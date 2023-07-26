披上大理石、愛因斯坦活現 慈善拍賣腕表 顯唯一功架

第10屆Only Watch慈善拍賣會將於11月5日在日內瓦舉辦。由摩納哥親王阿爾貝二世（H.S.H. Prince Albert II of Monaco）發起，這個以支持杜興氏肌肉營養不良症研究為初衷的慈善計劃，集結世界上頂尖鐘表品牌，製作「世界唯一」的鐘表作品拍賣，為摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）籌款，作醫療研究之用。不少品牌也推出有趣作品，以下重點介紹其中6枚傑作。

Bell & Ross：七色彩虹

今年有不少品牌以七彩色調為設計主軸，其中Bell & Ross的BR 03 Cyber Rainbow七色彩虹慈善腕表，以品牌經典BR 03系列為藍本，融合Cyber概念。鏤空機芯及擺陀結構富有立體感，金屬夾板表面的不規則分格填上鮮艷彩漆，噴砂打磨金屬指針填上白色Super-LumiNova夜光物料。黑色類鑽碳塗層鈦金屬表殼的彩漆裝飾經由專門技術處理，製作同樣細緻，橡膠表帶的彩漆裝飾色調柔和，做出搶眼的馬賽克圖案效果。腕表的自動上鏈機芯具有48小時動力，其擺陀同樣特別為這枚腕表研發。

Breguet：摩納哥時間

Breguet在今年3月推出了Marine航海系列Hora Mundi腕表，為Only Watch 2023設計的拍賣款式亦以此為主題。表盤運用不同材質疊加圓盤，第一層金質底板飾以手工機刻雕花，在深藍色的太陽放射飾紋表盤上呈現出波浪紋裝飾。另一枚藍寶石水晶夾板則鑲嵌覆以夜光塗層的金質時標，並飾以海軍藍色亮漆雕刻陸地。此特別版腕表中陸地表面點綴璀璨奪目的玫瑰金圓點，令人聯想起地球轉動時反射的光芒；另外，時針、分針和時標皆覆以象徵慈善拍賣會的紅色夜光塗層，而為了向基金會致敬，表盤上的「巴黎」被替換為以紅色顯示的「摩納哥公國」。

Bvlgari：纖薄大理石

2014年，Octo Finissimo陀飛輪腕表開啟了Bvlgari在8年間創下8項纖薄腕表世界紀錄的旅程。今次的Only Watch便以此標誌表款為藍本，以大理石製作獨特版本。大理石是品牌珍視的材料，經常與藝術和建築世界聯繫在一起，在這款獨一無二腕表中，大理石也突顯製表的藝術層面。腕表用到的綠色大理石名為Verde Alpi，來自Aosta Valley，是穿過阿爾卑斯山連接瑞士和意大利的天然通道。腕表表殼的110個刻面，均小心地覆蓋了一層薄薄的大理石，精心保護微型零件，其中表盤鋪上的大理石薄片只有0.6毫米。表鏈是整枚腕表最精緻的部分，每個鏈節正面和側面均鑲嵌一塊大理石，做工精細。

F.P. Journe：「隱形」功能

這是F.P. Journe第5次參與Only Watch慈善盛事。這款別具一格的腕表專為拍賣而創作，搭載18K玫瑰金機芯，是世界首枚採用鉭合金表殼及表鏈的腕表。Chronomètre Furtif Bleu的furtif為隱秘之意，由於腕表的藍色琺瑯表盤只有在反射光線時才會顯露出上面的磨砂數字，若非正面望着腕表，時間便會像隱身一樣難以被讀取。月相和動力儲備顯示則設置在機芯，並悄悄隱匿在表背一面。這枚別出心裁的腕表將所有精緻迷人的顯示隱藏起來，留給擁有者慢慢細賞。腕表搭載以18K玫瑰金鑄造的全新手動上鏈1522型機械機芯，也是品牌首款設有中央秒針的腕表。

Gérald Genta：米奇老鼠「重生」

今次是Gérald Genta首次參與Only Watch，亦是品牌沉寂多年後重生的首枚腕表！品牌在今年初宣布納入LV製表廠La Fabrique du Temps後，首款發表的這款「米奇老鼠生日快樂」表，把品牌1990年代創造的最經典特色結合在一起：招牌Octagonal八角形表殼、1980年代顛覆腕表界的迪士尼授權米奇老鼠卡通圖案、跳時與逆跳分針顯示、三問報時複雜功能。米奇老鼠手上的生日蛋糕也有雙重含意，其一是慶祝迪士尼創立100年，另一方面也紀念Gérald Genta製作第一款腕表的50周年。另外值得一提的是，其表盤圖案雖然看起來非常卡通，卻是以大明火內填琺瑯方法製成，趣味中見傳統工藝。

Louis Vuitton：愛因斯坦精準「計算」

以愛因斯坦為靈感，Louis Vuitton製作了一枚別開生面的自動人偶腕表。表盤糅合了微雕和灰調琺瑯工藝的精髓，將愛因斯坦的容貌活現眼前。人物面部的左邊滿佈類似以粉筆書寫的文字，其中一道方程式E=LV2亦創意呼應愛因斯坦的質能等效方程式E=mc2。愛因斯坦的蓬鬆頭髮以精鋼雕刻而成，並延伸至表殼外，其中一縷頭髮能啟動自動人偶裝置。啟動裝置後，愛因斯坦前額的洞孔會出現變化，以數字1至12顯示小時，表盤左下角的原子模型則會轉動，其中塗上亮漆的尖端會移至合適位置顯示分鐘。愛因斯坦的monogram花朵眼睛則會收窄，顯示背後極為精準的機械結構。最後他會伸出整條舌頭。另外，當機芯的100小時動力儲存即將耗盡時，原本的LV字樣會變成OW，代表Only Watch慈善拍賣的簡寫，提醒佩戴者要為腕表上鏈。●

網址：www.onlywatch.com

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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