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Watch News：Lange 1腕表 展現德國時計傑作

【明報專訊】說到德國製表，自然會想起位於東南部的Glashütte小鎮，地方小小卻雲集了不少鐘表品牌，包括A. Lange & Söhne。品牌在1994年隆重面世的Lange 1腕表系列，傳承了不少當地的製表特點，包括3/4夾板、螺絲固定黃金套筒和螺絲擺輪，以及偏心表盤佈局與大日曆顯示等。趁系列邁向30周年，品牌早前在中環舉辦一場特別展覽，首度在港展示全新Lange 1 Time Zone鉑金950款式腕表，以及歷年Lange 1系列重點作品。

Lange 1 Time Zone腕表能同時顯示兩個時區時間，此款式最早在2005年面世，至2020年推出第2代，配備新款表廠自製L141.1型機芯，加入了夏令時間顯示，延伸腕表功能。今年面世的版本則是首次換上鉑金950表殼，配搭實心銀製的銀灰色表盤。當按下8時位置的校正按鈕，內表圈的城市圈會由西向東移動，每次以一個時區為單位。表盤5時位置的18K金箭頭和副表盤會標示指示的城市和代表時區的時間，如箭頭內的顏色為紅色，即代表該時區使用夏令時間，方便佩戴者讀時。主表盤與時針相連的環形日/夜顯示則用於提醒大家，該時區的時間為白晝還是黑夜。●

查詢：2462 2538

文：張曉冬

[Watchout]

相關字詞﹕A. Lange and Söhne

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