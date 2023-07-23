明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

熱鍋上的人類

【明報專訊】今日大暑，早在迎來這天之前，新聞上已是一個又一個熱浪之下聳人聽聞的大小事故，高溫天氣不停打破一個又一個舊紀錄。天口極端熱，日中無事，一般人都窩在冷氣房中，等到太陽下山才落樓行出街。又或者出街只去商場或逛書展，總之不讓落入地球極端熱的體感煎熬中，像小編吳騫桐說，將極端天氣由人類共同命運撇出，當成是另一個世界的事情。騫桐於是打開書，聽說也是一部暢銷書，剛出中文版不久，讀者不妨一起來讀。

解決氣候暖化問題需要多國元首坐低好好談，好好解決，定好目標而且也好好努力了卻又殺出個全球疫症加外交關係惡化，因而增添變數，科學家×商家則以快打慢，「地球工程（Geoengineering）」近日成為熱門話題，射個什麼到大氣層噴點什麼然後地球冷卻，這不是超級英雄電影橋段，是真實有人在偷步進行！地球水深火熱，個人力量有限但也非完全是零，就算無法像前天文台長林超英那樣不開冷氣睡覺，至少也可多關注和思考氣候平等和公義問題。

戲院近日則打孖上映兩個話題作《Barbie芭比》和《奧本海默》，網上反應好不熱鬧。Barbie公仔被詬病固化男女性別定型多時，今期我們回顧了Barbie的前世今生，入戲院前可以打個底。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

圖•區華欣

編輯•王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