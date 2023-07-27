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star chic：Kate Middleton 穿衣之道 綠色連身裙 王妃親善服裝

【明報專訊】在上月慶祝英王查理斯三世首個「官方生日」的閱兵儀式上，威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）穿著了一套奪目的綠色外套連身裙出席盛事，在夫家一眾王室成員身穿的紅色軍服襯托下，顯得相當搶眼。別以為她刻意讓自己與眾不同，貴為王室成員，Kate Middleton的穿衣選擇並非可以如平民般隨心所欲，她的造型背後往往肩負起整個王室的形象。

Kate Middleton身上的綠色外套連身裙，出自新加坡設計師Andrew Gn的手筆，以品牌2023秋冬系列中的一襲綠色連身裙（圖，$24,995，Swank提供）為設計藍本，配有藍色和綠色寶石鈕扣。為了保持無可挑剔的優雅風格，Kate Middleton還佩戴了愛牌之一的Philip Treacy同色帽子，一身造型以綠色為主題。

首次公開穿著新加坡品牌

經常留意Kate Middleton衣著打扮的人，相信會知道Andrew Gn並非她慣穿的品牌，事實上，這次亦是她首次公開穿著品牌的設計。未知是否與威廉王子將於今年11月出席新加坡The Earthshot Prize典禮有關。

穿已故戴妃藍寶石耳環

至於綠色則象徵Kate Middleton作為愛爾蘭衛隊上校（Irish Guards）的角色，這也是威爾斯旗幟顏色之一。除了服裝色調具有重要意義，她的珠寶也寓意深遠。當天，她在衣服上別上一枚Cartier的金三葉草胸針，三葉草不但是愛爾蘭的象徵，據知，這枚金胸針原屬於愛爾蘭衛隊，中央位置還鑲嵌了一顆祖母綠。Kate Middleton亦佩戴了奶奶——已故王妃戴安娜的藍寶石耳環，讓她的外觀帶有一份懷舊的情感。

綠色衣著展現夏日氣息

Kate Middleton的打扮總是相當耐看，優雅得來又絕不刻板單調，衣著造型亦合時得體。細心觀察，發現她近期的髮色逐漸從深棕色調轉向淺色，這種輕微的變化正好呼應夏季的氣息，與用色清新的夏季服裝甚為匹配。她在上月探訪位於英國Nuneaton的Riversley Park Children's Centre時，便穿上一條出自英國品牌Cefinn淡綠色的豹紋圖案連身裙，看起來時尚又具玩味。

在早前舉行的2023年度溫布頓錦標賽中，Kate Middleton亦以清新的綠色系造型亮相。她先以Balmain的造型示人，薄荷綠色孖襟西裝外套配搭白色百褶裙，清新亮麗的色調教人眼前一亮；而在網球賽的最後一天，擔任頒獎嘉賓時則穿上Roland Mouret中長度連身裙，簡約利落的裙身，配以肩膊位置的荷葉邊細節，時尚不失優雅，正好切合她的身分。●

WHO: Kate Middleton

WARDROBE: Andrew Gn, Balmain, Roland Mouret, Cefinn

查詢：Balmain 2116 4599（太古廣場店）

Cefinn www.cefinn.com

Roland Mouret www.rolandmouret.com

Swank 2868 6990（中建大廈店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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