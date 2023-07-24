登六奔七 發現新的自己 做大妗姐、演戲 傳遞快樂

「老薑」故事平台鼓勵長者「講好自己的故事」，啟發不同世代探索什麼是「老」。而其中一個項目「辣薑」獲社創基金資助，將「老」的多樣化帶入大學課堂，以故事開啟跨代對話。今次兩個「老薑大使」洪姐和笑笑，拒絕退休，不停試探新的可能，讓歲月雕琢出更好的自己。

開心果大妗姐 最叻「執生」搞氣氛

「我好有活力同好生鬼㗎。」68歲吳洪英（洪姐）語調輕快，「感覺自己40歲」。她從來毋懼變化，年輕時曾做過10多種不同工作：幼稚園教師、售貨員、侍應、客服、報關員、印刷廠老闆、照顧員、導遊……

50歲那年，洪姐再次走出舒適區，辭去慈善機構的助理工作，轉職做文書工作。怎料遭遇冷言冷語：「你50歲了，別人後生有市場，你走了一定找不到工作。」面對質疑，洪姐戰鬥力卻倍增，「我不喜歡被人說『我唔得』，話我做不到，我就一定要做到給你看」。

新工面試那一天，洪姐身邊盡是芳華正茂的年輕人，幾個考官端詳着應徵者，尤其是洪姐這個全場最年長的熟齡女子，考官問道：「你今年50歲，你覺得適合做這份工作嗎？」

洪姐氣定神閒回答，許多工作看似差異很大，其實職能亦有相似之處，跟年齡沒有關係。例如酒樓、餐廳的侍應跟空中服務員，工作都包含送餐與接待客人。「能不能做得到，我只欠一個機會。」現場靜得像空氣凝固了一樣。

最後，洪姐被錄取了，做至退休。其實，退休前她早已為生活鋪路，正職之外，業餘時間還做導遊和大妗姐，3線並行。

「60歲不開心，何來70和80」

「登六」後，洪姐再次轉行，開展一份她形容為「極具刺激」的工作：大妗姐。她徹底投入新事業，「我覺得這份工年紀愈大，愈有優勢」。洪姐指，時刻要察言觀色，一時要營造莊嚴隆重的氛圍，但頃刻間又要製造溫馨兼浪漫，「起碼要有我這年紀、身形，客人才覺得你夠福氣」，工作中歡欣喜慶的氣氛，讓她電量十足，直踩十數小時也不覺累。

洪姐腦筋轉數快識「執生」。有次，新娘子戴金手鐲時夾到手，痛得哎呀一聲，洪姐靈機一觸，來一句：「金鈪夾到手，BB好快有。𠵱家飲甜茶，出年就抱臊蝦。」瞬間，「四大長老」的利市紛紛塞了過來。

別看洪姐如今像個開心果，登六曾經是她心中一道難關。起初未接受到自己被視為「老人」，一度心情沮喪。後來，從一班積極的高齡老友記身上得到啟發。當時她初學社交舞，手足無措之際，一個神清氣爽的伯伯主動走過來教她跳舞，笑言：「60歲不開心，何來70和80？你看，我現在已經90了！」洪姐聽罷，深受觸動，原來變老需要學習。

從此，她打開心扉尋找新樂趣，「60歲之後的人生增添了好多色彩，超有成功感」。

「活着才會老」 擁抱皺紋享受舞台

陳秀群（笑笑）面對鏡頭時，調皮、霸道、性感、冷酷，各種表情隨時上演。她示範即興表演尋找東西，眼珠緩緩轉動，頭也隨之移動，眼神會完全投入在尋找的熱切中。「找到了！原來在這裏！」突然，她目光鎖定在「找到」的方向，眼中閃爍着喜悅，像個尋寶者找到了寶藏。

笑笑退休前在「四大」會計公司工作。60歲退休，同事鼓勵她在年會上表演節目，在數百觀眾面前，她詮釋了梅艷芳的「妖女」形態，贏得讚賞。「公司很多人都認不出在台上表演的是我！」自此，她發現了一個新的自己。

後來，她到慈善機構做義工接觸到中英劇團訓練班，就對表演着了迷，之後又參與「長．智．戲」計劃，任何公開試鏡她都會去，總能在試鏡中脫穎而出，高峰期1周6至7天奔走於不同劇團排練。幾年間演出達數十次，如表演爵士舞，與年輕人跳hip hop，又演過智障者、母親、婆婆、難民，甚至路人甲，她對每個角色都全身心投入。拍攝電影及微電影，有時等待一整天才有一句台詞，她總是安靜地觀察其他演員，有些人經常NG，她記得有個演員NG了35次，「我只NG兩次」。

她熱愛舞台，卻不是為了名利。她還組建了一個義工隊，向長者中心叩門，希望安排活動帶歡笑給老友記，熱情感動了慈善機構，所以她又出現在長洲、將軍澳、灣仔和石硤尾各區的長者中心。

「我有過度活躍！每晚未到11點都停不下來。」笑笑形容，從小到大都充滿強大的正能量，「連我自己也佩服自己」。

欣然接受一頭帥氣銀色短髮

70歲的笑笑一頭帥氣的銀色超短髮，這份型格原來實屬無心插柳。她30多歲開始脫髮，治療後長出的頭髮卻是銀色。她對此變化欣然接受，「這個髮型夠潮，讓其他人覺得我很in，好有青春活力」。

有些長者慨嘆自己年老色衰，笑笑卻不介意，反而更愛上鏡。「老了自然有皺紋和雀斑，但眼神和笑容可傳遞出快樂……老不老，其實在於心態。活着才會變老，沒有生命的話，又怎談得上老不老呢？」說完，又趕着去下一個試鏡。

文：陳伊敏（老薑創辦人）

編輯：梁小玲

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