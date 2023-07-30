料理分子：療癒頌缽與夏日筍滋味 九層塔青醬配烏殼綠竹筍×花枝鮮蝦雲吞

1. 在缽聲之中徹底放鬆

市集後，不時相約翠絲來我家玩桌遊吃晚飯，或與其他香港人相聚，久而久之便成為了好朋友。我用的皮膚保濕產品和香精油都是出自她手，全天然成分，令人安心享用，他們夫婦二人都是我非常敬重的人。年紀愈來愈大，加上人在異鄉竟然還能結識交心好友，多大的福氣。

來到翠絲家，去了廁所，洗手洗臉。在沙發捧着花茶坐着、閒聊着，這次是最後一次聚在這空間，她和亞倫將移居到英國去。瑜伽墊橫放在地上，我和賢並排坐着。她所說的「敲一敲」，是替我和賢進行一個簡單的頌缽體驗，這是她早前在台灣學習的。

常聽說一些失眠或情緒起伏、壓力比較大的朋友，都可以利用頌缽敲擊來紓緩。另外也可透過缽聲幫助集中精神，做瑜伽、冥想也非常適合。敲擊缽時，產生的音頻會幫助我們大腦釋放出讓身心靈放鬆的Alpha波，令我們感到放鬆。Alpha腦波有助全身放鬆，心態處於平和，腦波保持平穩，睡眠質量也能提高，可令人產生無窮的想像力和超出尋常的創造力，據說大腦反應亦會加快速度，閱讀水平提高，學習能力亦能大大提高。

網上有很多頌缽的音樂選擇，但最好還是能親身體驗頌缽敲擊的過程，因為透過敲擊缽之後產生的共振才能讓身體裏70%的水分可以跟着流動，據稱可促進身體的循環，讓循環代謝變得更好。第一次體驗，結果出乎意料，身體的反應騙不了人。敲擊大頌缽時產生的低音頻，頓時令我的眼淚一滴一滴從眼角落下，我也不知道發生什麼事，沒有一絲悲傷、沒有一絲不安，只記得當時我感到很安全。身體沒有任何痛楚，只感到快要睡覺。

2. 共振的威力

小頌缽高音頻的共振令我感到腦內很清澈、沒有雜念。不知過了多久，有聲音喚醒我們。翠絲看到我的反應也覺得很神奇，目前沒有遇過的。而賢的肩背部感到有點刺痛，這就是共振的威力，像一個醫生告訴你身體哪部分需要多加照顧。這真是一個非常有趣的體驗，將來工作沒那麼繁忙時，我也想認真學習頌缽，幫助自己也能幫助身邊的親朋。

頌缽並不便宜，因製造過程牽涉不同的金屬分量、相對比例、厚薄度及捶打本身的差異，造就了頌缽的獨特，每個頌缽都是獨一無二，很難有相同聲音的缽出現。每個缽製作時間至少30小時，非常繁複。初入門者多選用銅缽，多使用中型缽，而它可能會落在1萬至3萬元新台幣左右，好一點的高達3萬至5萬元新台幣；要進階或是收藏，就會提高到超過10萬元以上，絕不便宜。一般療程會在四周放置約7個頌缽包圍全身，並由療癒師按照客人的狀態敲打頌缽，而療程價錢約由1萬至4萬元新台幣不等。

3. 竹筍鮮蝦 一拍即合

台灣真是一個能讓人學習五花八門手藝或興趣的地方，能學習的幾乎都能找到相關的課程或體驗，例如我有一樣很有趣的東西想學：側手翻，也能找到師傅專門教導。課程內容是教導如何安全及正確地打側手翻，90分鐘一堂，共4堂學費2000元新台幣，非常吸引，但可惜未有空閒時間，先放入口袋名單吧。

台灣的農產品也五花百門，這次我用上外婆家種植的九層塔及寶島夏季特產烏殼綠竹筍炮製美味健康菜式。台灣夏季常見的竹筍分別是綠竹筍、烏殼綠竹筍及麻竹筍。烏殼綠竹筍可製作成炒竹筍、涼拌及煮湯等。未處理過的竹筍帶點苦澀味，所以烹調前先用凍水浸着一起加熱，水滾約1至2分鐘便可撈起，可以涼拌或再炒香加熱食用。竹筍味濃而清甜，口感因沒有過度烹調而非常爽口，跟鮮蝦的鮮味一拍即合。

