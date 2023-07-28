明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

大館近距離打卡 霓虹招牌 重塑港式夜景

【明報專訊】元朗大同老餅家、深水埗南昌押、油麻地冠南華婚紗，過去一年大家忙着與這些老字號的霓虹招牌說再見，以為一別便是永遠。但說了再見就會再見，這幾面招牌由非牟利團體「霓虹交匯」保育和修復後，連同其他近20件大大小小的霓虹招牌和藝術品，近期在中環大館展出，讓大眾近距離接觸這些曾遙遙高掛在街道上的招牌，欣賞霓虹招牌的工藝與美學。

霓虹燈紅綠光影交織出的迷人夜景，曾經是這座城市的「名片」，既反映各行各業如何藉由霓虹招牌展現活力，亦是不少觀光客來港遊覽的必看風景。「其實這些招牌對香港是很重要的維生指數（vital signs），就如人失去呼吸、體溫、脈搏等會無法生存，霓虹招牌對我們的城市都是一樣。」霓虹交匯總經理陳倩雯過去幾年奔走於城市各處，拯救被清拆的霓虹招牌，今個夏天她和團隊在大館策劃霓虹招牌展覽，將展覽命名為「Vital Signs霓續」，指出霓虹招牌對香港的重要。

不再高高在上 可近觀細節

室內展場入口處掛在天花板狀似「UFO」的霓虹燈作品，紅黃藍綠的閃爍燈光，為展覽揭開序幕。機構3年多以來保育了大大小小50多面霓虹招牌，今次精選部分在設計、歷史意義上具代表的展出。天井處懸掛了一面握着聽筒的貓咪霓虹燈牌，背面是與牠隔着電話閒聊的小狗，吸引不少人打卡，「很多人對霓虹有刻板印象，覺得是很傳統的事物，但從這個招牌見到，霓虹都有很可愛的一面」。這面招牌來自深水埗鴨寮街一間前身賣日本電子產品的五金舖。陳倩雯聽商戶解說，原來1990年代的鴨寮街有如港版「秋葉原」，售賣日本電器、電子產品，他們才打造這面如此kawaii的招牌點綴舖面，當年他們還會保送員工到日本受訓、學日文，反映當時社會潮流趨勢。

展場中間放有多面大型招牌，最吸睛莫過於足有6米高的「大同老餅家」，雖然並非機構保育過最大的招牌，但走近欣賞，都足夠震撼！以往招牌總是高高在上，今次近距離面對面，可見到不少有趣細節。來自上水四喜珠寶金行的招牌，不止雙喜、喜上加喜，而是用4個喜字組成！「這些玻璃管就像迷宮一樣複雜，設計、美感、技術等任何一部分不足都難以完成。」他們特意找鐵器師傅用人手方法重做圓形鐵箱，將原有8米長招牌中的四喜圓形標誌保留，變成一件藝術品。

展出稿圖工具 修復過程短片

除了欣賞特色招牌，由霓虹師傅借出的工具及招牌製作過程的短片亦值得駐足一看。「要完成一個霓虹招牌不容易，需要經書法、屈管、做鐵器、油漆和安裝等多重工序。」展示櫃內展出本地光管公司的手繪招牌稿圖、玻璃管、木槌、師傅的自製工具等，在旁短片呈現各個步驟細節，大部分片段都是她在保育和修復過程時拍攝，不少工序都是第一次被鏡頭記錄，非常珍貴。

逛完室內，移步到大館室外繼續參觀。1980、90年代的彌敦道夜景由各式各樣的霓虹招牌撐起，即使是黑夜也光亮得很。大館的洗衣場石階以彌敦道街景的照片為背景，擱上5面巨型招牌，包括冠南華婚紗、百樂酒樓、大發大押等，背景的霓虹照片與眼前的招牌光芒交錯，恍如置身上世紀的彌敦道一隅。「彌敦道昔日有各行各業、不同形狀、顏色的招牌，（我們）都花了不少時間考慮選擇哪些招牌代表這些行業。」

如位於油麻地的冠南華婚紗招牌，同時有中文和英文，無論本地人或外國人都可直接從招牌得知店舖業務，是去年修復後首次展出；「大發大押」與館內展出的「南昌押」又有不同，除了蝠鼠吊金錢的形狀外，還有一面相連的橫向招牌，陳倩雯指，以他們所見，這款大押招牌全港只剩下大約3個，「買少見少」。

「白鑽」閃爍 藏家族情懷

有着一顆閃着白光的鑽石、繪有優雅框線的「百好珠寶金行」雖然並非來自彌敦道，但是她最喜歡的招牌之一，除了形狀、顏色配搭符合art deco美學，商戶對招牌的感情亦讓她動容：「百好珠寶金行1970年代在九龍城開始，是家族式生意，記得保育招牌當日，第二代老闆整個過程都沒有離開過，對招牌依依不捨，因為招牌陪他成長。對於商戶而言，招牌原來不止是廣告，而是人生一部分，所以每次保育一個招牌，我們的責任都很重大。」●

「霓續」展覽

日期：即日至9月3日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：大館01座複式展室、洗衣場石階

收費：免費入場

網站：bit.ly/3r9Gnvz

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[好去處]

相關字詞﹕陳敬倫 爆北魏體 東方表行 燈火闌珊 彌敦道 南昌押 大館 霓虹交匯 好去處 霓虹

上 / 下一篇新聞