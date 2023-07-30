明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

{多元性向節目達人}梁兆輝 平權路同行17年 《自己人》終章 樂觀風雨過

【明報專訊】7月30日凌晨，香港電台多元性向節目《自己人》已播出最後一集，結束17年歷史。元老主持梁兆輝說，從不覺得節目很有影響力，其任務只是陪伴收音機旁那些灰心喪志的人，「最遺憾是在最艱難的日子，我們不能夠再在大家身邊和耳邊」。雖然前路茫茫，但他更想寄語大家心存希望。

走入主流電台 與圈外談性向

2006年5月6日，《自己人》在香港電台啟播，是全港主流電台首個多元性向節目。DJ出身的梁兆輝當時已入行近廿年，對「開咪」駕輕就熟，「但是第一次做《自己人》好緊張，現在仍歷歷在目。那晚緊張到有少少……個魂魄離一離」。其實早於獲邀開節目的一刻，他已經知道會是廣播生涯中一大挑戰。

當年，梁兆輝獲時任港台第二台台長楊吉璽邀請回巢，本以為是重掌音樂節目，怎料是額外再開設一個多元性向節目。2005年同志電影《斷背山》上映，掀起社會對性向議題的關注，他因而估計港台希望利用節目回應公眾聲音。不過，即使他有開設網台Gay Station的經驗，在主流電台公開談論性向話題是另一回事。「聽眾面是闊很多，在一個咁老字號的電台怎樣做小眾節目呢？對我來說是很『考牌』的。」

是危亦是機，以前收聽網台的大多是圈內人，梁兆輝形容為preach to the choir；大氣電波則可接觸到大量聽眾，當中不乏對性向議題零認識的人。「當時我覺得我無可能拒絕的，所以硬着頭皮去做了。」後來有朋友告知，乘搭小巴和的士時聽過《自己人》。港台作為老字號，原來真的接觸到不同領域的聽眾。梁兆輝認為，這正是讓性向話題變成「非禁忌」的過程，與主流社會開啟對話。

自由度高 嘉賓不限LGBTQ

他希望《自己人》具教育意義之餘，亦以輕鬆的手法處理，「不想畀人覺得，我們永遠都是那些覺得世界欠咗我們的受害者」。即使是社會中的小眾，但「自己人」仍在樂觀地生活和貢獻社會，建構更好的未來 。節目內容涵蓋本地及國際的同志新聞，亦會邀請嘉賓分享同志文化和多元性向生活，例如變裝皇后（drag queen）、跨性別人士等。梁兆輝說嘉賓不限於LGBTQ社群，以往有不少「直人同志」上過節目。《自己人》曾製作共融廣播劇，亦有支持平權的藝人參與聲演。

雖然開設一個史無前例的節目，但港台沒有預先設下框架，節目形式全由梁兆輝決定，反而是他主動查問港台的底線何在，「當時我提出，我不可以做這個關於同志的節目，然後有一些（議題）的立場是模稜兩可」。17年前，社會還未有廣泛討論同志婚姻，但梁兆輝已表明一旦觸及此話題，立場一定會很鮮明。他獲得的回覆是沒有問題，自由度之高是他當時始料不及。

挑戰「髮禁」者訪問下架 感難經營

節目終於啟播，梁兆輝最初仍戰戰兢兢，「會不會這個節目一開，已經畀人投訴到3個月就會摺（結束）呢？」《自己人》開播首年的確收過投訴，曾由前廣播事務管理局（廣管局）調查，相關投訴終被裁定不成立，但廣管局建議在每集開始時，說明節目與多元性向有關。楊吉璽就此找梁兆輝商量，雖然梁認為做法與異性戀節目不一致，但公告並不影響節目內容，最終選擇接受建議。

時至今日，每集《自己人》開始時都會播放同一段預錄的公告：「本節目為個人意見節目，涉及不同性取向內容，敬請留意。」緊接着多把聲音以各種語氣說着「留意呀」、「留意咩啫」、「留意咯」、「留意喎」等。這個設計是梁兆輝的巧思，「我個人是比較任性的，你要我講這個announcement，我就興高采烈咁講。」

投訴少 「重要是合理否」

後來梁兆輝所知的投訴宗數甚少，或許是管理層多年來在背後代為處理。他認為公營電台節目總會面對不同的聲音，重要的並非有沒有人投訴，而是投訴到底是否成立。「若果你都覺得不合理、不成立的話，作為一個電台和一個media（媒體 ），其實你有責任去撐個節目。」

去年7月，《自己人》訪問就學校「髮禁」向平機會投訴的林澤駿同學。有專欄作家在報章質疑，港台作為公營媒體鼓吹多元性向，積極推動青少年反抗權威。其後有港台管理層向梁兆輝表示接獲聽眾投訴，並指出事件如果涉及司法覆核，便不應訪問當事人。梁當時表明不太接受此投訴，因為事件並未進入法律程序，坊間亦有許多相關報道。港台最終決定把該集下架，現時在《自己人》網頁亦無法重溫。

