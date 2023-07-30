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2023年7月30日星期日
星期日生活
ways of seeing：網台世代寫真集 圖文宣告自我意識
沸騰兩熱
周日話題：人工島的可鑑前車：十年一覺三跑夢，空域無望廢武功
無名周記：50℃的巴黎
什麼人訪問什麼人：每個人都像惠子一樣 默默為自己人生奮鬥
誰人日記：皇家高地展
星期日現場：今年書展很熱鬧
開門讀書：知識分子的怪異
圖文城市：月亮系列．香港旺角洗衣街．120mm菲林攝影
主題旅遊：織田信長 豐臣秀吉 德川家康 改寫日本歷史的「戰國三雄」城郭
平安祭：慈心禪，愛捨離
放心寫作：#49 若然你是羅祖
讀者來信：和你一起冒險，我願意
阿貓阿狗：#197 旅行（五）
對號入座：《革命+1》：異議者的憤怒
自吹自擂：《奧本海默》作為文學改編、《芭比》作為超級英雄片
家明雜感：《奧本海默》 君子坦蕩蕩，小人長戚戚
影片簡評
單元連載：香港書59
星期日文學‧未完成的完成——大江健三郎的《晚年樣式集》
{多元性向節目達人}梁兆輝 平權路同行17年 《自己人》終章 樂觀風雨過
料理分子：療癒頌缽與夏日筍滋味 九層塔青醬配烏殼綠竹筍×花枝鮮蝦雲吞
去埋呢度先：細味屋邨情懷遊古蹟 漫步粉嶺歎日落
通識導賞：首代繆斯女神宋懷桂 打開中國時尚之門
未來城市：熄引擎遠觀 禁餌誘打擾 借鏡外地規管 放生鯨豚
自吹自擂：《奧本海默》作為文學改編、《芭比》作為超級英雄片
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【明報專訊】兩部英語大片於同周上畫，題材上風馬牛不相及，但兩片在歐美宣傳時不忘為對手造勢，網民「撮合」兩片，玩個不亦樂乎。自問未能從這股宣傳攻勢免疫，兩部都看了。
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ways of seeing：網台世代寫真集 圖文宣告自我意識
沸騰兩熱
周日話題：人工島的可鑑前車：十年一覺三跑夢，空域無望廢武功
無名周記：50℃的巴黎
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