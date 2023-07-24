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健康

醫學滿東華：膀胱過度活躍 嚴重致尿失禁

【明報專訊】膀胱過度活躍症是專屬女性及長者的困擾嗎？事實上，任何年齡、不論男女，均有可能患上。正常膀胱可儲存約300至500毫升尿液，當達到一定容量後，我們便開始感到尿意。而膀胱過度活躍症患者，即使儲存小量尿液（50至100毫升），膀胱已非常敏感及異常收縮，引致突發性尿急。患者會有尿頻（日間排尿8次或以上）及夜尿（晚間起牀排尿1次或以上）的情况出現，但排尿時通常尿量很低，嚴重者更會因無法控制小便而導致尿失禁。

大減飲水量 反易刺激膀胱

膀胱過度活躍症對患者心理和生活質素可造成重大影響，不容忽視。

針對膀胱過度活躍症，患者首先透過行為治療，改變生活及飲食習慣以減緩症狀，包括減重、膀胱訓練和骨盆底肌肉運動，避免飲用刺激膀胱的飲料，如濃茶、汽水、咖啡及酒精等；另外，應調節每天液體攝取量和時間，一般建議平均減少25%，飲用約1.5公升飲料，並隨活動量或流汗多寡調整，不要一次過或睡前喝太多水。但切勿刻意大幅減少攝取水分，飲水太少會令尿液濃度提升，反而容易刺激膀胱。

行為治療後未有好轉的患者可再配合口服藥物，藥物主要分為兩種：抗膽鹼類藥物（anticholinergic drugs）和β3-腎上腺素受體激動劑（β3-adrenoceptor agonists），可按需要單獨或合併使用。

抗膽鹼類藥物能抑制副交感神經系統，減低膀胱逼尿肌的不自主收縮，從而改善膀胱儲尿功能，減少突發性尿急、排尿及尿失禁次數。但此類藥物可引致口乾、便秘、眼乾、視力模糊等副作用，尤其常見於第一代藥物奧昔布寧（oxybutynin）。患者可嘗試咀嚼無糖香口膠來增加唾液分泌，以及攝取充足膳食纖維與水分以助排便。另外，亦可考慮轉用新一代抗膽鹼類藥物索利那新（solifenacin）或托特羅定（tolterodine），因較針對於膀胱發揮藥效，出現以上副作用的機率相對較低，患者較易接受並持續服藥。

服藥4至8星期後可望改善

新型藥物β3-腎上腺素受體激動劑，如米拉貝隆（mirabegron）能直接放鬆膀胱肌肉，增加膀胱容量，與傳統抗膽鹼類藥物有相近功效，副作用卻較小，惟須注意此藥物可能會令血壓上升，高血壓病人建議定期檢查血壓。除了不耐受抗膽鹼類藥物的患者外，患有青光眼、胃排空延緩或曾有尿液滯留的患者，也會優先考慮使用β3-腎上腺素受體激動劑。

行為治療及口服藥物，往往相輔相成，以提高療效。患者可填寫小便日記，以便醫生評估藥物效用及治療進度，大部分患者只要保持耐性，服用口服藥物4至8星期後症狀便能得到明顯改善。患者要明白藥物不能作根治之用，按照指示長期服藥十分重要，一旦停藥，症狀將會重現。如你對以上內容有任何疑問，請向醫生或藥劑師查詢。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：邱文珊（東華三院醫療中心（北角）註冊藥劑師）

相關字詞﹕口服藥 醫學滿東華 膀胱過度活躍症

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