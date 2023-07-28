台北吃冰抗酷熱 古法手工冰品 甜美迎夏

純白文青系 手打Q彈杏仁豆腐

如果問大家對台灣冰品、甜品的印象，可能十居其九都會說是在路邊攤吃冰豆花、楊桃冰、粉圓冰、仙草凍等傳統的古早味甜品。但隨着時代轉變，台北已有不少台式甜品店緊隨年輕人的步伐，變得精緻且具質感，而在松山區的「春美冰菓室」就是其中之一。

自家蒸煮糖燜蜜芋

在台灣人心目中，「春美」這名字格外有一份和藹可親的感覺。「上一輩女性，叫春美的很普遍。以此作為店名，就是想給客人帶來親厚感覺。」介紹的正是年輕店主Tiffany。春美之所以有別於坊間一般冰店、甜品店，是因為她跟丈夫陳先生以日本料理的極究心思來製作每一道甜品，哪怕只是配料中一塊小小的蜜芋頭，即使製作工序再繁複，夫婦也堅持自家蒸煮糖燜，不買外來的現成貨。他們如此高規格的要求，全因為不甘平凡！

走進春美，明亮整潔的純白系店面，已給人留下很好的印象。來這裏吃甜品的客人，有在附近上班的白領，也有來打卡拍照的年輕人，甚至許多台北米芝蓮主廚亦是常客。望着牆上的menu，珍珠奶茶冰、芋頭牛奶冰、杏仁豆腐……每一款都非常吸引，可惜胃只有一個，怎樣揀才好？「來試試這碗杏仁豆腐吧。」來不及選擇，Tiffany已盛情端上精緻木餐盤，上面還刻有「春美冰菓室」數個字，小小配件已顯露文青格調，見微知著，細密心思盡在不言中。

杏仁茶醇厚 黑糖冰甜潤有層次

杏仁豆腐可說是春美的招牌甜品，堅持傳統古法製作，先用杏仁磨漿，過濾隔渣後煲煮，再用人手打出筋度，沒有機器替代之初，這步驟最少花30分鐘。現在雖有機器輔助，但最後階段仍然需要倚仗人手拿着木棒不斷翻動，確實少一分臂力也難成事。

先呷一口杏仁茶，杏香醇厚，甜度不高，潤澤心脾；杏仁豆腐呢？帶一點筋性，入口很細滑很Q彈，對香港人來說可是意料之外的質感。如此美味的一碗杏仁豆腐才賣80新台幣/約20港元，怎麼可能？用心經營是夫婦二人的初心，亦因為Tiffany的丈夫曾當日本料理師30多年，對出品有一份職人精神的執著，所以每個細節也幾乎可以用精雕細琢來形容。

黑糖冰亦滋味，糖漿以數種蔗糖煉製，甜潤得來很有層次感；配選紅豆、蓮子、芋頭與抹茶凍，味道的組合在傳統台式中略帶和風。畢竟Tiffany也是年輕人，具有敏銳市場觸覺，新一代喜歡什麼口味、賣相，她又怎會不知道！●

春美冰菓室

地址：台北市松山區敦化北路120巷54號

facebook：春美冰菓室

老店黑糖漿點亮刨冰 學生捧場

春美賣的，不單是冰，還賣年輕人喜歡的文青氣質。不過，想入鄉隨俗，試一下傳統台式刨冰，在中正紀念堂附近的「建中黑砂糖刨冰」是不錯的選擇。1941年開業的他們，這些年來堅持自家熬製黑糖漿，糖漿香氣非常濃厚，微黏的質感像麥芽糖，微苦中帶有焦香的尾韻，澆在刨冰上，甜而不膩，舒服潤喉，確實是不少台北人小時候的滋味回憶。

他們的配料款式雖然不算多，但勝在都是在地人所喜歡的，花生、大紅豆、綠豆、芋頭、粉粿、米苔目……當然不能少得招牌黑糖粿，入口甜甜QQ，誰來買冰都幾乎必選！堂食一人點一碗冰的話，可以無限續冰和續黑糖，都是免費的。●

建中黑砂糖刨冰

地址：台北市中正區泉州街35號

facebook：建中黑砂糖刨冰

路邊攤古早味 檸香愛玉冰超滑溜

到台北旅遊，大部分遊客總會騰出一兩晚去逛逛夜市，吃各式地道美食，像烤香腸、炸臭豆腐、炸地瓜球等……雖然滋味，但吃多了煎的炸的，少不免略帶火氣，通常夜市裏都有賣檸檬愛玉、仙草冰、西瓜汁一類清涼之物，好讓人們退一下火。

在寧夏夜市附近（建成圓環口），就有一檔路邊攤叫「圓環阿勝愛玉冰」，專賣愛玉凍，聽說從1964年開始經營，數一數，將近60年歷史，是不少區內人難以忘懷的古早味道。他們的菜單並不花俏，主要有愛玉冰、楊桃冰、柳丁冰、檸檬冰和紅茶冰。

愛玉到底是什麼呢？愛玉是台灣一種特有農產品，它本來是一顆顆結在樹上的綠色果實，曬乾後，挖出內裏的愛玉籽，籽具有膠質，跟水搓揉，便會凝固成淡黃色的晶瑩果凍。從前的人，生活淳樸，在天氣熱的時候，將愛玉加上檸檬和蜂蜜一起吃，清涼退火。

圓環阿勝愛玉冰之所以盛名，是因為他們強調用傳統手工的方式搓揉愛玉，加上搭配的糖水裏帶有酸爽的檸香與淡淡柳丁香氣，這滋味真的無比消暑，瞬間忘了當下36℃高溫。 ●

圓環阿勝愛玉冰

地址：台北市大同區南京西路262巷

facebook：圓環阿勝愛玉冰

● 台灣旅遊錦囊

證件：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3YTBkef）

機票：8月份香港往返台北，國泰航空約2663港元起、中華航空約2802港元起（連稅及燃油附加費）

文：陳卓君

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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