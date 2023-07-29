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$14,880享4K 100吋巨屏 堅果3色激光投影機 聲畫震撼

【明報專訊】不少追求影音畫質但預算不多的用家，都在選購投影機及LED電視之間猶豫不決。選4K電視又覺得尺寸不夠大，但4K投影機售價又不便宜，1080p投影機又嫌解像度不夠……其實，近年不少內地品牌都推出高階4K投影機，除了有自家研發技術及特別功能外，更重要是售價比外國的大品牌便宜，對於預算不多的用家來說，性價比十分高。

如果有留意開投影機，或許都知道近年有不少內地品牌冒起，堅果（JMGO）是其中之一。最近香港獨家代理商聯科行（亞洲）便在香港市場推出堅果N1系列國際版的3款智能投影機，包括N1、N1 Pro和N1 Ultra。顧名思義，N1 Ultra是當中最高階型號，也是3部之中唯一的4K投影機，可在2.7米距離投射100吋畫面。

自行研發激光引擎 顏色精準

全系列的N1投影機，都使用了廠方花兩年自行研發、擁有8項專利的MALC 3色激光引擎。激光投影技術近年多運用於高階投影機，無論是亮度、對比度和色域覆蓋範圍，都比LED投射技術更好，也較傳統燈泡投影機耐用。品牌解釋，MALC主要是利用紅、綠、藍3色激光，表現出比標準更廣闊的色域（110% BT.2020），投射的顏色亦更精準（Delta E <1），提升畫面的還原度。

同時，廠方與日亞化工合作，開發了模組化激光堆疊技術。廠方宣稱較傳統模組提升10%至15%的光學效率，也將尺寸減小40%，生產成本降低30%，散熱性能提升10%，亦因此N1 Ultra體積只有241×236×203毫米，重量也只有4.5千克。

加入擾動器 減96%光斑

另外，今個系列還引入動態光斑降噪技術（LSR），以減少3色激光投影機常見的光斑問題。該模組利用擾動器的隨機和頻繁振動，抵消紅、綠、藍3色光束之間的干擾，從而減少96%以上的光斑問題。其中亮度最高的N1 Ultra能提供4000ANSI流明光度、1600:1對比度，也支援HDR10＋。全系列都內置丹麥音響品牌Dynaudio聯合研發的音響系統，其中N1 Ultra及N1 Pro機身兩側分別設有兩個10W Dolby Digital音箱，N1則設有兩個5W Dolby Digital音箱，3款機體都支援Dolby Audio及dts HD音效。

除了畫質及聲效都有一定質素之外，今次系列另一個賣點是內置雲台結構，其中N1 Ultra及N1 Pro的雲台經過5000次重心調整及10萬次測試，能提供135度垂直調節；較低階的N1也能提供127度垂直調節。用家無論把機體安裝在天花、牆身，或放在枱面上使用，都能靈活調校角度，甚至影像投射到天花上營造特別氣氛。

自帶雲台 安裝靈活

今次N1系列使用Android 11作業系統的Android TV平台，同時內置Google Play，並支援Wi-Fi 6無線連接，用家可直接下載及安裝串流影片App於機體內，毋須另外連接播放器也能播放影片。對於愛打機的用家，也可透過N1 Ultra及N1 Pro的240Hz更新率帶來更暢順的畫面，而全系列的機體都設有HDMI 2.1插槽，支援4K@120Hz的影像輸入，接駁PS5打機毫無問題。●

■堅果N1 Ultra／N1 Pro／N1國際版規格

作業系統：Android TV 11.0

投射技術：MALC 3色激光光學器

解像度：4K／1080p／1080p

亮度（ANSI）：4000／3200／1500

對比度：1600:1

100吋最短投射距離：2.7米／2.65米／2.6米

售價：$14,880（限時優惠）／$10,880／$6880

查詢：5795 7118（聯科行）

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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