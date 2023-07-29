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空中翻筋斗 扮超人 演神槍手 吊威也飛身挑戰電影特技

【明報專訊】空中飛人、持槍激戰、帥氣的打鬥場面，以為只能在最近上映的《職業特工隊：死亡清算上集》看到？現在你也可以親身上陣，甚至有可能成為下一個湯告魯斯！由香港武打藝人龐景峰開設的電影動作特技訓練館，除了提供一般武術課程，還有為想一試吊威也、空翻或槍械等特技的「普通人」，實現電影夢！

電影中的空中飛人、飛車、槍戰，還有拳拳到肉的武打場面，緊張刺激，令人熱血沸騰，讓人不禁想要參與其中。如果你曾有這樣想法，不妨到鰂魚涌的「新道館」體驗一番，或許會因此而展開你的特技之旅。新道館是香港首間電影動作特技訓練館，於去年尾開幕，教授電影動作特技、跆拳道、韓式合氣道，以及白鶴拳國術。除了恆常課程，館內亦不定期舉辦體驗活動，不論大人還是小朋友都可以來「學兩招」。

來到這裏，大家當然最想試試當動作特技演員的滋味，那就可根據自己的興趣，在吊威也、動作特技及槍械3個範疇中，選擇其中一個1.5小時的體驗課程。如吊威也，可學習凌空翻騰，或擺出各種有型招式甫士，從高台一躍而下；至於各種特技動作，可學習空翻、打拳、模仿被人擊倒、撞牆等；槍械課程則會學習正確的持槍姿勢和射擊。

分拆動作教導 注重安全措施

本身是武打演員的新道館創辦人龐景峰（Andrew）表示，即使本身沒有運動底子，只要年滿18歲或以上就可參與體驗班。而導師亦會循序漸進，將動作分拆，一步一步教導學員，過程中會做足安全措施，好像整個館內的地面已全部鋪上軟墊，而吊威也及做特技動作時皆會額外鋪上軟墊或氣墊。Andrew更特意找來不同專業背景的導師助陣，包括多名香港、內地及荷李活的動作演員、電影替身、動作指導、香港競技體操運動員等，如吊威也導師陳曉晴（Rachel）曾習武，既是演員，也是擁有8年經驗的資深女特技人；負責教授槍械課程的導師則是現職保鑣的前軍人；館內更有不少導師接受過香港動作特技演員公會或錢家班的訓練，他們全部擁有硬橋硬馬真功夫。

其中教授吊威也及武打動作的Rachel，過往經常在內地拍攝電影和電視，參與過不少動作場面，對警匪槍戰、吊威也等各種特技動作都很熟悉。她說吊威也的基本裝置由行山繩、登山扣及滑輪組成，學員只需穿上威也衣，然後依靠其他特技人的拉動，已可把整個人吊起來。她指威也衣分為全網及半網，全網比較舒服和安全，就像穿背心一樣，紮得愈緊愈安全；半網衣則上半身比較靈活，更容易做到一些空翻、持武器打鬥的動作。

扣上威也後，將左右肩膀位置的繩子以「一前一後」的方式放置，防止身體向前傾或向後倒。另外，亦要記得做空中動作時不要握緊繩子，避免雙手受傷。Andrew還建議，吊威也時最好穿有袖上衣，可避免繩子擦損肩膊皮膚。

「超人」講求核心肌 打空翻要爆發力

Andrew及Rachel大叫「stunt set」、「ready」、「3，2，1」，便用力向下拉繩子，學員一躍而起翻出一個漂亮筋斗；之後再嘗試第二個空中動作，像超人一樣從高台跳出，一飛冲天，再平穩落地。記者在現場觀察學員被拉扯之下，還要維持好表情管理，一點不容易。Rachel指以超人姿勢為例，學員需有很強的核心肌肉，才能令身體保持「 一字形」，而在空中翻筋斗亦需借助爆發力才能完成動作。

在真正上威也前，導師會先與學員練習動作，例如學習如何放置重心、如何令身體在空中保持平衡。當然畏高者就要格外留神，因為館內搭建的2米高台，單單望下去，已經令人心慌慌，更別說要往下跳了。Rachel說，以新道館為例，場內設有3組威也，工作人員盡量安排每次只有一組人使用，而每次威也課程也只安排4至5名學員一同參與。

7星期特技課程 表現優異有機會入行

對一般人來說，參加這個體驗絕對是有趣經歷，倘若過後對動作演員這個行業感興趣，還可參加為期7星期的電影特技課程。除了吊威也，各類武術、兵器、動作特技、槍械課程都包含其中，而當中表現優異的學員更有機會入行，為他們在電影及表演行業上鋪路。

Andrew指，雖然無法在室內做到爆破和飛車的場面，但訓練課程的內容能確保學生應付影視拍攝，包括身體協調、力量和靈活度訓練，以及如何作安全的動作設計和表演，這些知識和技巧都是影視動作特技中的必要元素，「例如學會怎樣跌倒地上、怎樣撞牆等這些基本動作，萬一有天需要做那些場面，你就會懂得如何安全着地，但是看上去卻像是真的跌倒在地上一樣」。Andrew表示，開特技動作訓練館並非刻意訓練學員成為動作演員或替身，而是希望大家能發掘自我及個人興趣，同時感受到武術的哲學和人生的價值。

對香港電影武術文化的熱愛，令Andrew更着重文化保留與傳承，「動作電影在香港有很多年歷史，由李小龍（功夫電影），到成龍班底、洪金寶班底的現代動作電影，再到吳宇森導演與周潤發合作的多部槍戰電影，變成了現代的兵器（槍械）」，所以武術、特技動作及現代兵器如槍械，新道館皆一一涵蓋，正是希望保留前輩留下的文化遺產，並傳承給新一代。「我們相信，透過教授電影動作特技，不僅能夠將這種藝術形式傳承下去，也能夠提升國際影響力，弘揚武術價值觀與精神，並推動創新與發展。」●

■新道館

體驗課程學費：吊威也$800/堂、特技動作及槍械分別$500/堂（每堂1小時30分鐘）

地址：鰂魚涌海澤街28號東港中心908室

查詢：9280 3222

文：陳真紀

模特兒：Ceci

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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