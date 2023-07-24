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健康

澤星寄語：一步一叮

【明報專訊】古語有云：「差之毫釐，謬以千里」；就是說，做事時只有微小的差異，最後也可能造成極大的錯誤，因此必須一開始就小心謹慎，即所謂「君子慎始」。對醫護人員來說，這句話更別具現實意義——我們既然肩負為病人祛除疾病、恢復健康的重責，診斷和治療的每一步也必須謹慎從事，因為人體結構實在非常微妙和脆弱，若出現半點差池，後果可能十分嚴重。

我行醫多年，總是要求自己做事準確無誤，最近卻發生了一件小事，令我至今難以釋懷。

早前我出席了港大醫學院的校友晚宴，致辭時談到跑6公里的步數，一時嘴快，竟將「6千步」說成了「6萬步」。這對很多人來說是微不足道的小事，但我卻一直耿耿於懷，至今仍想找個機會更正。大概只有這樣做，才可以完全放下辜負了在座嘉賓的罪咎感。

曾有同事勸我不必介意，反正這不是什麼要緊的資訊；何况滿場賓客，也未必人人放在心上。大抵是我天性有點執拗，哪怕只是無心之失，或一字一句的偏差，總覺得出錯就是出錯，理應更正才是。但現實生活中，不是工作太忙，騰不出時間，就是事過境遷，再難找到合適時機來補救。如今就是這樣，誰還會記得我在晚宴上的話？為此通知所有嘉賓，未免太費周章，也沒必要為我一時的口誤，增加同事的工作負擔。

這件小事，可說是無關痛癢，但一直困擾着我；也令我聯想到，平日我們生活緊張，總是一味衝刺，往往忽略了適當地放慢腳步，給自己喘一口氣、靜心思考的空間。如果我能夠及早處理自己的情緒，也許就可以早些放下，不會糾纏至今了。

說到讓自己靜下心來，不禁想起一名已過世的同事陳立昌教授。他授課時有一些特別習慣，至今為人津津樂道。他是一名虔誠的佛教徒，上課時會帶着頌鉢。只要他揮棒輕輕一敲，頌鉢發出悠揚的「叮」一聲，學生就知道要準備上課了。有時候陳教授會讓學生小休一會，吃一口蘋果，一邊敲着頌鉢，一邊讓學生慢慢咀嚼，仔細感受那一口蘋果的質感與味道。陳教授這樣做，就是要讓學生停下來，沉澱一下想法和感覺，也有助減輕他們焦慮、緊張的情緒。

暫移開注意力 放鬆繃緊心神

每個人放鬆心情的方法都不一樣，陳教授用的是音韻柔和的頌鉢，而我的秘訣還是跑步。只要專注於腳下，一步一步奮力向前，天大的事情都可以暫時拋開。遇上煩惱或困惑，暫時移開注意力，既可讓繃緊了的心神放鬆，也可避免自己鑽牛角尖，甚或得到其他啟迪，更容易找到解決問題的方法。所以別小看這一步一叮，往往就是我們調整身心、抖擻精神的關鍵。

希望各位讀者都找到適合自己的「一步一叮」，保持身心健康，即使面對壓力，也可以從容應對。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]

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