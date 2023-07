2023年亞洲50大酒吧 香港酒吧連續3年蟬聯第一

【明報專訊】2023年亞洲50大酒吧(Asia's 50 Best Bars 2023)頒獎典禮來到第8屆,首度在香港舉行,COA酒吧連續3年蟬聯亞洲第一酒吧 (The Best Bar in Asia) ,可喜可賀!今年香港共有8間酒吧於亞洲50大酒吧榜上有名,成績斐然。這次和大家分享亞洲10大酒吧排名,香港得獎酒吧和「世界第一」酒吧特色雞尾酒,以及值得留意的新酒吧!