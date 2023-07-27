the buzz：二手奢侈時裝市場 快速增長 消費者環保意識推動變革

時裝界的過剩生產和過度消費等現象，為環境帶來沉重的負面影響。不過在香港這樣的富裕社會，我們最切身感受到的，反而是家裏衣櫃、鞋櫃快要被堆積如山的衫褲鞋襪迫爆。在懊悔自己過度消費同時，我們可以為時尚衣飾另覓歸宿，延續其生命，這樣對環境亦是較負責任的處理方法。

二手奢侈時裝交易平台Vestiaire Collective，於2009年由Fanny Moizant於巴黎成立，目標是提高人們的認知，並採取行動解決時尚行業的兩大難題——生產過剩和過度消費。平台經營多年積累了大量數據，兩份《影響力報告》亦應運而生。除運用內部數據外，報告還於2022年10月至2023年1月期間就平台用戶調查，對象為法國、德國、意大利、西班牙、英國、美國、澳洲和香港共8個地區的3589名用戶，當中包括買家和賣家。調查數據顯示了全球二手奢侈品消費的發展趨勢和消費者態度變化，一種由消費者推動的變革趨勢已逐漸形成。

購買二手商品 減少碳排放

首份報告聚焦於消費者行為的轉變，85%的Vestiaire Collective用戶願意購買較少，但品質更佳的產品。82%的用戶會在平台上消費，直接取代購買新的奢侈品。與5年前相比，75%的消費者認為社會現在更為接受二手奢侈品。這足以說明，二手市場正在快速成長，並已成為消費者獲取奢侈品的其中一個重要途徑。報告亦指出，這股變革的強大動力來自消費者日益增長的環保意識。超過半數用戶坦言，他們選擇二手平台是為了減少對環境的影響，亦有58%用戶減少對快時尚的消費，而選擇在二手平台購買價格合理、品質優良和經典不過時的設計師單品。事實上，從碳排放的角度來看，在Vestiaire Collective上購買二手商品比購買同等價值的全新商品，可以減少高達90%的碳排放。2022年，這種減排效應讓Vestiaire Collective總共避免了約57,000噸二氧化碳的排放，約為其自身營運碳排放量的3倍。

古董級復刻單品 點擊量高

第二份報告則聚焦在2022年的熱門品牌和單品。報告發現，奢侈品和設計師品牌已佔據平台產品的一半以上。古董級復刻單品的點擊量更高達5500萬次。Gucci皮帶、Moncler外套、Christian Louboutin高跟鞋等經典單品銷量名列前茅。Chanel、Gucci、Louis Vuitton等奢侈老牌依然最受歡迎。明星效應和時尚熱點也會在短時間內引發品牌和單品的熱潮。例如去年9月的2023春夏巴黎時裝周，Bella Hadid穿上品牌Coperni的「噴漆禮服」後，該品牌在其平台的搜尋量迅速上升了345%。設計師Glenn Martens接手Diesel後的出色表現，亦令品牌於2022年的搜索量比2021年激增297%。

設計大師的離世同樣會推高對其代表作的追捧，例如Thierry Mugler於去年1月離世後，其品牌相關搜索上升超過1131%；Vivienne Westwood產品的搜索量亦在她去年12月離世後上升613%。

兩份報告全面描繪出二手奢侈品市場的蓬勃發展，在消費者對環保和可持續發展的需求推動下，二手消費正在深刻影響傳統奢侈品交易模式。Vestiaire Collective作為二手奢侈時裝交易平台的先驅，似乎正引領這場變革。不過這刻的社會氣氛和經濟環境亦存有不少變數，Fanny Moizant和我們進一步分析和補充對未來趨勢的看法。

問：《明報》life&style

答：Fanny Moizant

問：全球經濟有起有落，不過這刻似乎正面臨收縮，這對你們有什麼正面或負面的影響？

答：早前因疫情關係，我們發現人們多花時間在平台上購買或轉售。鑑於我們的平台直接為全球買家和賣家提供認證服務，因此能提供更快出售商品的機會。我們看到的需求非常強勁，亦對未來充滿信心。我們亦看到香港和亞洲的許多買家變成了賣家，現在平台上銷售人數的增長速度快於購買人數達3倍。