這是利用九層塔炮製青醬，西式青醬有多種：羅勒青醬含松子仁、檸檬汁、帕爾馬芝士粉、初榨欖油和蒜；墨西哥辣椒青醬含杏仁、芫荽、蒜等；薄荷青醬含蒜、帕爾馬芝士粉、松子仁及初榨欖油等；番荽青醬含羅勒葉、開心果、帕爾馬芝士粉和初榨欖油。我自製的台式青醬把九層塔的香氣和芫荽味帶出，蒜蓉令草青味消失，腰果和帕爾馬芝士粉襯托，加上牛奶和忌廉的配合，令竹筍、鮮蝦和花枝的鮮味提升。以台灣山脈地形作雲吞的外形，具代表性又可愛，一口一隻豪氣品嘗。拍照完畢後我和賢迅速把整碟雲吞吃掉，感覺滿足萬分。

九層塔青醬 配 烏殼綠竹筍×花枝鮮蝦雲吞。食譜

雲吞餡料（14粒）

【材料】

•鮮蝦花枝漿……150克

•烏殼綠竹筍粒……100克

•蒜蓉……1/2茶匙

•鹽……1茶匙

•糖……2茶匙

•黑椒碎……1/2茶匙

•料理酒……1湯匙

【做法】

1.竹筍清洗乾淨後，將硬外皮剝掉。

2.切掉尖端及尾端厚皮。

‧已修好及可進行煮食的竹筍外形

3.取出100克竹筍切成粒。準備一煲水，凍水時放入竹筍粒，加熱至沸騰。沸騰後開始計時3分鐘，熄火後撈起放涼。

4.把所有材料混合後放入雪櫃備用。

自製4色雲吞皮

【材料】

原色：高筋麵粉135克、雞蛋63克、鹽2克、油7毫升

紅色：高筋麵粉23克、水10毫升、鹽少許、油少許、紅椒粉3克

黃色：高筋麵粉23克、水10毫升、鹽少許、油少許、咖喱粉3克

啡色：高筋麵粉23克、水10毫升、鹽少許、油少許、咖啡粉2克

【做法】

1.首先處理原色雲吞皮。將原色雲吞皮材料混合。

2.用木棍把麵皮拉長。把已拉長的麵皮對接，重複以上動作5至6次至麵皮表面光滑。備用。

‧另外3種顏色的麵皮材料，也用以上做法處理

3.分別把3種顏色麵皮拉至薄身，蓋出大小不同的圓形。

4.原色麵皮也拉至薄身，平均切開成兩片。

5.將三色圓形不規則地貼在其中一張原色面皮上，成圖案面皮。備用。

6.把竹筍鮮蝦花枝餡料放在另一張原色麵皮上。

7.在步驟6上蓋上圖案面皮，用台灣地圖壓模放在有餡料的面皮上，用木棍輔助壓出形狀。

8.雲吞完成。把雲吞放入滾水內煮3分鐘，撈起備用。

九層塔青醬

【材料】

•九層塔……50克

•芫荽……10克

•蒜蓉……2茶匙

•腰果……20克

•油……40毫升

•帕爾馬芝士粉……20克

•鹽……1/2茶匙

•糖……1茶匙

•胡椒碎……1/2茶匙

【做法】

1.所有材料放入攪拌器內。

2.把材料完全打碎和混合。

3.完成，存放雪櫃備用。

青醬雲吞最後烹調步驟

【材料】

•油……1湯匙

•蒜蓉……1茶匙

•青醬……2湯匙

•料理酒……1湯匙

•牛奶……10毫升

•忌廉……1湯匙

•雲吞……7粒

•鹽……1茶匙

•糖……2茶匙

•黑胡椒碎……1/2茶匙

•雜香料……1/3茶匙

•煮雲吞用水……30毫升

【做法】

1.油、蒜蓉和青醬加熱，加入料理酒。

2.再加入牛奶、忌廉和水。

3.最後加入雲吞和調味料，烹調約1至2分鐘。完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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