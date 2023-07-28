明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

台北吃冰抗酷熱 古法手工冰品 甜美迎夏

【明報專訊】7月的台北，濕濕熱熱，體感溫度常常直逼45℃，終於明白為什麼台灣的手搖茶店、冰品店生意特別好，喝着吃着冰冰涼涼的果味茶與刨冰，的確可以讓人退減幾分悶熱的暑氣。從順喉的鮮磨杏仁茶和手打杏仁豆腐、甜美的芒果牛奶冰、中學生所愛的黑糖布丁粉粿冰，到一甲子老店的檸香愛玉凍……台北的夏天，就是充滿不同的甜美、不同的清涼之品。

純白文青系 手打Q彈杏仁豆腐

如果問大家對台灣冰品、甜品的印象，可能十居其九都會說是在路邊攤吃冰豆花、楊桃冰、粉圓冰、仙草凍等傳統的古早味甜品。但隨着時代轉變，台北已有不少台式甜品店緊隨年輕人的步伐，變得精緻且具質感，而在松山區的「春美冰菓室」就是其中之一。

自家蒸煮糖燜蜜芋

在台灣人心目中，「春美」這名字格外有一份和藹可親的感覺。「上一輩女性，叫春美的很普遍。以此作為店名，就是想給客人帶來親厚感覺。」介紹的正是年輕店主Tiffany。春美之所以有別於坊間一般冰店、甜品店，是因為她跟丈夫陳先生以日本料理的極究心思來製作每一道甜品，哪怕只是配料中一塊小小的蜜芋頭，即使製作工序再繁複，夫婦也堅持自家蒸煮糖燜，不買外來的現成貨。他們如此高規格的要求，全因為不甘平凡！

走進春美，明亮整潔的純白系店面，已給人留下很好的印象。來這裏吃甜品的客人，有在附近上班的白領，也有來打卡拍照的年輕人，甚至許多台北米芝蓮主廚亦是常客。望着牆上的menu，珍珠奶茶冰、芋頭牛奶冰、杏仁豆腐……每一款都非常吸引，可惜胃只有一個，怎樣揀才好？「來試試這碗杏仁豆腐吧。」來不及選擇，Tiffany已盛情端上精緻木餐盤，上面還刻有「春美冰菓室」數個字，小小配件已顯露文青格調，見微知著，細密心思盡在不言中。

杏仁茶醇厚 黑糖冰甜潤有層次

杏仁豆腐可說是春美的招牌甜品，堅持傳統古法製作，先用杏仁磨漿，過濾隔渣後煲煮，再用人手打出筋度，沒有機器替代之初，這步驟最少花30分鐘。現在雖有機器輔助，但最後階段仍然需要倚仗人手拿着木棒不斷翻動，確實少一分臂力也難成事。

先呷一口杏仁茶，杏香醇厚，甜度不高，潤澤心脾；杏仁豆腐呢？帶一點筋性，入口很細滑很Q彈，對香港人來說可是意料之外的質感。如此美味的一碗杏仁豆腐才賣80新台幣/約20港元，怎麼可能？用心經營是夫婦二人的初心，亦因為Tiffany的丈夫曾當日本料理師30多年，對出品有一份職人精神的執著，所以每個細節也幾乎可以用精雕細琢來形容。

黑糖冰亦滋味，糖漿以數種蔗糖煉製，甜潤得來很有層次感；配選紅豆、蓮子、芋頭與抹茶凍，味道的組合在傳統台式中略帶和風。畢竟Tiffany也是年輕人，具有敏銳市場觸覺，新一代喜歡什麼口味、賣相，她又怎會不知道！●

春美冰菓室

地址：台北市松山區敦化北路120巷54號

facebook：春美冰菓室

老店黑糖漿點亮刨冰 學生捧場

春美賣的，不單是冰，還賣年輕人喜歡的文青氣質。不過，想入鄉隨俗，試一下傳統台式刨冰，在中正紀念堂附近的「建中黑砂糖刨冰」是不錯的選擇。1941年開業的他們，這些年來堅持自家熬製黑糖漿，糖漿香氣非常濃厚，微黏的質感像麥芽糖，微苦中帶有焦香的尾韻，澆在刨冰上，甜而不膩，舒服潤喉，確實是不少台北人小時候的滋味回憶。

他們的配料款式雖然不算多，但勝在都是在地人所喜歡的，花生、大紅豆、綠豆、芋頭、粉粿、米苔目……當然不能少得招牌黑糖粿，入口甜甜QQ，誰來買冰都幾乎必選！堂食一人點一碗冰的話，可以無限續冰和續黑糖，都是免費的。●

建中黑砂糖刨冰

地址：台北市中正區泉州街35號

facebook：建中黑砂糖刨冰

路邊攤古早味 檸香愛玉冰超滑溜

到台北旅遊，大部分遊客總會騰出一兩晚去逛逛夜市，吃各式地道美食，像烤香腸、炸臭豆腐、炸地瓜球等……雖然滋味，但吃多了煎的炸的，少不免略帶火氣，通常夜市裏都有賣檸檬愛玉、仙草冰、西瓜汁一類清涼之物，好讓人們退一下火。

在寧夏夜市附近（建成圓環口），就有一檔路邊攤叫「圓環阿勝愛玉冰」，專賣愛玉凍，聽說從1964年開始經營，數一數，將近60年歷史，是不少區內人難以忘懷的古早味道。他們的菜單並不花俏，主要有愛玉冰、楊桃冰、柳丁冰、檸檬冰和紅茶冰。

愛玉到底是什麼呢？愛玉是台灣一種特有農產品，它本來是一顆顆結在樹上的綠色果實，曬乾後，挖出內裏的愛玉籽，籽具有膠質，跟水搓揉，便會凝固成淡黃色的晶瑩果凍。從前的人，生活淳樸，在天氣熱的時候，將愛玉加上檸檬和蜂蜜一起吃，清涼退火。

圓環阿勝愛玉冰之所以盛名，是因為他們強調用傳統手工的方式搓揉愛玉，加上搭配的糖水裏帶有酸爽的檸香與淡淡柳丁香氣，這滋味真的無比消暑，瞬間忘了當下36℃高溫。 ●

圓環阿勝愛玉冰

地址：台北市大同區南京西路262巷

facebook：圓環阿勝愛玉冰

● 台灣旅遊錦囊

證件：符合資格香港居民，可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3YTBkef

機票：8月份香港往返台北，國泰航空約2663港元起、中華航空約2802港元起（連稅及燃油附加費）

文：陳卓君

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕黑糖 刨冰 杏仁豆腐 甜品 愛玉 台灣 台北 旅遊

上 / 下一篇新聞