解決氣候暖化問題需要多國元首坐低好好談，好好解決，定好目標而且也好好努力了卻又殺出個全球疫症加外交關係惡化，因而增添變數，科學家×商家則以快打慢，「地球工程（Geoengineering）」近日成為熱門話題，射個什麼到大氣層噴點什麼然後地球冷卻，這不是超級英雄電影橋段，是真實有人在偷步進行！地球水深火熱，個人力量有限但也非完全是零，就算無法像前天文台長林超英那樣不開冷氣睡覺，至少也可多關注和思考氣候平等和公義問題。

戲院近日則打孖上映兩個話題作《Barbie芭比》和《奧本海默》，網上反應好不熱鬧。Barbie公仔被詬病固化男女性別定型多時，今期我們回顧了Barbie的前世今生，入戲院前可以打個底。

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編者話˙黎佩芬

圖•區華欣

編輯•王翠麗

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