梁兆輝認為，這次事件形成了一種無形壓力，「如果連林同學都不能訪問，其實我們是沒有盡到職能，去做好這個節目。如果簡單如林同學都變成一個這麼大的禁忌，我覺得這個節目再做下去，都應該很困難。」他一直希望《自己人》保持節目初衷，同時能夠在港台的平台上生存，然而他發覺兩者愈來愈難並存。「所以這次終於腰斬，都可能是一個好好的解脫，因為再這樣經營下去，我想我真的不太懂得怎樣繼續做《自己人》。」

邀平機會主席 直接問取態

《自己人》見證過往17年香港平權路的發展，梁兆輝說最初很難邀約嘉賓，就算是已公開性向的朋友都未必想在大氣電波出櫃，「頭一兩年，我將自己電話簿裏面所有的人摷晒出嚟，碌晒我的友誼卡」。開播首年，當時仍未公開出櫃的歌手黃耀明（明哥）曾經參與節目。事前梁兆輝與他討論良久，最終訂定主題是影響過明哥的同志音樂，「那時候我是很appreciate明哥，就算他還沒有準備好出櫃，但他也願意上這個節目」。

到了第五、六年，梁兆輝發現找嘉賓愈來愈輕鬆，除了社會更開放，年輕一代亦更容易接收網上資訊，勇於做自己。明哥、何韻詩等名人都在出櫃後接受《自己人》訪問，另有同志或支持平權的政治人物參與節目。《自己人》不只是閒談圈中事，亦有認真探討政策。平機會過往三任主席林煥光、周一嶽和陳章明，以及現任主席朱敏健均曾應邀參與節目，梁兆輝每次都會直接問及同志權益，例如是對加入性傾向歧視法例的取態，「我覺得節目要扮演一個功能，讓這些事成為公眾會知道的事。如果你要表態，麻煩在我們的節目裏面表態」。他認為這樣可構成一定的輿論壓力，促請平機會主席任內多交功課。

有心理準備 節目留線索

今年7月初，《自己人》的節目監製通知梁兆輝，指中文台台長希望討論一些事情，相約在港台廣播大廈見面。他本身沒有接觸過這任台長，「當（監製）這樣說的時候，我就知道、明白咩事」。梁兆輝早有心理預備節目隨時停播，只是一晃眼17年，「過往3、4年都不需要多說了，香港發生那麼多巨變，我更加會做足心理準備」。於是他收到台長邀約時，隨即告知其他主持「打底」；甚至在前往港台的路途中，寫好要在facebook發布的告別帖文，「到（台長）說完，我只是改了日期」。當然他亦有追問終止節目的原因，獲回覆「節目調動」。

他與管理層達成共識，在最後兩集才向聽眾公布消息。不過，在規則之下保留任性的空間，梁兆輝不是第一次。他在較早前的節目留下蛛絲馬迹，開咪第一句就說：「嚟到自己人啦，要聽好聽喇。」他引述有些心水清的聽眾在社交平台留言：「玩咩呀？咩料呀？要聽好聽？」他笑言聽眾既可愛又聰明，以前就連心情不好，他們都能聽出來。透過大氣電波，不只是主持人陪伴着聽眾經歷人生事，他們亦在大眾的耳邊成長。

一個節目做足17年，佔據梁兆輝廣播生涯近一半時間，就連放假亦會打長途電話參與。DJ出身的他說音樂節目始終是自己最喜愛的節目形式，是一種享受；而《自己人》則屬於自己要履行的責任。「上天會選擇我在這個時代去做一個同志，我覺得過往的17年，是給了我一個答案。」最遺憾的是，他認為平權路將經歷很長的嚴冬，節目突然結束，令「自己人」失去圍爐取暖的平台。

「平權路總多風雨」

聽眾關心節目會否在其他平台另起爐灶，梁兆輝說會與其他主持考慮，不過首先要放一陣假、休息一下。在facebook公布節目被終止時，他寫下：「平權路總多風雨，窮途未必絕路，熬得過平權嚴冬，盡處自有虹光。」嚴冬當前，似乎仍非常樂觀？「當時代愈不濟和黑暗，我覺得我們一定要……你當阿Q都好，都要樂觀其成。人真的不可以無hope。」他如此說，正如當年美國平權領袖米爾克（Harvey Milk）的名言：「You have to give them hope.（你必須給他們希望。）」

聽開收音機的讀者都知道，音樂與電台節目密不可分。訪問當時，《自己人》仍未錄製最後一集，不過梁兆輝已經決定好最後一首歌曲。17年前，他小心翼翼說畢開場白，以英國組合Pet Shop Boys的Liberation為節目展開序幕；17年後，同一首歌成為節目的休止符。「去番同一個17年前的起點，告訴大家這個結束，可能意味着我們都要開另一個新的起點，繼續向解放的目標進發。」

港台：不時檢討節目安排

香港電台回覆查詢時表示，不評論個別節目的內部編輯事宜；港台不時檢討節目播放安排，按《香港電台約章》下的公共目的和使命，為公眾提供優質的節目及資訊。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