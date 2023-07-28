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知多啲：保育招牌字體 衍生「爆北魏體」

【明報專訊】隨着霓虹招牌慢慢消失的，還有招牌上的書法字。北魏體是香港舊式招牌其中一款常見字體，茶餐廳、酒樓、藥房、當舖等各行各業都曾有不少招牌由北魏體書寫而成。不過隨着老店結業、招牌拆卸，讓這種字體正從街景中流逝。藝術家陳敬倫花2年時間，在網上眾籌集資，將北魏體轉化成電腦字形「爆北魏體」，延續字形生命。

統一逾50街頭書法家風格

游走舊區如九龍城、上環、深水埗一帶，不少老店那雄渾又穩重的招牌，大多由北魏體書寫而成，中環「鏞記」酒家正是其一。「很多老店，尤其當舖的霓虹招牌，幾乎是指定用北魏體，但近年很多老店招牌被拆，新店又少用這隻字體，因為已沒有師傅懂得寫，令它愈來愈少。」陳敬倫一向對古蹟着迷，到處遊歷，將舊建築、招牌、字體等一一拍照記下，發現自己「對北魏體很有feel」。

有次來到葵涌工廠區，他被一間售捲閘的店舖招牌震懾，一個個紅色北魏體的文字在他眼前一字排開，氣勢磅礴。「那個招牌有17隻字，字體很大，近2呎乘2呎，隻隻字都很『爆』！」從那天起他就開始勾勒北魏體，後來有台灣集資平台邀請他在網上眾籌發行整套文字，就一腳踩入字體設計的行列，製作「爆北魏體」。

一套字款如何生成？他將在街上拍下的招牌字或者網上舊圖片的文字，一筆一畫勾勒出輪廓。之後將每個字放到字表中，與其他字體比較後調整粗幼，「如果某些筆畫比較幼細，就要幫它『操肌』」。「爆北魏體」以香港街頭的北魏體書法作品為基礎，陳敬倫再按需要增加每個字的起角位、骨感等，並適時保留毛筆痕迹，收斂過於澎湃的筆觸。「不是勾完字就叫完成一套字款，還要將每隻字的比例調整至一致，因為不同書法家書寫時都會有些微不同，所以不能純粹勾勒出來，否則風格會不統一。」

花2年整理1.3萬個字

他保守估計自己是將50多名街頭書法家寫過的招牌字風格統一成一套字，笑言難度很高，平均每個字從勾勒輪廓到調整，需時起碼15分鐘，一日約完成50個字。雖然文字整體風格要統一，但他還是保留了不同風格的北魏體讓用家選擇，單是「酒」字已有8種風格可選。不同書法家對那「三點水」有各自的詮釋，他覺得全部都很美：「這套字的初心是保育，沒有理由只保留一種，所有美的字都要保存。」最後他花2年時間整理出超過1.3萬個字，現時台灣和香港用家比例各一半，應用在利市封、插畫、logo、招牌等。

這2年幾常常閉門造「字」，他笑言自己發福不少，正當記者以為他要歇一歇，他卻說已經着手整理另一套字款，但暫時先賣個關子。「我對這件事很有passion，因為我真的很喜歡這套文字，很喜歡畫，總之就很好玩！」●

Info

fb：爆北魏體

優惠價：$1500/套（至10月1日，原價$2250），可直接facebook私訊購買

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