視可持續發展為生活方式

最近發生的經濟和社會事件的影響，亦令「可持續發展」成為我們40%時尚消費者的關鍵驅動力。這是人們在Vestiaire Collective上購物的第二重要原因，僅次於「負擔能力」，而消費者的負擔能力亦在逐年下降，因此我們預測二手時裝和奢侈品市場將以每年20%至30%的速度增長，這主要是由於年輕一代（Z世代和千禧一代）將循環和可持續發展作為一種生活方式，潮流趨勢也不在局限於季節。

問：能保值甚至具升值潛力的時尚奢侈品是否二手市場的不敗王道？我們如何能先於市場發掘一些有潛力的優質時尚產品？

答：在平台主頁上的We Love部分，用戶可以獲取有關全球時尚社群感興趣的大量數據；而通過我們內部的「時尚風格團隊」，能隨時了解最新趨勢並分析時尚品味的變化，並推薦相關產品。我們也會關注TikTok、Instagram和其他社交媒體平台，因為這些平台都是新興時尚趨勢的舞台。

舉例說，團隊預測我們將繼續看到Y2K和2010年代「獨立風騷」的潮流趨勢，而啟發自1990年代永恆和簡約時尚的低調奢華，亦將是一大重點。因為可持續繼續成為消費者的優先考量，我們很有可能看到顧客找尋得以代代珍藏的優質復古單品。通過幫助消費者購物質素「升級」——即購買數量更少但質素更好的商品，我們可以推動時裝界的循環商業模式，惠及消費者和地球。

問：平台如何令賣家貨如輪轉？買家又能找到價錢實惠的時尚產品？

答：這裏讓你可以向全球時尚愛好者展示和轉售你心愛的單品，他們希望購得最好的服裝，並以有意義、可持續的方式重建自己的衣櫃。

信任始終是我們的首要任務，這就是為什麼我們創建了獨特的認證系統來識別假冒商品。多年來，認證不斷發展，我非常自豪地看到團隊取得的成就。當初Vestiaire Collective從法國開始，發展到在世界各地開設倉庫，包括在香港、紐約和倫敦附近的克勞利（Crawley）。

這確保了我們的賣家可以享受更快的運輸流程，也使買家能夠更及時地收到商品。能成為全球最值得信賴的轉售平台之一，我們的認證過程是箇中關鍵，需要積累多年經驗。我希望能不斷發展對時尚和產品的專業知識，讓用戶相信我們能找到最好的奢侈品。●

editor's pick

相信讀者最關心的，就是《影響力報告》中詳細的暢銷單品和品牌排名，這絕對有助大家了解心頭好在二手市場的價值。

2022年最暢銷單品（根據Vestiaire Collective每個類別的最暢銷商品，按銷售數量計算）

配飾：Gucci皮帶（較2021年增15%）

手袋：Louis Vuitton Speedy手袋（較2021年增22%）

衣服：Moncler 經典外套（較2021年增51%）

鞋履：Christian Louboutin高跟鞋（較2021年增10%）

珠寶：Hermès Clic H 手鐲（較2021年增11%）

腕表：Cartier Tank Must 腕表（較2021年增57%）

2022年品牌排名（根據Vestiaire Collective的產品銷售量、讚好數字和產品頁面瀏覽量來計算）

十大奢侈品牌

1. Chanel

2. Gucci

3. Louis Vuitton

4. Prada

5. Dior

6. Hermès

7. Saint Laurent

8. Balenciaga

9. Fendi

10. Celine

十大設計師品牌

1. Moncler

2. Jacquemus

3. Alexander McQueen

4. Acne Studios

5. Isabel Marant

6. Vivienne Westwood

7. Zadig & Voltaire

8. Maison Martin Margiela

9. Stella McCartney

10. Salvatore Ferragamo

查詢：Vestiaire Collective www.vestiairecollective.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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