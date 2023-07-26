Watch News：Lange 1腕表 展現德國時計傑作

Lange 1 Time Zone腕表能同時顯示兩個時區時間，此款式最早在2005年面世，至2020年推出第2代，配備新款表廠自製L141.1型機芯，加入了夏令時間顯示，延伸腕表功能。今年面世的版本則是首次換上鉑金950表殼，配搭實心銀製的銀灰色表盤。當按下8時位置的校正按鈕，內表圈的城市圈會由西向東移動，每次以一個時區為單位。表盤5時位置的18K金箭頭和副表盤會標示指示的城市和代表時區的時間，如箭頭內的顏色為紅色，即代表該時區使用夏令時間，方便佩戴者讀時。主表盤與時針相連的環形日/夜顯示則用於提醒大家，該時區的時間為白晝還是黑夜。●

查詢：2462 2538

文：張曉冬

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