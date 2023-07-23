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放心寫作：#48 和你一起冒險，我願意

【明報專訊】「你說這是場冒險你願意嗎？我說和你一起冒險我願意。你寫你的那一半，我寫我的這一半，合起來是我們的故事。」兩位才女，鍾玲玲與鍾曉陽，就這樣合寫了最新著作《雲雀與夜鶯》。

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