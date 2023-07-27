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Showcase

showcase：早秋系列 大玩錯視效果 脫離現實的超然時尚美

【明報專訊】由Jonathan Anderson主理的Loewe，風格一向融會前衛、知性、工藝，常以一些特定的美藝主題來創作每個系列。不過自二○二二年春夏季度開始，一股超現實主義的設計意象就籠罩着每個系列，而且一季比一季強烈。品牌的二○二三早秋系列也沒有例外，營造了一種脫離現實的夢幻與超然之美。

超現實主義（Surrealism）是一個藝文思潮和運動，其理論背景是弗洛伊德的精神分析學說，表現出一種強調直覺和潛意識的風格。其藝術作品的特色，常會透過令人驚訝的錯覺，強烈反差物體的並列和反邏輯等，創作讓人感到不安，覺得不合邏輯的意象，以呈現一種夢境與現實間無法確認的真偽。雖然超現實主義盛行於1920年至1930年間，但其對後世的影響深遠，當中包括時裝設計。

反邏輯意象 不安感覺引人入勝

若追溯時尚界帶有超現實意象的設計師或品牌，定會想到將時裝解構至如超現實藝術品的Martin Margiela，或是顛覆人們對衣服的想像、帶有強烈超現實和未來意象的Hussein Chalayan等。相較之下，Jonathan Anderson可說當中的後起之秀。自Loewe的2022春夏系列起，作品就不斷滲入超現實主義中的反差和反邏輯意象，但有否出現令人不安的感覺呢？答案是有的，不過正正就是這種「不安」，令系列更前衛和型格得引人入勝。

2023初秋系列乘接之前春夏季及預示秋冬季的一些設計元素：例如來自春夏季，效果有如瀑布或幕布般的縐褶處理；超級oversized的衛衣演化成初秋的菱格紋連身毛衣；春夏季主角火鶴花，則換上靈感來自西班牙超現實主義畫家Maruja Mallo的Living Nature系列中的蘭花和貝殼圖案。另一方面，初秋系列也有預示秋冬季的設計，如極具垂墜感的乾濕褸，以及將另一件衣服以極像真的數碼印刷印在衣服上，形成極具玩味的錯視效果。

品牌好友演繹系列 冷幽默拍攝手法

Loewe 2023初秋系列的廣告企劃，找來合作無間的攝影師Juergen Teller操刀，以一種粗樸和冷幽默的拍攝手法，捕捉一眾品牌好友、藝術家及創意精英演繹系列。其中包括外形看似冷酷卻善於搞笑又能演戲的美國演員Aubrey Plaza、身為芭蕾舞演員而氣質滿滿的日裔英國女演員Sonoya Mizuno，以電影及舞台劇的角色為人熟悉、去年首次演出百老匯舞台劇Macbeth並獲得東尼獎提名的愛爾蘭女演員Ruth Negga。無獨有偶，她們均手持今季熱推袋款Paseo Satchel，是Paseo系列的全新成員，採用滑順的nappa皮革製成，突顯養眼色澤和柔軟質感。Paseo Satchel的外形線條柔軟圓潤，翻蓋開合處採用獨特的褶襉設計，搭配多功能雙背帶和螺旋形繩結，備有多種顏色以供選擇。●

查詢：Loewe 2522 0996 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Sun（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Kennis Leung

編輯：陳淑安

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