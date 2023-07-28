大館近距離打卡 霓虹招牌 重塑港式夜景

霓虹燈紅綠光影交織出的迷人夜景，曾經是這座城市的「名片」，既反映各行各業如何藉由霓虹招牌展現活力，亦是不少觀光客來港遊覽的必看風景。「其實這些招牌對香港是很重要的維生指數（vital signs），就如人失去呼吸、體溫、脈搏等會無法生存，霓虹招牌對我們的城市都是一樣。」霓虹交匯總經理陳倩雯過去幾年奔走於城市各處，拯救被清拆的霓虹招牌，今個夏天她和團隊在大館策劃霓虹招牌展覽，將展覽命名為「Vital Signs霓續」，指出霓虹招牌對香港的重要。

不再高高在上 可近觀細節

室內展場入口處掛在天花板狀似「UFO」的霓虹燈作品，紅黃藍綠的閃爍燈光，為展覽揭開序幕。機構3年多以來保育了大大小小50多面霓虹招牌，今次精選部分在設計、歷史意義上具代表的展出。天井處懸掛了一面握着聽筒的貓咪霓虹燈牌，背面是與牠隔着電話閒聊的小狗，吸引不少人打卡，「很多人對霓虹有刻板印象，覺得是很傳統的事物，但從這個招牌見到，霓虹都有很可愛的一面」。這面招牌來自深水埗鴨寮街一間前身賣日本電子產品的五金舖。陳倩雯聽商戶解說，原來1990年代的鴨寮街有如港版「秋葉原」，售賣日本電器、電子產品，他們才打造這面如此kawaii的招牌點綴舖面，當年他們還會保送員工到日本受訓、學日文，反映當時社會潮流趨勢。

展場中間放有多面大型招牌，最吸睛莫過於足有6米高的「大同老餅家」，雖然並非機構保育過最大的招牌，但走近欣賞，都足夠震撼！以往招牌總是高高在上，今次近距離面對面，可見到不少有趣細節。來自上水四喜珠寶金行的招牌，不止雙喜、喜上加喜，而是用4個喜字組成！「這些玻璃管就像迷宮一樣複雜，設計、美感、技術等任何一部分不足都難以完成。」他們特意找鐵器師傅用人手方法重做圓形鐵箱，將原有8米長招牌中的四喜圓形標誌保留，變成一件藝術品。

展出稿圖工具 修復過程短片

除了欣賞特色招牌，由霓虹師傅借出的工具及招牌製作過程的短片亦值得駐足一看。「要完成一個霓虹招牌不容易，需要經書法、屈管、做鐵器、油漆和安裝等多重工序。」展示櫃內展出本地光管公司的手繪招牌稿圖、玻璃管、木槌、師傅的自製工具等，在旁短片呈現各個步驟細節，大部分片段都是她在保育和修復過程時拍攝，不少工序都是第一次被鏡頭記錄，非常珍貴。

逛完室內，移步到大館室外繼續參觀。1980、90年代的彌敦道夜景由各式各樣的霓虹招牌撐起，即使是黑夜也光亮得很。大館的洗衣場石階以彌敦道街景的照片為背景，擱上5面巨型招牌，包括冠南華婚紗、百樂酒樓、大發大押等，背景的霓虹照片與眼前的招牌光芒交錯，恍如置身上世紀的彌敦道一隅。「彌敦道昔日有各行各業、不同形狀、顏色的招牌，（我們）都花了不少時間考慮選擇哪些招牌代表這些行業。」

如位於油麻地的冠南華婚紗招牌，同時有中文和英文，無論本地人或外國人都可直接從招牌得知店舖業務，是去年修復後首次展出；「大發大押」與館內展出的「南昌押」又有不同，除了蝠鼠吊金錢的形狀外，還有一面相連的橫向招牌，陳倩雯指，以他們所見，這款大押招牌全港只剩下大約3個，「買少見少」。

「白鑽」閃爍 藏家族情懷

有着一顆閃着白光的鑽石、繪有優雅框線的「百好珠寶金行」雖然並非來自彌敦道，但是她最喜歡的招牌之一，除了形狀、顏色配搭符合art deco美學，商戶對招牌的感情亦讓她動容：「百好珠寶金行1970年代在九龍城開始，是家族式生意，記得保育招牌當日，第二代老闆整個過程都沒有離開過，對招牌依依不捨，因為招牌陪他成長。對於商戶而言，招牌原來不止是廣告，而是人生一部分，所以每次保育一個招牌，我們的責任都很重大。」●

「霓續」展覽

日期：即日至9月3日

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：大館01座複式展室、洗衣場石階

收費：免費入場

網站：bit.ly/3r9Gnvz

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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