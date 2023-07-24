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兒言自得：以古為鑑

【明報專訊】上星期書展，有年輕才俊朋友剛剛出版了新書《你說的是從前》，在書展舉行新書發布會，並開講座，題目是「歷史與我何干？」邀請我作嘉賓講者。朋友是典型「番書仔」，在香港英語名校讀畢中小學，便負笈美國長春藤名大學專攻經濟學，回港後在財經界嶄露頭角，又是上市科技公司主席。許多人總以為這類港產「成功人士」多是黃皮白心，雖不至數典忘祖，但偏好洋文化，不諳國事是意料中事。誰知朋友偏偏從小已是歷史迷，尤其醉心中國歷史，屬於年輕人的「異類」。

讀醫學史 錯誤中學習

其實，以古為鑑，可知興替，是千古不易的真理。過去千百年的歷史，總是不斷的重複又重複，前人犯過的錯事，不論是影響個人得失榮辱的小事，或是有關國家興亡的大事，今人再犯的不勝枚舉。舉個例子，古代多少英雄豪傑，現今多少高官巨賈，都因為一個「色」字而身敗名裂？最近新加坡議會的醜聞便是典型教材。「親賢臣，遠小人」，乃當權者必奉為圭臬的座右銘，諸葛孔明的《出師表》便點出了國君「親小人，遠賢臣」導致國家傾頹的例子。但千百年來直到今天，多少高位者毁於偏聽小人之言？不單斷送政權，還連累百姓受苦。這些小人，不一定指壞人，有些只是無能之輩，但破壞力相當。要是人人都熟讀並活學活用歷史，從歷史案例汲取教訓，當可避免重蹈前人覆轍，世界也可能和平一點。

這個道理對於醫學也一樣適用，外國有些一流醫學院，更把醫學歷史作為必修科。醫學發展已有數千年歷史，都是前人摸着石頭過河，一步一跌走過來，其中犯過的錯誤，犧牲過的病人不計其數。回望整個醫學發展的軌迹，根本就是一部血淚史。單以我國來說，據說神農嘗百草，希冀尋找良藥拯救世人，最終把自己毒死，便是史詩式的悲劇，後人不以此為鑑，豈不辜負前人的犧牲？

新生兒錯誤療法血淚史

說回我的老本行兒科，以往許多治療方法，如今都被推翻，「今天的我打倒昨日的我」、「覺今是而昨非」，在醫學界是常有的事。舉常見例子：以往嬰幼兒患腸炎肚瀉，醫生會馬上要他斷奶斷食，經過多年的反覆驗證，才發覺這樣做不單對病情於事無補，對孩子反而有潛在害處。另一些常見例子都是有關新生兒的，包括餵養、氧氣治療肺量不足、使用氧氣作復蘇施救、氯黴素（chloramphenicol，一種可能毒害新生兒的廣譜抗生素）治療，以及使用類固醇治療支氣管肺發育不良（bronchopulmonary dysplasia）等。上述療法，醫學界最初都以為是好東西，經過歷史的考驗，才知道氧氣可以傷害早產兒的眼睛，甚至致盲；氯黴素可以令新生兒患上能致命的「灰嬰綜合徵」（gray baby syndrome）；類固醇可導致新生兒腦部發育不良。至於餵養，20世紀初時，早產嬰兒都會給餓上2天（有時甚至3、4天）才開始進食，後來才發覺這樣做會導致嬰兒脫水、低糖，甚至死亡。醫生要知道這些歷史，才會理解到現代療法的來龍去脈。

不知史，無以言。當權者要知史，才能政通人和，醫者知醫學史，對醫學承傳有莫大裨益。但願更多人像我朋友那樣知史，迷史。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

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