇」。Nat想起1980年代入伙的舊屋邨如深水埗麗閣邨，都有類似開揚格局，不一定裝冷氣才宜人；Chris則掛念兒時看望公公婆婆的「牛下」（牛頭角下邨）來了。

走入奇異隧道

穿過祥華邨，我們走進一條奇異隧道，一般隧道是由一頭走到另一頭，這裏的入口處卻有個半圓形指示圖，指向6個方向及所通往的地方，看得人一頭霧水，Nat打趣說：「連我自命是『地圖王』也看不通。」原來上方是馬會道迴旋處。抱着好玩心態，迷路也快樂，Chris就留意到指示圖旁邊的凸鏡，為一行人合照留念。

在往粉嶺圍的出口步出，來到三級歷史建築——前粉嶺裁判法院，最先叫我們驚喜的，是它打開大門任遊人參觀，對比之前曾被設計學院進駐的前北九龍裁判法院那種封閉，這裏現時為香港青年協會領袖學院，縱使當天正舉辦活動，訪客可同時自由參觀，坐坐法庭的古雅木椅、探探《毒舌大狀》拍攝的長走廊，剛看過電影的Nat亦很雀躍。

Chris少看港產片，喜愛看歷史紀錄片，「Nat會笑我看World War II in Colour」，Nat補充佩服女友旅行前都會做足功課，Chris尤其對前蘇聯事物感興趣，例如粗獷建築，又解說：「看vintage飾物，以前很多設計師都是建築師出身，設計會受建築啟發，如昔日興chunky、線條硬朗的胸針、項鏈，所以我也特別喜歡有線條感的東西。」甜蜜自嘲與Nat專長領域迥異，就是這樣「夾硬」找聯繫，與Nat出遊亦認識了更多香港的有趣地方。

聯和市場失去墟市輪廓

回到迴旋處轉一轉，不一會已來到聯和墟，「聯和市場」被保育下來，可惜如今背後建了高樓，失去墟市輪廓。路上Nat說他們愛到舊區散步，憶起當初並不知志趣相投：「我們在一起之後才知道，兩人可以在街上行好耐都唔返屋企。」下午茶時間，Sampson帶我們尋找一間港式西餐廳歇歇，來到雅士餐廳的紅白簷篷前，從低矮小木門走進去，內裏老派的浪漫優雅瞬間「收服」我們。坐下看餐牌，Chris與Nat好奇詢問年輕侍應各式特飲的「真身」：「雪裏會情人是什麼？」侍應也被難倒：「啊……我問吓先……是雜果賓治加雪糕。」「北極賓治呢？」侍應再問水吧答：「啫喱糖、七喜加雪糕。」

喝着特飲吃西多，二人談着往曼城的決定。Chris這兩年在深水埗開設Where I Was From的古著店，原打算至少經營好幾年，Nat事業發展也順利，不過自Chris的父母去年移居曼城，兩人開始思量離港的可能。Nat仍對規劃工作充滿熱誠，「香港的工作壓力大但有滿足感，新市鎮等等各種project都做過，都覺得開心，但就限制在這個城市。既然有契機，又有伴侶同去，幸運地能轉到現公司在曼徹斯特的職位，一切剛好」，想像當Chris繼續搜羅古物與它們的故事時，自己能有空間按不同題目去研究城市。Chris說：「我們希望作為global citizen（世界公民），多於是個住在香港的人，出去探索會否有比在香港更適合我們的生活方式。」實體店雖不再經營，Chris未來也會嘗試繼續營運網店，書寫關於vintage的文化歷史。

梧桐河橋上享受寧靜

談到對香港最捨不得的，Nat說是在這裏的人與關係，從事規劃超過10年，深知城市的「軟件」比硬件更重要，可是Nat看香港剩下的是美麗硬件。Chris就想：「我好掛住牛下，但回去望着新樓幻想以前的牛下，完全無法想起來。我會想，究竟香港是什麼？大家說好鍾意香港，是否記憶中的香港？是因為潮流還是真心喜歡？」Sampson寫過《香港散步學》，剛又推出新書《城市散步學——以香港作為起點》，他回應：「我心底裏常會質問自己，其實鍾意香港啲乜？是否純粹一個口號？」對他而言，「我愈來愈覺得『香港真係好靚』是個很active的commitment（主動投入），因為住在這裏，想跟這個地方建立關係，這有點像愛情，如果與一個人情留半天，就只看其最好一面；但如果要過人世，就會不斷想辦法去欣賞那人的好。當然這不是必要，不是一個包袱，也可把這個commitment放在別的地方」。

談「情」過後，出門到終站去，走幾分鐘到達馬適路，眼前驀地出現一片青綠高山，走近看，馬屎埔農地已被收回，圍板截然劃開地盤與綠地，比以往所有時刻都更直白地顯示「發展進行中」。循小徑走到梧桐河橋上，恰好是日落時分，河中雖有不少建築廢料，仍見鳥和魚。Nat輕歎：「這種清靜好舒服啊。」並對Chris說：「我哋第時去到英國就係咁。」他們親身視察過曼城各種住宅區後，選擇住在與市中心有些距離、較近機場的區域。很快結伴到遠方，二人回程時在車上說起初相識時各自住何文田和土瓜灣，來來回回「你送我、我送你」好多遍，這樣走着聊着就到了今天明天，總不生厭。

【我的‧私藏】

吐露港海邊吹吹風

問Nat與Chris有什麼推介，Chris先想起Snack Express的燒賣是其comfort food，Nat隨後推介深水埗維記豬潤麵，源於通宵趕工後與同事吃早餐那份充滿團隊精神的情懷。「如果要選一個地點的話，我會選吐露港海邊，因為以前住中大宿舍是人生中最自由和最無憂無慮的時候；一星期幾晚半夜從崇基踩單車去看海吹水，亦是青春回憶。」

{ 圖 } 黃宇軒

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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